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Luján anticipará la visita del Papa León XIV en Argentina con el Foro de Ciudades Marianas

El encuentro se realizará en octubre con apoyo de CAF. La ciudad espera un millón y medio de visitantes para ver al sumo pontífice en noviembre

18 de septiembre 2026 · 09:58hs
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Christian Asinelli saludó a León XIV junto al intendente Leonardo Boto.

Foto: CAF.

Christian Asinelli saludó a León XIV junto al intendente Leonardo Boto.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe —también conocido como CAF— anunció la organización del Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas en Luján. El encuentro será una de las actividades previas a la visita del Papa León XIV durante su viaje por Argentina y otros países sudamericanos.

Los responsables del evento destacaron que se trata de una convocatoria oficial en vísperas de la llegada del sumo pontífice, programada parar el 11 de noviembre en la ciudad bonaerense. El intendente Leonardo Boto calculó que más de un millón de personas se reunirán allí para ver a la máxima autoridad de la Iglesia católica.

Como parte de los preparativos, el funcionario asistió este miércoles a la audiencia general en el Vaticano y saludó al Papa junto al vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli. Ambos fueron a la Santa Sede con el fin de ultimar detalles de las actividades que se desarrollarán en menos de un mes.

¿Cuándo es el Foro de Iberoamericano de Ciudades Marianas en Luján?

El Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas se realizará el 19 y 20 de octubre en Luján con el apoyo del banco internacional. Boto impulsó la organización junto a la teóloga argentina Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina.

Por primera vez, el encuentro reunirá a autoridades políticas y eclesiásticas de 14 santuarios marianos nacionales de América Latina, España y Portugal. Entre ellos estarán los obispos e intendentes de las ciudades que albergan los santuarios de Guadalupe (México), Copacabana (Bolivia), Caacupé (Paraguay), Aparecida (Brasil) y Fátima (Portugal).

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Semanas después del foro, León XIV llegará a Luján para celebrar una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica. Boto le dijo que la ciudad lo espera con los brazos abiertos en la primera visita papal desde la de san Juan Pablo II, en 1982.

“Las ciudades marianas son lugares de fe, pero también de encuentro, de identidad y de desarrollo para sus comunidades. Acompañar este foro es apostar por territorios que cuidan su patrimonio y la casa común”, expresó Asinelli.

CAF y la red de Biodiverciudades de América Latina y el Caribe

El vínculo entre CAF y Luján tiene una base concreta en la Red de BiodiverCiudades de América Latina y el Caribe, impulsada por CAF, de la que Luján es miembro fundador y cuyo Consejo de Autoridades integra Boto. La red articula el cuidado de la casa común con la planificación urbana. Su expresión más visible es la obra hidráulica del río Luján, una inversión de 300 millones de dólares, financiada por CAF, que mitiga las inundaciones que afectaron a la ciudad durante generaciones y suma un nuevo paseo ribereño para vecinos y peregrinos.

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El foro se inscribe también en la estrategia de turismo de CAF, que concibe al sector como una palanca del desarrollo económico y social de la región. Esa estrategia se organiza en cinco líneas orientadas a que las inversiones mejoren la vida de los territorios y no solo la imagen de los destinos. En ese marco, el turismo religioso gana un lugar creciente: CAF lo presentó en FITUR 2026, en Madrid, en un conversatorio sobre turismo espiritual en el que participó el intendente de Luján. Del encuentro de octubre participará el director de Turismo de CAF, Oscar Rueda, que aportará la mirada del banco sobre la peregrinación como motor de empleo, desarrollo local y puesta en valor del patrimonio. Luján, que cumplirá 400 años en 2030, recibe unos siete millones de peregrinos por año.

La articulación con la Iglesia latinoamericana tiene antecedentes recientes. En la COP30, el pabellón de CAF fue sede de un diálogo sobre justicia climática en el sur global. Participaron cardenales de las conferencias episcopales, entre ellos representantes del CELAM, y la propia Emilce Cuda.

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