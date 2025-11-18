La Capital | Ovación | árbitro

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

Lucas Comesaña suspendió el encuentro por supuestas amenazas cuando el Lobo jujeño ganaba 1 a 0, pero ahora la Fiscalía decidió archivar la causa

18 de noviembre 2025 · 08:49hs
El árbitro Lucas Comesaña se retira del campo de juego al final del primer tiempo y luego denunció amenazas.

El árbitro Lucas Comesaña se retira del campo de juego al final del primer tiempo y luego denunció amenazas.
¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

El fútbol argentino suma otro capítulo sorpresivo y el reducido de la Primera Nacional vuelve a regalar otra página más al libro de los escándalos, en este caso por lo sucedido en el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn en el estadio 23 de agosto. Ahora, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas de Jujuy desestimó la denuncia de amenazas del árbitro Lucas Comesaña y le agregaó la frutilla del postre a un encuentro suspendido que terminó en derrota en el escritorio del Lobo. ¿Y ahora?

La Justicia determinó, a través de la Fiscalía de Jujuy, que Lucas Comesaña nunca fue amenazado en el estadio. En consecuencia, se archivó la causa por falta de pruebas y todo quedó como si nada hubiese ocurrido, aunque sí pasaron cosas porque el equipo jujeño se quedó afuera de la pelea por el ascenso a primera división.

En el momento en que se disputaba el partido, Gimnasia le ganaba por 1-0 a Deportivo Madryn en el entretiempo y el árbitro lo suspendió por falta de garantías de seguridad.

Embed - #MADRYN ESTÁ en la FINAL del REDUCIDO tras un PARTIDO POLÉMICO | Dep Madryn 1–0 Dep Morón | Resumen

>>Leer más: Deportivo Madryn y Morón: un escándalo que mantiene bajo sospecha al fútbol argentino

El tribunal de disciplina le dio por ganado por 3-0 al Aurinegro de Puerto Madryn y sancionaron al Lobo Jujeño, al que le complicaron su participación en el reducido.

Todo esto que sucedió generó un nuevo capítulo con escándalo en la Primera Nacional y con Madryn como protagonista, que llegó a la final después de una batalla campal que protagonizó con Deportivo Morón.

image (5)
Noticias relacionadas
Ariel Holan tendrá contra Estudiantes su quinto mano a mano como DT de Central.

Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Lucas Bernardi dijo que “siempre” está a disposición de Newells. La nueva comisión decidirá su futuro.

Bernardi está a disposición de Newell's y ninguna agrupación política lo descartó

Ignacio Dogliani y la ovalada. El capitán desmenuzó un año increíble de Jockey, que coronó en una gran final ante Duendes, al que venció en los últimos minutos.

Ignacio Dogliani: "Habíamos hecho un buen trabajo, pero había que coronarlo"

Los dueños de la arena. Central se coronó en una gran final en Rosario ante River Plate. El fútbol playa es canalla.

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Lo último

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Llega la 3º edición del festival En Obra, para construir el primer teatro de Echesortu

Llega la 3º edición del festival En Obra, para construir el primer teatro de Echesortu

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Este martes habrá una reunión en el Concejo Municipal para acordar protocolos sobre seguridad en el uso recreativo del río Paraná

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino
La Ciudad

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Máxima alerta en el Heca: operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero
Policiales

Máxima alerta en el Heca: operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos celebraron
La Ciudad

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos celebraron

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ovación
Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Bernardi está a disposición de Newells y ninguna agrupación política lo descartó

Bernardi está a disposición de Newell's y ninguna agrupación política lo descartó

Ignacio Dogliani: Habíamos hecho un buen trabajo, pero había que coronarlo

Ignacio Dogliani: "Habíamos hecho un buen trabajo, pero había que coronarlo"

Policiales
Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja
Policiales

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

La Ciudad
Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos celebraron

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos celebraron

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina
Ovación

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris
Policiales

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento
La Ciudad

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?
Informaicón General

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación
La Ciudad

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos
La Ciudad

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta
El Mundo

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario
La Ciudad

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia
POLICIALES

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba
La Región

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste
POLICIALES

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada
La Ciudad

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de banda narco trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de banda narco trasnacional

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable
Política

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados