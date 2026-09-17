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El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes pero cada vez más caluroso

La temperatura máxima sería de 25º, subiría a 27º el sábado y podría alcanzar los 28º el domingo

17 de septiembre 2026 · 23:00hs
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El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes pero cada vez más caluroso

Leonardo Vincenti / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 18 de septiembre en Rosario cielo mayormente nublado con una temperatura máxima de 25º, que subiría a 27º el sábado y podría alcanzar los 28º el domingo.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del noreste, un registro de 18º y cielo mayormente nublado que se mantendría durante toda la jornada. A la mañana los termómetros marcarían 14º, por la tarde la máxima llegaría a 25º y en la noche se esperan 18º.

Para el sábado anticipan nubosidad variable con una máxima de 27º y una mínima de 16º.

El domingo habría 28º de máxima, 15º de mínima, cielo parcialmente nublado en la mañana y desde la tarde algunas chances de tormentas aisladas con ráfagas de hasta 59 km/h.

El lunes habría un descenso de las marcas, con temperaturas entre 23º y 16º. Podrían registrarse chaparrones matutinos y se esperan ráfagas fuertes durante todo el día.

El martes seguirían en baja los registros, con 20º de máxima y 8º de mínima. El cielo estaría mayormente nublado.

El miércoles había una mejora de las condiciones, con cielo parcialmente nublado, una máxima de 25º y una mínima de 9º.

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