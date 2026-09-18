Desbaratan a una banda narco ligada a Los Picudos

Instalaba carteles intimidatorios en escuelas y lugares públicos. Se presume que es liderada por un hombre detenido en la cárcel de Piñero

Parte de lo secuestrado a la banda en los allanamientos en el cordón Ayacucho.

Efectivos de la Policía Federal desmantelaron una banda satélite ligada a "Los Picudos", una organización narco que se dedicaba a extorsionar y perpetrar amenazas tanto en establecimientos educativos como lugares públicos de Rosario .

La investigación estuvo a cargo de la División Antidrogas Rosario bajo supervisión de la fiscalía especializada en microtráfico, a cargo de Alejandra Raigal, y fue iniciada en julio de este año a partir de una serie de intimidaciones. La pesquisa tuvo como finalidad desmantelar diferentes centros de venta de drogas en los barrios Las Flores y Tablada.

Los policías federales ejecutaron tareas de inteligencia y tareas de campo. Como resultado, identificaron a un grupo que conformarían una facción de la estructura Los Picudos, liderada por un hombre que cumple una pena de trece años de prisión por homicidio en la Unidad Penitenciaria Provincial N°11 de Piñero , compartiendo pabellón con referentes de la familia del clan Cantero.

La banda exhibió en distintos establecimientos públicos carteles pidiendo privilegios, beneficios y comodidades para los detenidos en distintas cárceles. Tales amenazas se manifestaban colocando carteles junto con municiones en instituciones y escuelas ubicadas en la ciudad. Asimismo, ante cualquier incumplimiento por parte de las autoridades, los individuos dejaban una clara advertencia que rezaba sobre la seguridad pública.

Durante la investigación, se localizaron cuatro inmuebles sobre el Cordón Ayacucho que fueron allanados. Los procedimientos, que se realizaron de forma simultánea, permitieron el arresto de dos hombres y dos mujeres, acusadas de integrar la banda.

Los allanamientos concluyeron con el secuestro de cocaína, dos pistolas calibre 9 milímetros, 218 municiones y dos cargadores de ese mismo calibre, 19 municiones correspondientes a calibre .40 y 14 de calibre .39. Además, una motocicleta, dos teléfonos celulares, una notebook, dos balanzas de precisión, un pasamontaña y dinero en efectivo. Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia.

Banda Los Picudos

La banda Los Picudos salió a la luz en 2022. Según las crónicas policiales, los primeros integrantes eran menores de edad que realizaban "servicios" para distintos grupos delictivos de Villa Gobernador Gálvez.

Uno de los hermanos que integraba el clan tenía por entonces 14 años y la investigación policial determinó que tenía pleno uso de todo tipo de armas de fuego. Marina Gorosito, madre del adolescente, cursa una condena por narcotráfico en Ezeiza y estuvo sospechada de participar del secuestro extorsivo del hijo de un empresario en Arroyo Seco en julio de 2021.

Los hermanos quedaron implicados en el crimen, en 2022, de una beba de dos años que estaba en brazos de su abuela cuando la familia fue atacada. Los Picudos atacaron con una ametralladora la casa donde vivía esta familia.

Un hombre de 26 años, Gonzalo Gorosito, era el jefe de la banda. Fue condenado en febrero de 2021, tras firmar un juicio abreviado, por el crimen de Gabriel Ledesma, un joven al que acribillaron en diciembre de 2019 en Villa Gobernador Gálvez. Otros crímenes también los tienen como protagonistas, como el de Carlos “Jerry” Gaeta, quien fue ejecutado en agosto de 2020 en la zona sur de Rosario.

En abril de este año, fueron condenados a prisión perpetua a dos tiratiros de Los Picudos, que fueron hallados responsables de haber atentado contra la vida del policía Gabriel Sanabria, quien el 27 de mayo de 2022 sobrevivió a varios disparos durante el intento de identificar un auto con pedido de secuestro en el sur rosarino. A su vez, ambos acusados y una mujer resultaron condenados a la pena máxima por haber dado muerte a David Ángel “Chino” Ocampo, acribillado un día después del caso del uniformado, en Tucumán y Dorrego, en el centro de Rosario.∏