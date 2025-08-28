Los convocados a la selección argentina y el último partido de Messi por Eliminatorias

El rosarino confirmó que será la última vez que juegue en el país por la clasificación de Conmebol. En esta nota, las novedades y bajas de la lista

Lionel Messi jugará su último partido con la selección argentina como local en Eliminatorias.

Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de los jugadores citados a la selección argentina para recibir a Venezuela el próximo jueves 4 de septiembre y visitar a Ecuador el martes 9. La convocatoria tiene novedades en distintos puestos y será la última de Lionel Messi por Eliminatorias sudamericanas.

La Albiceleste ya está clasificada al Mundial 2026 y se aseguró el primer puesto de la clasificación de Conmebol. Por eso, el oriundo de Pujato podría aprovechar la última ventana de partidos oficiales del año para probar algunas jóvenes promesas y alternativas de cara al futuro.

El entrenador confirmó a los 29 convocados , por lo que dejó afuera a dos futbolistas que aparecían en la prelista y varios nombres serán marginados en cada partido, debido a que el cupo para los bancos de suplentes es menor.

Ángel Correa y Facundo Medina fueron los eliminados de la lista tras la primera entrega. A su vez, los que se mantuvieron y podrían tener una oportunidad son Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Alan Varela, Julio Soler y José Manuel López.

El último partido de Messi en Argentina por Eliminatorias

Este miércoles por la noche, Inter Miami consiguió su pasaje a la final de la Leagues Cup con una impecable actuación de Messi, quien anotó un doblete en los minutos finales para revertir el resultado y cerrar con una victoria 3-1 ante Orlando, su clásico rival.

Además del capitán de la selección argentina, Rodrigo De Paul también fue parte fundamental para el triunfo de las Garzas aportando su dinámica en la mitad de la cancha. No obstante, al finalizar el encuentro, el rosarino confirmó que será su último partido por Eliminatorias sudamericanas en Argentina.

image (18).jpg FOTOBAIRES

“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial. Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, confesó Messi desde el campo de juego.

Cabe aclarar que el 10 continuará vistiendo la camiseta albiceleste en los próximos compromisos. La selección tiene previsto una serie de amistosos internacionales durante octubre y noviembre, mientras que en 2026 podría disputar la Finalísima ante España unos meses antes de la Copa del Mundo.

La lista completa de la selección argentina

- Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

- Defensores: Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Marcos Acuña (River) y Julio Soler (Bournemouth).

- Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Leandro Paredes (Boca), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Betis) y Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen).

- Delanteros: Franco Mastantuono (Real Madrid), Valentín Carboni (Genoa), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y José Manuel López (Palmeiras).