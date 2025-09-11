Newell's apelará ante el TAS la inhibición que le dictó la Fifa por la deuda con un club uruguayo

El club emitió un nuevo comunicado en el que dice que buscará una resolución definitiva favorable a la institución

Horas después de emitir un comunicado en el que atribuyó la inhibición de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (Fifa) por una deuda a problemas bancarios, una decisión que calificó de "arbitraria", Newell's anunció que apelará la medida ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La inhibición fue dictada por una deuda con el club Liverpool de Uruguay por el pase del delantero Juan Ignacio Ramírez, algo sobre lo que Newell's hasta ahora no se expresó puntualmente.

La medida implica que Newell's no podrá realizar operaciones en los próximos tres mercados de pases. Para eso deberá levantar la inhibición, para lo cual debe saldar la deuda que la originó.

Por qué Newell's irá al TAS

El club dijo este jueves a la tarde que apelará la decisión de la Fifa ante el TAS con la esperanza de obtener "una resolución definitiva favorable a la institución".

En el nuevo comunicado el club también hizo una mención al Banco Municipal de Rosario, sobre el que expresó que "no guarda relación alguna" con la inhibición dictada por la Fifa por la deuda con Liverpool.

La medida implica que Newell's no podrá realizar operaciones en los próximos tres mercados de pases La medida implica que Newell's no podrá realizar operaciones en los próximos tres mercados de pases

De hecho, el club agradeció al banco "por el acompañamiento y la predisposición brindada para alcanzar una pronta solución" al problema que originó la inhibición.

Leer más: La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por un año y medio

La referencia probablemente tenga que ver con que en el primer comunicado, en el que Newell's había admitido formalmente la existencia de la inhibición dictada por la Fifa, pero atribuyó la deuda por el pase de Ramírez a demoras en los trámites bancarios.