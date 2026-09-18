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Timbúes celebrará la llegada de la primavera con un "Sunset en el Cristo"

La propuesta se realizará el 20 de septiembre en el Parque Urbano Comunal. Habrá música en vivo, DJs, feria de emprendedores y actividades artísticas con entrada libre y gratuita

18 de septiembre 2026 · 09:00hs
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El Parque Urbano Comunal de Timbúes será escenario de una jornada de música

El Parque Urbano Comunal de Timbúes será escenario de una jornada de música, arte y actividades recreativas para celebrar la primavera. 

La comuna de Timbúes organizará el próximo 20 de septiembre una jornada especial para recibir la primavera con un "Sunset en el Cristo", una propuesta al aire libre que combinará música, expresiones artísticas y actividades recreativas en el Parque Urbano Comunal.

La actividad se desarrollará entre las 14 y las 22 y convocará a vecinos y visitantes a disfrutar de una tarde que incluirá espectáculos musicales, feria de artesanos y emprendedores y distintos espacios destinados a la expresión artística.

La programación contará con la participación de los DJs Kstellano, Nazareth.d.bug, Alexander, Beatan (Rosario), N.E.B.E. y el dúo conformado por Joakogu Erra y Rama B., entre otros artistas invitados.

Primavera a puro ritmo

Según se informó desde la organización, la propuesta recorrerá diversos estilos de música electrónica como deep house, progressive, minimal, afro house y tech house, acompañando el atardecer en uno de los espacios públicos más concurridos de la localidad.

El evento es impulsado por Loop Art Groove y cuenta con el acompañamiento del gobierno comunal. La entrada será libre y gratuita, por lo que la invitación se extiende a toda la comunidad y a visitantes de la región que deseen sumarse a los festejos por la llegada de la nueva estación.

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