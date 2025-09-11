La Capital | Ovación | Newell's

Newell's apelará ante el TAS la inhibición que le dictó la Fifa por la deuda con un club uruguayo

El club emitió un nuevo comunicado en el que dice que buscará una resolución definitiva favorable a la institución

11 de septiembre 2025 · 17:11hs
Juan Ignacio Ramírez y Ever Banega

Marcelo Bustamante / La Capital

Juan Ignacio Ramírez y Ever Banega, cuando el uruguayo jugaba en Newell's. 

Horas después de emitir un comunicado en el que atribuyó la inhibición de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (Fifa) por una deuda a problemas bancarios, una decisión que calificó de "arbitraria", Newell's anunció que apelará la medida ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La inhibición fue dictada por una deuda con el club Liverpool de Uruguay por el pase del delantero Juan Ignacio Ramírez, algo sobre lo que Newell's hasta ahora no se expresó puntualmente.

La medida implica que Newell's no podrá realizar operaciones en los próximos tres mercados de pases. Para eso deberá levantar la inhibición, para lo cual debe saldar la deuda que la originó.

Leer más: Newell's calificó la inhibición de la Fifa por una deuda como una decisión "arbitraria"

Por qué Newell's irá al TAS

El club dijo este jueves a la tarde que apelará la decisión de la Fifa ante el TAS con la esperanza de obtener "una resolución definitiva favorable a la institución".

En el nuevo comunicado el club también hizo una mención al Banco Municipal de Rosario, sobre el que expresó que "no guarda relación alguna" con la inhibición dictada por la Fifa por la deuda con Liverpool.

La medida implica que Newell's no podrá realizar operaciones en los próximos tres mercados de pases La medida implica que Newell's no podrá realizar operaciones en los próximos tres mercados de pases

De hecho, el club agradeció al banco "por el acompañamiento y la predisposición brindada para alcanzar una pronta solución" al problema que originó la inhibición.

Leer más: La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por un año y medio

La referencia probablemente tenga que ver con que en el primer comunicado, en el que Newell's había admitido formalmente la existencia de la inhibición dictada por la Fifa, pero atribuyó la deuda por el pase de Ramírez a demoras en los trámites bancarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1966227883010990359&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Cristian Fabbiani trabaja mucho en la previa del choque ante el Decano. Todavía no definió los once.

En Newell's, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿cambio de esquema?

Newells fue inhibido por la Fifa debido a una deuda.

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Los chicos de la categoría 2012 de Newells siguen por el buen camino en la Fiesta Evolución Conmebol.

Newell's: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

Newells celebró su asamblea electoral en mayo.

La comisión fiscalizadora de Newell's presentó un escrito a la dirigencia leprosa

Ver comentarios

Las más leídas

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Lo último

Traidor y mentiroso: la dura respuesta del tesorero de la AFA al presidente de un club de primera división

"Traidor y mentiroso": la dura respuesta del tesorero de la AFA al presidente de un club de primera división

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Mariana Ortigala y Lorena Córdoba seguirán en prisión preventiva por una serie de aprietes al dueño de la agencia El Califa
Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Ovación
Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Newells anunció que apelará ante el TAS la inhibición que le dictó la Fifa por una deuda

Newell's anunció que apelará ante el TAS la inhibición que le dictó la Fifa por una deuda

El autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario tendrá una gran cita tuerca: el Turismo Nacional

El autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario tendrá una gran cita tuerca: el Turismo Nacional

Policiales
Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

La Ciudad
Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

Veto al financiamiento universitario: Esperábamos que Milei recapacitara

Veto al financiamiento universitario: "Esperábamos que Milei recapacitara"

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos
Información General

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos

Veto al financiamiento universitario: Esperábamos que Milei recapacitara
La Ciudad

Veto al financiamiento universitario: "Esperábamos que Milei recapacitara"

El gobierno también vetó la ley de emergencia en pediatría
Política

El gobierno también vetó la ley de emergencia en pediatría

Por hacer pintadas, hinchas de Newells y Central no podrán entrar a las canchas
LA CIUDAD

Por hacer pintadas, hinchas de Newell's y Central no podrán entrar a las canchas

Provincias Unidas va al campo a mostrar músculo tras la derrota libertaria

Por Facundo Borrego
Política

Provincias Unidas va al campo a mostrar músculo tras la derrota libertaria

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur
POLICIALES

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento
Información General

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden reponer en el día
La Ciudad

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden reponer en el día

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio
Ovación

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado
POLICIALES

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler
La Ciudad

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Newells: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

Por Carlos Durhand
Ovación

Newell's: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

El presidente Milei vetó la ley de financiamiento universitario
Politica

El presidente Milei vetó la ley de financiamiento universitario

Pullaro y la nueva Carta Magna: Valoro el diálogo, el debate y los consensos
Política

Pullaro y la nueva Carta Magna: "Valoro el diálogo, el debate y los consensos"

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio
Información General

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda
Economía

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores
LA CIUDAD

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación