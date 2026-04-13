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Un equipo alemán confirmó a la primera entrenadora de las principales ligas europeas

Union Berlin, de la Bundesliga, anunció la designación de su nueva DT, que hará historia al ser la primera mujer en las grandes ligas del Viejo Continente

13 de abril 2026 · 15:35hs
Marie-Louise Eta se convertirá en la primera entrenadora de las principales ligas de Europa.

Marie-Louise Eta se convertirá en la primera entrenadora de las principales ligas de Europa.

Union Berlin anunció la histórica designación de Marie-Louise Eta como entrenador principal y revolucionó el fútbol internacional, convirtiéndola en la primera mujer en dirigir a un equipo masculino en la Bundesliga y en cualquiera de las cinco grandes ligas europeas. La noticia fue confirmada tras el despido de Steffen Baumgart.

Luego de la derrota ante Heidenheim, que se ubica último en el campeonato, el conjunto de la capital alemana determinó que la entrenadora del equipo sub-19 masculino, que además fue asistente en el primer equipo, tomará las riendas al menos hasta el final de la temporada.

Estoy encantada de que el club me haya confiado esta desafiante tarea. Uno de los puntos fuertes del Union siempre ha sido, y sigue siendo, la capacidad de unir fuerzas en situaciones como esta. Y, por supuesto, estoy convencida de que conseguiremos los puntos cruciales con el equipo”, expresó Eta.

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La histórica decisión de Union Berlin

Los dirigentes del equipo reconocido como Eisern Union (Unión de hierro en español) decidieron prescindir de su entrenador anterior luego de varios partidos con resultados negativos que lo complicaron. Actualmente, Union ocupa el 11º puesto de la Bundesliga con 32 puntos, pero apenas siete unidades por encima de la plaza que disputa el repechaje por el descenso (con el formato de las promociones en Argentina).

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“Hemos tenido una segunda mitad de temporada enormemente decepcionante hasta ahora y no nos dejaremos cegar por nuestra posición en la liga. Nuestra situación sigue siendo precaria y necesitamos puntos urgentemente para asegurar nuestra permanencia. Hemos decidido empezar de cero”, confesó el director de fútbol profesional masculino, Horst Heldt.

Un desafío para la nueva entrenadora

Por eso, optaron por la entrenadora Eta para asumir el cargo de forma interina para los últimos cinco partidos de la temporada, ya que se destacó con sus experiencias previas en otras funciones dentro de la institución. La flamante DT insistió en la urgencia de sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso.

El debut de Eta como entrenadora de Union Berlin será el próximo sábado 18 de abril a las 10.30 (horario en Argentina) como local ante Wolfsburgo, equipo que se encuentra en la zona roja de la Bundesliga y lucha por la permanencia.

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