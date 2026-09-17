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El gobierno dispuso que Casa Militar centralice el control de la Quinta de Olivos

En la Casa Rosada argumentaron que la medida responde a la “necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del presidente” Javier Milei

17 de septiembre 2026 · 17:30hs
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Ordenaron cambios en la seguridad de la Quinta de Olivos.

Foto: Archivo / La Capital

Ordenaron cambios en la seguridad de la Quinta de Olivos.

El gobierno nacional anunció este jueves cambios en la seguridad de la Quinta de Olivos. Según el comunicado difundido por la Oficina del Presidente (Opra), Casa Militar centralizará todas las tareas para resguardar a Javier Milei.

En Balcarce 50 señalaron que el personal de Casa Militar, a cargo del general de brigada Sebastián Ibáñez, asumirá “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Quinta de Olivos, así como de las residencias transitorias del presidente y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”.

La explicación oficial sostiene que el gobierno tomó la decisión para “elevar los estándares de eficiencia y seguridad del presidente y de su entorno”, en medio de lo que denominó como una “escalada de la inseguridad a nivel global” y la visita del Papa León XIV a la Argentina.

Esto último implicaría un riesgo adicional a la seguridad presidencial por el gran movimiento de “personal ajeno” que se prevé para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial.

No obstante, en la Rosada advirtieron: “Hubo filtraciones que afectan la seguridad presidencial”. En ese contexto, el Ejecutivo decidió echar a doce miembros del personal civil y reacomodar al resto de la dotación en otras dependencias, incluida la Casa de Gobierno. Otros empleados serían reubicados.

Cambios en Olivos

De ese modo, la Presidencia determinó disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, la entidad a cargo del predio hasta el momento, y separar sus funciones de seguridad, gestión y control.

El gobierno destacó que el traspaso a Casa Militar, a concretar en los próximos 60 días, “posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece”.

El organismo que responde a la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, suma competencias en relación con la seguridad del jefe del Estado y su entorno, tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional.

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