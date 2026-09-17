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Fingió su propio secuestro y le pidió a su esposa dos millones de pesos

Su mujer, que vive en barrio Triángulo, recibió los mensajes con el pedido de rescate. El hombre fue detenido en Paraná y confesó el autosecuestro

17 de septiembre 2026 · 20:40hs
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Fingió su propio secuestro y le pidió a su esposa dos millones de pesos

Un hombre fue detenido en Paraná luego de que se descubriera que había fingido su propio secuestro y le pedía a su esposa un rescate de dos millones de pesos. La investigación comenzó en Rosario, donde la mujer había denunciado el supuesto secuestro de su esposo.

La denunciante, que vive en barrio Triángulo, en la zona oeste de Rosario, había reportado al 911 en la madrugada del martes que había recibido mensajes por WhatsApp donde aseguraban que su esposo había sido secuestrado, a través de los cuales los presuntos captores exigían dos millones de pesos para su liberación.

Las primeras investigaciones condujeron a la posibilidad de que la presunta víctima hubiera simulado su propio secuestro extorsivo.

Personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y la División Unidad Operativa Federal Paraná, ambas pertenecientes a la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, trabajaron en conjunto tras detectar en la ciudad entrerriana de Paraná el auto del hombre señalado como víctima de secuestro.

Los uniformados montaron vigilancia frente al supermercado donde se encontraba estacionado el vehículo, hasta que dieron con el sospechoso y lo detuvieron, además de secuestrar el automóvil, un teléfono celular, dinero en efectivo y documentación.

Finalmente el hombre confesó el autosecuestro.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado interviniente y trasladado a Rosario, donde este viernes sería imputado por falsa denuncia y tentativa de estafa.

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