Un ex-Newell's está a punto de convertirse en técnico de un club que quiere llegar al Federal A

El exentrenador Leproso tendrá así su tercer ciclo en Juventud Unida. El Torneo Regional Federal Amateur iniciará en la segunda quincena de octubre

18 de agosto 2025 · 10:33hs
Miguel Fullana con la camiseta del Decano

Miguel Fullana con la camiseta del Decano, la entidad de Gualeguaychú.

Miguel Fullana está a punto de convertirse en entrenador de Juventud Unida de Gualeguaychú con el fin de competir en la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur. Esta no será su primera experiencia del técnico en esta entidad ya que dirigió al elenco entrerriano en el Argentino B de 2006 a 2010, y luego en el Federal A entre 2019 y 2020.

La dirigencia hace un tiempo viene negociando con Fullana para que se haga cargo del plantel. El comienzo de la temporada 2025/26 del Torneo Regional Amateur, que otorga ascensos al Federal A (tercera categoría del fútbol argentino para los clubes indirectamente afiliados a AFA) está pautado para el 19 de octubre.

De todas maneras, el inicio se podría retrasar unas semanas dado que el gremio de los futbolistas realizó una presentación para postergar el arranque para que los jugadores provenientes de clubes del Federal A puedan jugar el certamen desde el inicio.

>>Leer más: Newell's se volvió de Florencio Varela sin certezas sobre el sustituto de Regiardo para el clásico

Para Juventud Unida será su tercera participación en este torneo. En la temporada 2023/24 llegó a semifinales de la Región Litoral Sur, mientras que al año siguiente a instancia de la final regional.

Miguel Fullana, un DT con historia en el Decano

Fullana llegó por primera vez a Juventud Unida en 2006 para hacerse cargo de la dirección técnica del primer equipo que en aquel entonces militaba en el extinto torneo Argentino B y de inmediato logró la permanencia, después de ganarle la recordada Reválida a Atlético Paraná. Su primera etapa se extendió hasta 2010.

>>Leer más: Historias en juego: a corazón abierto, Bricco dijo "no vi la luz" y relató vivencias en su profesión

Luego, en 2019, inició su segundo ciclo como entrenador y llegó para las dos últimas fechas de aquella temporada, con la misión de salvar a Juventud muy comprometido con el descenso. Debutó con derrota como local ante Defensores de Pronunciamiento 4 a 1, pero cuatro días después logró un gran triunfo como visitante ante Sportivo Las Parejas 3 a 1 y cumplió el objetivo de mantener al Decano en el Federal A.

Fue ratificado como director técnico para la siguiente campaña, que fue interrumpida por la pandemia del coronavirus en marzo de 2020. Antes de la reanudación de la competencia, se dio de forma revoltosa su salida definitiva de la institución por diferencias con la dirigencia.

>>Leer más: El guardaespaldas de los árbitros en los estadios rosarinos que alguna vez soñó con ser futbolista

En marzo de 2025 Fullana retornó a Juventud Unida, pero para cumplir otro rol. En este punto el exfutbolista de Newell's fue presentado como coordinador general de fútbol del Decano.

La década del 70 fue brillante para la historia del clásico entre Central y Newells.

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Martín Fernández prepara el remate, que saldrá desviado. El mediocampista fue titular en Newells y tuvo un desempeño irregular.

Newell's se volvió de Florencio Varela sin certezas sobre el sustituto de Regiardo para el clásico

Ángel Di María, máxima figura de Central, y Cristian Fabbiani, técnico de Newells, protagonistas del clásico rosarino. 

Clásico rosarino: Di María va por la épica en Central y Fabbiani por la idolatría en Newell's

Central y Newells jugaron una nueva edición del clásico de la rosarina.

Los goleadores del clásico de la rosarina ya firmaron planilla en primera: quiénes son

