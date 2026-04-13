Un equipo alemán confirmó a la primera entrenadora de las principales ligas europeas

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Cartelera económica: agro y transporte dominan la agenda de abril
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El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria
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El uno x uno de Central: pese a los goles, Broun fue el destacado en la derrota
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El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes en vísperas de tormentas
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El ministro Caputo vuelve a Rosario para presentar un libro en la Bolsa
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Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha
La Región
Homenaje de su club a Ian Cabrera, el chico asesinado en San Cristóbal
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Libertad guardó a todos los titulares para el partido del miércoles ante Central
El Mundo
Hungría: la victoria de la oposición acaba con el ultranacionalismo de Orbán
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La escritora argentina que ganó un millón de euros admitió: "No sé qué hacer"
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Muerte de Ángel: piden detener a la madre y al padrastro por homicidio
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Proponen controles más ágiles y efectivos a deudores alimentarios morosos
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La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para renovar el reclamo
la region
San Cristóbal: de a poco, esta semana vuelven las clases en la escuela del tiroteo
El Mundo
Con 35 candidatos presidenciales, Perú realizaba un lento escrutinio
La Región
De narco a ayudante de campo: el prófugo que se escondió en un club
Economía
Pese a comprar dólares, el Banco Central no logra recomponer reservas
Policiales
Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a perpetua
La Ciudad
Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota
La Ciudad
La provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos