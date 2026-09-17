El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes pero cada vez más caluroso

La temperatura máxima sería de 25º, subiría a 27º el sábado y podría alcanzar los 28º el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 18 de septiembre en Rosario cielo mayormente nublado con una temperatura máxima de 25º, que subiría a 27º el sábado y podría alcanzar los 28º el domingo.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del noreste, un registro de 18º y cielo mayormente nublado que se mantendría durante toda la jornada. A la mañana los termómetros marcarían 14º, por la tarde la máxima llegaría a 25º y en la noche se esperan 18º.

Para el sábado anticipan nubosidad variable con una máxima de 27º y una mínima de 16º.

El domingo habría 28º de máxima, 15º de mínima, cielo parcialmente nublado en la mañana y desde la tarde algunas chances de tormentas aisladas con ráfagas de hasta 59 km/h.

El lunes habría un descenso de las marcas, con temperaturas entre 23º y 16º. Podrían registrarse chaparrones matutinos y se esperan ráfagas fuertes durante todo el día.

El martes seguirían en baja los registros, con 20º de máxima y 8º de mínima. El cielo estaría mayormente nublado.

El miércoles había una mejora de las condiciones, con cielo parcialmente nublado, una máxima de 25º y una mínima de 9º.