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Pésima noticia en Central: Campaz fue citado en Colombia y no jugaría la final con Estudiantes

El colombiano, una de las principales figuras del Canalla, se perdería el partido por la Supercopa Internacional

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

17 de septiembre 2026 · 19:21hs
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Jaminton Campaz sería una baja sensible en Central ante el Pincha.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Jaminton Campaz sería una baja sensible en Central ante el Pincha.

A Central se le complicó el panorama de cara a la final de la Supercopa Internacional que se jugará el próximo sábado 26 de septiembre, desde las 16, en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, ante Estudiantes. Es que Jaminton Campaz, una de las principales figuras, fue citado por la selección de Colombia y se perdería el choque con el Pincha.

Una pésima noticia para el Canalla. Porque se esperaba que Campaz pudiera estar disponible para la Supercopa Internacional, ya que había gestiones de la directiva auriazul al respecto, a pesar de que se juega en fecha Fifa. Pero por ahora el Bicho deberá sumarse a la selección cafetera. Igual siguen las tratativas de la directiva auriazul para revertir esta situación.

Tampoco podrá estar el chileno Vicente Pizarro, convocado por la selección trasandina y por el que también hay charlas para que esté disponible en la final con el Pincha.

Y resta conocer la situación del lateral Agustín Sández, que podría estar en la nómina de Paraguay para la ventana de amistosos de la Fifa.

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Central ante dos partidos clave

Central tiene una semana decisiva por delante, de esas que más motivan a los jugadores y a los hinchas. Y que puede significar terminar con un alegría plena y un título bajo el brazo, o bien que obligue a recalcular la brújula y plantear nuevos objetivos posibles. Está el menú servido sobre la mesa y el Canalla depende de sí mismo para apoderarse del plato principal. Y en este marco el DT Jorge Almirón tiene en mente poner todo el potencial en ambos duelos y, salvo algún episodio de último momento, no guardarse nada. Primero ante Argentinos por el Clausura y luego frente a Estudiantes por la Supercopa Internacional.

Claro que nada será sencillo y enfrente habrá dos rivales de los más calificados, aunque los partidos tienen un contexto muy diferente. El examen inicial, que servirá de prueba de tanques llenos, será el duelo de este domingo, a las 17, ante Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito. Allí no estará disponible Emanuel Coronel, que fue expulsado con Tigre.

Será un partido clave para las dos tablas en las que Central puja por terminar lo más arriba posible. El Canalla está tres puntos por detrás del Bicho, que lidera la zona B y de ganarle, podría darle alcance. Pero además, en la tabla anual, los auriazules (quintos) están a cuatro puntos del equipo de La Paternal, que marcha segundo, una unidad por detrás del puntero Independiente Rivadavia. Por eso el choque con el Bicho es vital.

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Central diezmado para Estudiantes

Y luego llegará el cruce a todo o nada ante Estudiantes por la Supercopa Internacional. Un encuentro que vale una estrella y se disputará el sábado 26 de septiembre, desde las 16, en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Hasta ahora no podrán jugar el colombiano Jaminton Campaz ni el chileno Vicente Pizarro, afectados a sus respectivas selecciones en la Fecha Fifa.

Ni hablar de lo que genera este duelo, con la rivalidad creciente con el Pincha desde el famoso pasillo de espaldas en el Gigante, tras el título 2025 de Central por haber sido el mejor de ese año.

Y será ante un Estudiantes que viene de eliminar a Corinthians en Brasil y lograr el boleto a las semifinales de la Copa Libertadores.

Mientras que en cuanto a la logística de trabajo, también será una semana especial para el Canalla. Luego del cotejo con el Bicho, el jueves de la semana que viene viajará en chárter a Santiago, donde el viernes entrenará probablemente en el Madre de Ciudades, en la víspera de la final.

En este marco de dos partidos determinantes es que el entrenador no anda con vueltas y tiene la intención de poner toda la carne al asador, sin especular con guardar, porque el segundo partido vale un título.

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"Dos finales"

El mismo DT lo reconoció tras el último triunfo ante Tigre, cuando al ser consultado con respecto a los partidos que se vendrán, Argentinos por el torneo Clausura y Estudiantes por la Supercopa Internacional, manifestó: “Son dos finales. Nos estamos acostumbrando a jugar partidos decisivos. El equipo ha demostrado una idea de juego, la sostiene, y más allá de algún resultado, no cambia la manera de hacerlo. Es un equipo intenso, que intenta jugar siempre. Donde trata de mostrar eso”.

En consecuencia, Almirón está dispuesto a quemar las naves en ambos compromisos y lo hace en pos de luchar por todos los frentes que tiene abiertos el canalla hasta el final de la temporada.

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