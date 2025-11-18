¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn Lucas Comesaña suspendió el encuentro por supuestas amenazas cuando el Lobo jujeño ganaba 1 a 0, pero ahora la Fiscalía decidió archivar la causa 18 de noviembre 2025 · 08:49hs

El árbitro Lucas Comesaña se retira del campo de juego al final del primer tiempo y luego denunció amenazas.

El fútbol argentino suma otro capítulo sorpresivo y el reducido de la Primera Nacional vuelve a regalar otra página más al libro de los escándalos, en este caso por lo sucedido en el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn en el estadio 23 de agosto. Ahora, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas de Jujuy desestimó la denuncia de amenazas del árbitro Lucas Comesaña y le agregaó la frutilla del postre a un encuentro suspendido que terminó en derrota en el escritorio del Lobo. ¿Y ahora?

La Justicia determinó, a través de la Fiscalía de Jujuy, que Lucas Comesaña nunca fue amenazado en el estadio. En consecuencia, se archivó la causa por falta de pruebas y todo quedó como si nada hubiese ocurrido, aunque sí pasaron cosas porque el equipo jujeño se quedó afuera de la pelea por el ascenso a primera división.

En el momento en que se disputaba el partido, Gimnasia le ganaba por 1-0 a Deportivo Madryn en el entretiempo y el árbitro lo suspendió por falta de garantías de seguridad.

#MADRYN ESTÁ en la FINAL del REDUCIDO tras un PARTIDO POLÉMICO | Dep Madryn 1–0 Dep Morón | Resumen >>Leer más: Deportivo Madryn y Morón: un escándalo que mantiene bajo sospecha al fútbol argentino

El tribunal de disciplina le dio por ganado por 3-0 al Aurinegro de Puerto Madryn y sancionaron al Lobo Jujeño, al que le complicaron su participación en el reducido. Todo esto que sucedió generó un nuevo capítulo con escándalo en la Primera Nacional y con Madryn como protagonista, que llegó a la final después de una batalla campal que protagonizó con Deportivo Morón. image (5)