Newell's se volvió de Florencio Varela sin certezas sobre el sustituto de Regiardo para el clásico

Martín Fernández tuvo la ocasión de mostrarse pero aportó poco en la recuperación. Sotelo, más apto para la creación, entró un rato en el 1 a 1 con Defensa

Martín Fernández prepara el remate, que saldrá desviado. El mediocampista fue titular en Newell's y tuvo un desempeño irregular.

La festejada igualdad ante Defensa y Justicia en Florencio Varela no logró ofrecer certezas tangibles en relación a quién será el reemplazante en Newell's de Luca Regiardo , en el clásico del sábado ante Central, en Arroyito.

El complicado duelo ante el Halcón le sirvió al cuerpo técnico rojinegro para darle minutos de juego al uruguayo Martín Fernández , pero poco pudo hacer en las tareas de corte, recuperación y distribución.

El otro candidato a ocupar ese lugar en el clásico, más allá de que posee características de juego distintas , es David Sotelo , otro de los que está muy bien ubicado en las preferencias de Fabbiani, de cara a este pleito que será determinante para la suerte leprosa en este segundo semestre competitivo.

En el plano de las especulaciones acerca de cómo el Ogro Fabbiani puede definir el mediocampo el sábado en Arroyito, el volante charrúa es más similar a Regiardo , en relación a sus principales rasgos de juego.

Tiene más condiciones para el quite y la recuperación y, desde allí, si el cuerpo técnico apuesta por este tipo de futbolista, puede ser Fernández, quien jugó desde el comienzo en Florencio Varela, el que salte al campo de juego desde el primer minuto en Gigante.

En definitiva, fue uno de los futbolistas que el club del Parque incorporó para reforzarse con un mediocampista combativo. Ese lugar que hasta cerca del inicio del Clausura se pensaba que sería de Tomás Jacob, que finalmente fue transferido.

Pero el uruguayo tardó en jugar. Recién entró en acción el miércoles pasado, en la victoria por los octavos de final de la Copa Argentina, frente a Atlético Tucumán (3-2). Estuvo en el banco de suplente e ingresó en el último cuarto de hora. Esto domingo fue su debut en el Clausura con la camiseta rojinegra.

Aportó poco en la recuperación

Su rendimiento fue irregular en Florencio Varela. Ante un conjunto que le da la prioridad a la posesión y a la circulación, Fernández tuvo serios inconvenientes para contener.

No fue responsabilidad exclusivamente suya. Pero lo que hizo no fue un desempeño que le garantice la titularidad en el clásico. Al menos no por su nivel. Eso sí, Fabbiani puede considerar otras cosas, que no se observaron en la cancha, para tenerlo en cuenta.

Si Fabbiani direcciona su elección sobre un jugador que está mejor adaptado a tareas de asociación y de generación de juego, puede ser Sotelo el que acompañe a Banega en el clásico. Este domingo fue al banco, hasta que Fabbiani lo hizo jugar durante el segundo tiempo.

David Sotelo y una sociedad poco productiva

Sotelo ya conformó el doble cinco junto a Banega en el Clausura y la sensación es que, con ambos, al equipo le faltó mayor capacidad de recuperación. En definitiva, careció de un volante central preparado para luchar en el medio.

Una tercera alternativa, menos probable, que recién debutó ayer en la Lepra, es Gaspar Iñíguez.

Bajo este panorama, por el momento ninguno de los mencionados dio señales claras de que es firme candidato a aparecer entre los titulares contra Central.

De esta manera, tras la polémica roja que vio Regiardo, por la que recibió llamativamente dos fechas que lo dejaron fuera de escena en el choque pasional de la ciudad, el búnker rojinegro tratará de aprovechar cada práctica, para acercarse a un terreno de definiciones, siendo uno de los temas más importantes en las jornadas leprosas de cara al clásico.