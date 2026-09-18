Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río

El espacio abrirá este sábado en Presidente Roca y el río con una feria de 400 emprendedores y funcionará durante toda la semana con capacitaciones y asesorías

Rosario sumará este sábado un nuevo espacio destinado al desarrollo de emprendedores y la economía social. Se trata de Puerto Emprende , una iniciativa de la Municipalidad que funcionará a la vera del río, en la zona de Presidente Roca y el río , y que busca reunir en un mismo lugar comercialización, capacitación, asesoramiento y actividades culturales.

La inauguración será este sábado de 15 a 19 , con una propuesta abierta a toda la comunidad. En el marco del 24° aniversario de Ferias y Mercados Arriba Rosario, habrá una feria con más de 400 emprendedores locales , música en vivo, talleres gratuitos y actividades para las infancias.

La propuesta apunta a que Puerto Emprende no sea solamente un lugar de venta. El espacio fue diseñado como un ámbito polifuncional donde los emprendedores puedan mostrar y comercializar sus productos, capacitarse, recibir asesoramiento, desarrollar proyectos y vincularse con otros actores de la economía social .

“En 24 años, la red de emprendedores fue creciendo y diversificándose. Hoy no se trata solamente de ofrecer un lugar donde vender, sino que hay formación, acompañamiento, espacios de comercialización y nuevas herramientas . Puerto Emprende viene a darle una casa a todo ese ecosistema”, señaló el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni .

El funcionario también destacó el impacto que la actividad tiene en las familias que viven de sus emprendimientos. “Detrás de cada puesto hay tiempo, inversión, aprendizaje y, muchas veces, una fuente importante de ingresos familiares”, sostuvo.

“Nuestro desafío como municipio es acompañar ese esfuerzo para que los emprendimientos puedan profesionalizarse, encontrar nuevos clientes y generar mayores oportunidades de trabajo e ingresos”, agregó.

Un nuevo espacio junto al río

Puerto Emprende fue concebido como un espacio abierto y dinámico, con una agenda que se desarrollará de lunes a lunes. La idea es que pueda albergar tanto actividades vinculadas con la economía social como propuestas culturales y encuentros abiertos a la comunidad.

El subsecretario de Economía Social, William Burguener, destacó que la iniciativa también busca potenciar la zona del río. “Es una felicidad enorme poder inaugurar este espacio, es un lugar que sigue potenciando la zona del río y que va a tener actividad de lunes a lunes”, afirmó.

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Según explicó el funcionario, uno de los objetivos será generar un punto de encuentro entre quienes llevan adelante emprendimientos y los vecinos de la ciudad. “Queremos que sea un lugar de encuentro entre emprendedores y que a su vez tengan la posibilidad de presentarle sus productos a todos los vecinos”, agregó.

El lugar cuenta con 334 metros cuadrados intervenidos, distribuidos en 174 metros cuadrados internos y 160 externos. La renovación fue realizada junto a cooperativas de trabajo rosarinas.

El espacio tendrá capacidad para 34 feriantes con sus respectivos puestos, mientras que el sector destinado a capacitaciones podrá recibir hasta 100 personas en formato auditorio. Para actividades culturales tendrá capacidad para unas 150 personas de pie.

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Una de las características centrales del proyecto es el diseño de un espacio cerrado y equipado, lo que permitirá mantener las actividades incluso cuando las condiciones climáticas impidan realizar propuestas al aire libre.

¿Qué actividades habrá en Puerto Emprende?

La agenda del nuevo espacio incluirá propuestas relacionadas con distintas etapas del desarrollo de los emprendimientos. Entre las actividades previstas aparecen talleres de ingreso a ferias, capacitaciones, reuniones entre emprendedores y talleres de ferias autogestivas. También funcionarán propuestas de la Escuela de Emprendimientos y de la Escuela de Oficios.

Habrá además asesorías vinculadas con cuestiones tributarias e impositivas, marca digital, redes sociales y herramientas tecnológicas.

La programación se completará con ferias temáticas, propuestas de Mercado Arriba Rosario, actividades de la Red de Bienestar y distintos encuentros destinados al desarrollo de emprendimientos.

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Quienes estén interesados en solicitar el uso del espacio, podrán hacerlo mediante un formulario que estará disponible desde el lunes 21 de septiembre. Las solicitudes serán posteriormente evaluadas de acuerdo con la disponibilidad de la agenda.

La inauguración, con más de 400 feriantes

La apertura de Puerto Emprende se realizará en simultáneo con la celebración del 24° aniversario de Ferias y Mercados Arriba Rosario, presentada por el municipio como la red de ferias más grande del país.

La jornada del sábado contará con la participación de más de 400 feriantes, además de música en vivo, talleres gratuitos, actividades para chicos y un stand informativo del Plan MIL65.

El nuevo espacio se suma así a la red de propuestas de la economía social de Rosario con una particularidad: combinar en un mismo lugar la posibilidad de vender, aprender, asesorarse y encontrarse con otros emprendedores, con una programación que se mantendrá activa durante toda la semana.