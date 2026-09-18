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El gol de un ex-Newell's no alcanzó y Flamengo clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores

El equipo brasileño aprovechó la ventaja obtenida en la ida ante Independiente del Valle y concretó su pase a la próxima fase, donde será rival de Estudiantes

18 de septiembre 2026 · 11:21hs
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Djorkaeff Reasco abrió el marcador en el empate entre Flamengo e Independiente del Valle

Djorkaeff Reasco abrió el marcador en el empate entre Flamengo e Independiente del Valle

Flamengo avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores después de empatar 1-1 con Independiente del Valle en el estadio Maracaná. El conjunto brasileño hizo valer el triunfo 2-0 que había conseguido en el partido de ida y cerró la serie con un global de 3-1.

El equipo ecuatoriano se puso en ventaja con un gol de Djorkaeff Reasco, delantero con pasado en Newell's, pero el Mengao reaccionó en el tramo final y consiguió el empate que aseguró su clasificación.

Flamengo comenzó el partido con la ventaja de dos goles que había conseguido en Ecuador, pero Independiente del Valle salió en busca de un resultado que le permitiera remontar la serie.

A los 31 minutos del primer tiempo, el conjunto ecuatoriano encontró el gol. Matías Perelló aprovechó un rebote, avanzó por el sector derecho y envió un centro. Tras otro rebote corto del arquero argentino Agustín Rossi, el ecuatoriano apareció para empujar la pelota y establecer el 1-0.

Con ese resultado, Independiente del Valle quedó a un gol de igualar el marcador global y mantuvo abierta la serie durante buena parte del encuentro.

Flamengo, además, quedó con un futbolista menos en el segundo tiempo. A los 20 minutos de la segunda mitad, Jorginho recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó al conjunto brasileño con diez jugadores.

>> Leer más: Newell's: la reserva goleó con Alejo Montero y algunas sorpresas tácticas

Independiente del Valle buscó el segundo gol para llevar la serie al límite, pero Flamengo encontró el empate a seis minutos del final. A los 84 minutos, Giorgian de Arrascaeta convirtió de cabeza después de aprovechar un error del arquero Aldair Quintana.

Con la clasificación del conjunto brasileño, Estudiantes de La Plata ya conoce a su rival en las semifinales de la Copa Libertadores.

El equipo platense tendrá enfrente al vigente campeón del torneo, al que ya enfrentó en la fase de grupos de este año y en los cuartos de final de la edición anterior donde pasaron los cariocas.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Palmeiras y Fluminense, que definirán al segundo finalista de la competencia.

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