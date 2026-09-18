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Harry Kane reveló qué le dijo a Messi el día que Argentina eliminó a Inglaterra en el Mundial

El delantero concedió una entrevista en la que recordó el partido y valoró al rosarino como futbolista y también como persona. "Es muy humilde", dijo

18 de septiembre 2026 · 17:26hs
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Messi recibe el abrazo de Kane al final del partido en el que Argentina venció a Inglaterra y se consagró finalista del Mundial.

Messi recibe el abrazo de Kane al final del partido en el que Argentina venció a Inglaterra y se consagró finalista del Mundial.

Argentina se quedó a las puertas del título en el Mundial 2026, pero para muchos el hecho de haber eliminado a Inglaterra en las semifinales vale incluso más que el subcampeonato alcanzado tras perder la final contra España. Fue la última gran exhibición de Leo Messi en la Copa del Mundo.

Con una actuación épica, y llevado de la mano de su capitán, Lionel Messi, la selección de Lionel Scaloni remontó aquel día un 0-1 en contra, lo dio vuelta y finalmente se impuso por 2 a 1. Fue el día en que, en los festejos al final del partido, algunos jugadores argentinos mostraron la bandera que decía: "Las Malvinas son argentinas".

Dos meses después de aquel partido, el delantero inglés Harry Kane recordó la derrota ante Argentina reveló que, una vez consumada la eliminación de Inglaterra, se acercó a Messi, lo abrazó y le deseó suerte para la final.

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Harry Kane: "Fue un día duro para mí"

En una entrevista con el diario Marca, el capitán inglés volvió sobre aquel encuentro en el que su selección comenzó en ventaja mediante un gol de Anthony Gordon, pero Argentina consiguió revertir el resultado sobre el tramo decisivo. Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron los tantos que le dieron al conjunto dirigido por Lionel Scaloni el boleto al partido por el título.

“Obviamente, para mí fue duro aquel día. Un momento difícil al quedar eliminados de esa manera”, reconoció Kane. Sin embargo, separó la frustración deportiva de su valoración sobre Messi: “Tengo muchísimo respeto por él. Lo vi crecer como futbolista. Creo que es simplemente un jugador increíble”, dijo el delantero del Bayern Munich.

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"Abracé a Messi y le deseé suerte para la final"

El momento que Kane conserva con más fuerza en su memoria es cuando se acercó a Leo para saludarlo. "Lo abracé y le deseé buena suerte para la final”, reveló. “No fue nuestro Mundial al final, pero de eso se trata un Mundial: los mejores jugadores enfrentándose en el escenario más grande y, por supuesto, siempre va a haber un perdedor”, añadió.

Sobre Messi, Kane dijo que si bien lo conoce poco, sabe que es una gran persona, además de un extraordinario futbolista. “Me parece una persona muy humilde. Siempre puso al equipo por delante de él, y creo que esa es una de las razones por las que Argentina tuvo el éxito que tuvo”, expresó.

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