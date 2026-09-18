El trigo entra en zona de riesgo: 160.000 hectáreas ya están regulares por falta de agua

Las lluvias de septiembre quedaron por debajo de los registros históricos y el cereal se aproxima a su período crítico. El déficit hídrico también comienza a frenar la siembra de maíz en la región núcleo

La falta de lluvias comienza a encender señales de alerta en la región núcleo. Con el trigo cada vez más cerca de ingresar en su período crítico, unas 160.000 hectáreas, equivalentes al 10% del área implantada, ya se encuentran en condiciones regulares por el déficit hídrico. Mientras tanto, el maíz 2026/27 avanza a buen ritmo y ya roza el millón de hectáreas sembradas, aunque la escasez de humedad empieza a ponerle un freno a las máquinas en algunas zonas.

Así lo señaló el último informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado por Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo. El relevamiento advirtió que las reservas de agua vienen retrocediendo a medida que pasan los días y las precipitaciones no alcanzan para revertir el escenario.

En lo que va de septiembre, la región núcleo acumuló entre 5 y 35 milímetros, frente a valores normales históricos para todo el mes que oscilan entre 30 y 70 milímetros, con registros que aumentan de oeste a este.

El contraste con la campaña pasada es importante. A esta altura de 2025 había unas 55.000 hectáreas de trigo en condición regular, pero el problema entonces era exactamente el opuesto: los excesos de agua. Ahora, las 160.000 hectáreas que se encuentran en esa categoría responden principalmente a la falta de humedad.

A pesar del deterioro, la mayor parte del cultivo todavía conserva buenas condiciones. El relevamiento indica que un 25% de los cuadros está en estado bueno, un 50% en muy buen estado y otro 15% se mantiene excelente.

El trigo se acerca a una etapa decisiva

La necesidad de agua se vuelve más urgente porque el cereal está próximo a ingresar en el período crítico, una etapa determinante para la definición del rendimiento. Un pequeño grupo de lotes del sudeste de Córdoba y el centro-sur de Santa Fe ya tiene la espiga embuchada, situación que alcanza al 1% de los cuadros de la región. Otro 5% está desplegando la hoja bandera, el 52% se encuentra en encañazón y el 42% continúa en macollaje.

El déficit hídrico, además, ya comienza a dejar señales visibles. En Marcos Juárez se observa amarillamiento de plantas por la falta de agua, mientras que en Carlos Pellegrini aparecen síntomas en las hojas inferiores vinculados con una menor absorción de nitrógeno.

A la escasez de humedad se suma el impacto que dejaron las bajas temperaturas. En Bigand, los técnicos detectaron daños foliares de diferente intensidad provocados por las últimas heladas. Allí observaron que el nivel de afectación varía según las variedades y la fertilización: “mejor fertilizado, menos daño”.

En General Villegas, en tanto, los trigos más adelantados aparecen “bastante golpeados”, con algunas hojas bandera quemadas. La situación también empieza a generar preocupación en María Susana, donde los cultivos más avanzados ingresan en los primeros estadios de espigazón. Desde este momento, advierten los especialistas, tanto la falta de precipitaciones como la posibilidad de heladas tardías pueden comenzar a modificar el potencial de rendimiento.

Por ahora, las enfermedades se mantienen relativamente contenidas. En Marcos Juárez, las bajas temperaturas ralentizaron el avance de la mancha amarilla, aunque la enfermedad continúa presente. Para estos días se prevén aplicaciones de fungicidas en buena parte de los lotes con el objetivo de proteger la hoja bandera. También se realizan controles en San Pedro y Baradero.

El pronóstico todavía no trae el alivio esperado

Las perspectivas meteorológicas de corto plazo no anticipan, por el momento, un cambio contundente en el escenario hídrico. Para el domingo existe probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, mientras que las temperaturas máximas y mínimas subirán durante los próximos días y alcanzarían sus mayores valores entre el sábado y el domingo.

Luego se espera el ingreso de aire frío, con un descenso térmico, seguido posteriormente por una nueva recuperación de las temperaturas. “Los modelos de pronóstico de corto plazo prevén un aumento de las temperaturas, seguido por el avance de un frente frío y precipitaciones que, por el momento, se anticipan como poco generalizadas y de moderado volumen”, explicó el consultor Alfredo Elorriaga.

El maíz se acerca al millón de hectáreas

La falta de humedad también comienza a condicionar al maíz. La siembra 2026/27 ya cubrió 970.000 hectáreas en la región núcleo, cerca del 40% de la superficie prevista, después de sumar alrededor de 470.000 hectáreas en apenas siete días.

El avance, sin embargo, es muy dispar. En algunos sectores inicialmente se esperaba una mejora de las temperaturas para acelerar las labores, pero ahora el principal obstáculo pasó a ser la disponibilidad de agua en los primeros centímetros del suelo.

En General Villegas, por ejemplo, las máquinas recién comenzaron a moverse esta semana y la humedad se encuentra al límite. Según los técnicos de la zona, los lotes provenientes de trigo y soja de segunda todavía conservan humedad, aunque sin margen, mientras que entre los rastrojos de soja de primera son muy pocos los que actualmente pueden sembrarse.

Allí el avance apenas llega al 5%, lo que convierte al área en uno de los sectores más retrasados de la región. En el otro extremo, el norte regional alcanza el 85%. En los alrededores de Carlos Pellegrini la implantación ya terminó, mientras que en Cañada de Gómez esperan nuevas precipitaciones para poder continuar con las tareas. “Para retomar las labores se necesitan algunos milímetros que permitan recomponer la humedad superficial”, señalaron.

El frío también demora la emergencia

En los lotes que ya fueron implantados aparece otro inconveniente: las bajas temperaturas están demorando la emergencia del maíz. En María Susana y sus alrededores, donde la siembra ya terminó, los nacimientos avanzan lentamente. “El 90% todavía no emergió; solo los sembrados entre el 20 y el 25 de agosto emergieron”, indicaron desde la zona.

Una situación similar se registra en Marcos Juárez, donde los primeros lotes recién comienzan a mostrar plántulas y las demoras en la emergencia llegan a los 15 días. En San Pedro y Baradero también advierten sobre el efecto de las bajas temperaturas y señalan que todavía falta para alcanzar una buena emergencia.