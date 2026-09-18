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Newell's y Platense jugarán sin público: la razón por la el partido será a puertas cerradas

La decisión la tomó la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), que sancionó al club de Vicente López por dos fechas

18 de septiembre 2026 · 16:15hs
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Las tribunas del estadio de Platense estarán vacías cuando el Calamar reciba a Newells este domingo.

Las tribunas del estadio de Platense estarán vacías cuando el Calamar reciba a Newell's este domingo.

Newell's está casi listo para enfrentar un nuevo compromiso por el torneo Clausura, esta vez frente a Platense en Vicente López. El equipo de Frank Kudelka viene de una racha de tres empates seguidos e intentará volver al triunfo para seguir con aspiraciones de entrar en los playoffs.

El choque entre el Calamar y el Rojinegro será este domingo a las 17 y se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López. La novedad que se conoció este viernes es que el partido se jugará a puertas cerradas, es decir sin público del equipo local.

Así lo informó el propio club, a través de sus redes sociales. Se trata de una sanción a Platense por los incidentes causados por sus hinchas al término del partido contra Fluminense, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo conducido por Martín Palermo fue eliminado por los brasileños de la competencia.

El club Platense informó que sus directivos están tratando de revertir la decisión con el aporte de pruebas sobre los episodios ocurridos el martes en su estadio.

Leer más: La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

Decisión de la Aprevide

La decisión de que el partido se juegue a puertas cerradas es de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide). El organismo tomó esta resolución debido a que, tras el pitazo final del partido ante Fluminense, un grupo numeroso de hinchas del Calamar invadió el terreno de juego, robó banderas de los "torcedores" brasileños y agredió a algunos de ellos.

Es más: la sanción es por dos fechas, lo que significa que Platense también jugará a puertas cerradas ante Argentinos Juniors, por la fecha 12 del torneo Clausura.

La paradoja del castigo a Platense es que Newell's había pedido a principios de la semana al club de Vicente López que le permitiera llevar público visitante, algo que la Aprevide hubiese apoyado. Sin embargo, los directivos del Calamar respondieron negativamente, sin imaginar que tras los episodios en su estadio luego de la eliminación ante Fluminense, tampoco sus propios simpatizantes podrán concurrir al estadio.

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Al final, Newell's no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense el domingo

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