Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

La joven de 23 años protagonizó un extraño episodio con el exdiputado, quien quedó detenido por presunta agresión. Candela es creadora de contenido y fue pareja del cantante L-Gante

El nombre de Candela Arizaga trascendió este martes cuando protagonizó un confuso episodio con el exdiputado nacional Facundo Moyano, quien quedó detenido por presunta agresión. La joven, de 23 años, fue asistida por la policía esta madrugada tras salir semidesnuda del edificio donde se encontraba con el dirigente sindical.

Con 315 mil seguidores en Instagram, Candela es rosarina, canalla, creadora de contenido, modelo y expromotora en la categoría más popular de automovilismo del país, el Turismo Carretera (TC)

No es la primera vez Candela se vincula con personajes reconocidos del país. A principios de 2024, la joven protagonizó un romance público con el cantante L-Gante, cuando este se encontraba separado de Wanda Nara. Su vínculo finalizó en abril de ese mismo año.

Otro de los rumores la vinculó con el futbolista Enzo Fernández , cuando él estaba separado de su actual pareja, Valentina Cervantes. Las especulaciones comenzaron cuando ambos publicaron en redes sociales dos fotos iguales al mismo tiempo y en el mismo lugar de Londres. Sin embargo, la relación nunca fue confirmada.

En el último tiempo compartió imágenes suyas durante partidos de la selección argentina y se declaró fanática del fútbol. Asistió a la final del Mundial 2026 ante España en Nueva Jersey.

Con el exdiputado nacional y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa), Facundo Moyano, inició una relación a principios de este año y su vínculo trascendió a la prensa en febrero, tras ser captados por los medios "a los besos". Sin embargo, nunca hicieron público su noviazgo.

Qué pasó con "Mafia", el perro de la influencer rosarina

Según relató Camilo, el encargado del edificio, la situación en la calle fue caótica: "Ella estaba con un perrito y en un momento lo suelta. Yo lo logro agarrar y me quedé con el perrito", contó el trabajador.

Luego del despliegue policial y el traslado de la influencer a un centro de salud, el animal quedó momentáneamente bajo resguardo hasta que la situación se ordenó. En este contexto, la periodista Pía Shaw aportó un dato sobre el cachorro y su llamativo historial dentro de la farándula argentina.

"Diego, el chofer de Facundo Moyano, fue a buscar la mascota de la influencer, 'Mafia'. En su momento, fue la mascota de Elián Valenzuela, L-Gante. Luego pasó a manos de Candela Arizaga", reveló la panelista sobre el bulldog francés que, hasta el momento, había sido resguardado por vecinos del edificio.

Denuncia por agresión

Moyano quedó demorado este martes tras protagonizar un violento episodio ocurrido durante la madrugada en el barrio porteño de Belgrano. La intervención policial comenzó luego de que un vecino llamara al 911 para denunciar una presunta agresión.

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Según las primeras informaciones, cerca de las 5 la joven salió corriendo semidesnuda de un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador. Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron al hijo del histórico dirigente de Camioneros, Hugo Moyano, mientras seguía a Candela por la vía pública. La Policía localizó a ambos a unos 350 metros del edificio del que habían salido.

Tras el operativo, las autoridades lo trasladaron a la Comisaría Vecinal 13A, donde quedó demorado mientras avanza la investigación judicial.

Candela negó la agresión

La rosarina, que se encuentra en observación en el Hospital Pirovano, declaró y negó una agresión por parte del exdiputado.

Ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad, la joven dio testimonio donde destacó que Moyano "no le hizo nada" y que el caso se dio en un contexto de "consumo de estupefacientes".