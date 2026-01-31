Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

La operación entre los clubes estaba cerrada desde hace varios días, pero recién se confirmó este sábado. Otros dos canallas van al mismo equipo

Agustín Módica se formó y jugó en la primera de Central pero ahora seguirá su carrera en Gimnasia de Mendoza.

A Central le espera una temporada repleta de partidos, sobre todo porque este año jugará la Copa Libertadores. Si se le suman los encuentros del torneo Apertura y la Copa Argentina, que ya están en marcha, será un primer semestre casi sin respiro para el Canalla.

En el mercado de pases que cerró esta semana, Central sumó a seis refuerzos. La lista incluye a Jeremías Ledesma, Gastón Ávila, Vicente Pizarro, Alexis Soto, Pol Fernández y Julián Fernández. De ellos, solo el último es delantero (juega como extremo).

Ledesma, Pizarro y Soto ya tuvieron minutos en las dos fechas que se jugaron del torneo Apertura. Ávila está lesionado y los dos Fernández llegaron esta semana, por lo que todavía no jugaron.

Pero las novedades de Central en el mercado de pases no se agotaron con las incorporaciones, ya que se confirmó la venta de la mitad del pase del delantero Agustín Módica a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el equipo recientemente ascendido que está dando sus primeros pasos en la primera división.

Si bien la operación estaba acordada desde hace varios días, recién quedó confirmada este sábado.

Leer más: Central se la hace difícil a River en el Gigante de Arroyito

Módica, de 23 años, se formó en las divisiones inferiores de Central y debutó en primera división en 2023. Desde entonces jugó 30 partidos, entre los torneos de la Liga, las copas nacionales y la Copa Libertadores, en los que marcó siete goles.

El delantero ya firmó contrato con el Gimnasia por cuatro años y ya se sumó al plantel del Lobo mendocino. Central, en tanto, tenía negociaciones abiertas para incorporar a Rodrigo Auzmendi, aunque por ahora esa operación no se concretó.

O'Connor y Cervera, del Lobo

Además de Módica, otros dos jugadores de Central jugarán en Gimnasia de Mendoza: Tomás O'Connor y Tobías Cervera. Ambos se incorporaron al Lobo a préstamo por un año.