La Capital | Ovación | Newell's

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero en el cierre del mercado

Newell's liberó un cupo de extranjero y se sumará al Parque un atacante paraguayo en el final del libro de pases del exterior.

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

26 de agosto 2025 · 21:40hs
Josué Colman

Josué Colman, el delantero que llega a Newell's.

La situación futbolística y la ausencia de peso ofensivo hizo que Newell's se moviera en las últimas horas para terminar de reforzar al plantel que conduce Cristian Fabbiani. La Lepra, excedido en el cupo de extranjeros, logró vender a Carlos Ordóñez y de esta manera se abrió la chance de poder adquirir a un futbolista de otro país.

El defensor colombiano que llegó al Parque Independencia en julio de 2023 proveniente de Envigado, Colombia, y que tenía contrato hasta junio de 2027 con la institución, fue vendido al club Progreso de Uruguay, donde había llegado a principios de este año a préstamo y su vínculo terminaba en diciembre próximo. Resta la confirmación oficial si es venta de un porcentaje o de la totalidad del pase.

>>Leer más: El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central en el clásico

Ordóñez tuvo un paso sin gloria por el rojinegro, ya que no sumó minutos en cancha en primera división. Sí fue titular en reserva, pero una lesión lo marginó en el debut, cuando sumaba sus primeros minutos ante Belgrano de Córdoba por el Torneo Proyección. En primera estuvo en el banco de suplentes, pero nunca ingresó.

Se fue de Newell's

En 2024, sin lugar en el equipo ni en el plantel, buscó sumar experiencia en el Sportivo Trinidense de Paraguay, donde tampoco tuvo continuidad. Newell's, había adquirió los derechos federativos y el 80 % de los derechos económicos del zaguero en alrededor de 800 mil dólares.

>>Leer más: Newell's: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Josué Colmán, el nombre que llega para incorporarse

La salida de Ordóñez le dio la posibilidad a la dirigencia leprosa de poder cerrar un futbolista extranjero. Ante la chance inconclusa de Luis Ángel Diaz, a quien desde el Parque le habían bajado el pulgar en las últimas horas por el monto que debía poner para adquirirlo, los cañones apuntaron a Josué Colmán.

El centrodelantero paraguayo quedó libre del Mazatlán de México y llegaría este miércoles a Rosario para incorporarse a la Lepra. Colmán, de 27 años, arrancó en Cerro Porteño, pasó por Orlando City de la Major League Soccer, también por Guaraní y, en este último pasó, fue parte del equipo de los Gallos Blancos de Querétaro a préstamo.

El atacante, será opción de Cocoliso González, Darío Benedetto y Juanchón García. Colmán tuvo posibilidades de pasar al fútbol árabe o continuar en México pero no terminó concretando. Con Newell's cerraría un préstamo por un año, con opción de compra del 50 % del pase.

Noticias relacionadas
Salcedo no estaba en los planes del Ogro para Newells, pero jugó ante Defensa y Justicia e ingresó en el clásico con Central.

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

La formación inicial del último sábado de Newells en Arroyito, sin ningún futbolista surgido de la cantera leprosa. 

Newell's: el clásico lo expuso más que nunca, la fábrica leprosa ya no produce como antes

Hernán Mastrángelo, el árbitro de Newells ante Barracas Central.

El árbitro de Newell's este viernes será el VAR que ya lo perjudicó con Barracas y no le dio un penal

La reserva de Newells venció 2 a 0 a Barracas Central. 

La reserva de Newell's ganó con goles de pibes que ya firmaron planilla en primera

Ver comentarios

Las más leídas

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Lo último

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

El presidente le respondió a un cronista sobre los presuntos sobornos en su gobierno. “Lo vamos a llevar a la Justicia", dijo durante una caravana que encabezó en Lomas de Zamora

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas
POLICIALES

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario
Información General

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

La Convención mete primera al nuevo texto: reelección de Pullaro y cambios en Diputados
Política

La Convención mete primera al nuevo texto: reelección de Pullaro y cambios en Diputados

El oficialismo tiene su carta para la continuidad en la Bolsa de Comercio de Rosario

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

El oficialismo tiene su carta para la continuidad en la Bolsa de Comercio de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Ovación
Un modesto club del fútbol argentino tiene un sorprendente récord a nivel mundial
OVACIÓN

Un modesto club del fútbol argentino tiene un sorprendente récord a nivel mundial

Un modesto club del fútbol argentino tiene un sorprendente récord a nivel mundial

Un modesto club del fútbol argentino tiene un sorprendente récord a nivel mundial

Malas noticias para Central: los hinchas no podrán viajar al partido contra Sarmiento

Malas noticias para Central: los hinchas no podrán viajar al partido contra Sarmiento

Central: los nombres que tiene en mente Holan para visitar a Sarmiento en Junín

Central: los nombres que tiene en mente Holan para visitar a Sarmiento en Junín

Policiales
La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte
Policiales

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

La Ciudad
Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Las claves del repunte turístico de Rosario: Se normalizó la ciudad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
Policiales

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados
Política

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios
Economía

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe
Política

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios
La Ciudad

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva
Política

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo
Información General

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa
La Ciudad

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue
Salud

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla
La Ciudad

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu
LA CIUDAD

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años
Policiales

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial