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Newell's: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

Tras la falla en la pena máxima ante Vélez, los focos de atención se centraron en la continuidad en el once del último refuerzo Leproso

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

18 de septiembre 2026 · 21:07hs
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Más allá de las polémicas

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Más allá de las polémicas, todo indica que el extremo de Newell's jugaría nuevamente desde el inicio.

EnNewell's, uno de los focos de atención durante la semana estuvo centrado en la situación de Santiago Solari. Tras el penal fallado ante Vélez, algunos imaginaron una probable acción de reto o castigo, que podía desembocar en tener que arrancar el próximo partido, este domingo ante Platense en Vicente López, desde el banco de relevos.

Más allá de que seguramente el tema acaparó largas charlas entre el entrenador Frank Kudelka y el futbolista proveniente de Racing, según lo que trascendió en estos días desde el predio de Bella Vista, todo indica que el extremo jugaría nuevamente desde el inicio.

Lo cierto que es que la situación debe haber dejado una moraleja aleccionadora interna en el conjunto rojinegro, y en eso también debe acusar recibo Matías Cóccaro, el goleador de este equipo, que debió hacerse cargo de esa chance, más teniendo en cuenta que viene convirtiendo y con el ánimo en alza. Es que era la primera gran oportunidad para establecer un empate transitorio en ese pleito y hubiera sido un premio a los merecimientos que había acumulado la Lepra en el segundo tiempo frente al Fortín.

>> Leer más: Newell's y Platense jugarán sin público: la razón por la el partido será a puertas cerradas

Un riesgo excesivo

Esa oportunidad dilapidada representó un riesgo excesivo en este tránsito Leproso en el torneo Clausura. Se tendría que haber hecho cargo el Zorro Cóccaro, más allá de cualquier problema físico, por una cuestión emocional.

De todos modos, se valora en su justa medida la actitud que mostró Solari, a menos de dos semanas de haber arribado al parque Independencia. Mostró mucho temple pero no tuvo suerte y no pudo con una muy buena tarde del arquero rival, Tomás Marchiori, una de las figuras de ese duelo, quien le sacó con los pies un disparo muy fuerte el medio del ex delantero académico.

Ante Vélez, el último refuerzo arrancó bien y se fue desinflando. En los primeros 15’, fue el mejor hombre de Newell’s con sus corridas y sus cruces que confundieron a la defensa rival. Pero en el complemento le contuvieron un penal que pudo torcer la suerte del encuentro.

Teniendo en cuenta eso, Kudelka decidió sacarlo a los 67’ e ingresó por él Walter Núñez, que se mostró metido en el juego, aportó en ataque y estuvo muy cerca de poder anotar con una chilena que fue anulada por el VAR por posición adelantada.

Así, Thomas Ríos estuvo en el banco hasta el final del partido. El pibe es otra opción en esa posición y también asoma como alternativa.

>> Leer más: El gol de un ex-Newell's no alcanzó y Flamengo clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores

Muy en cuenta

Vale precisar, para graficar el caso, que más allá de cualquier enojo por el penal fallado, Kudelka tiene muy en cuenta a Solari.

Un dato que refleja claramente eso es que apenas llegó al club rojinegro, lo hizo jugar desde el principio nada menos que el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito, mostrando un gran nivel de apoyo y confianza.

Desde esa vez, lo hizo jugar por el carril izquierdo y le mantuvo la banda derecha a Walter Mazzantti, un jugador que tiene un recorrido un poco más largo en la institución rosarina y que es una de las principales llaves de ataque que usa este Newell’s de Kudelka.

Por eso, en este breve tramo hasta el choque ante Platense en Vicente López, por ahora todo parece indicar que el entrenador le ratificaría la confianza a Solari. Las últimas prácticas servirán para ver un poco más en profundidad si aparece ese gesto de ratificación para el ex Racing después de un penal fallado que levantó polvo en el Parque.

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