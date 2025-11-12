La Capital | La Ciudad | violencia

Violencia y bochorno en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro

El incidente se produjo en un partido entre Unión y Progreso y Agrupación Deportiva Infantil de Rosario. El réferi tuvo que abandonar el club con custodia policial.

12 de noviembre 2025 · 10:36hs
El predio de Bordabehere al 1100

Foto: Google Street View.

El predio de Bordabehere al 1100, donde se produjo el incidente de violencia entre adultos en torno a un partido de fútbol entre chicos de 8 años. 

En las últimas horas se conoció otro hecho bochornoso de violencia en un partido de fútbol infantil en Rosario. Padres de chicos de ocho años agredieron a un árbitro que tuvo que salir del club con custodia policial. El incidente se produjo en un encuentro entre Agrupación Deportiva Infantil de Rosario y Unión y Progreso, que se disputaba en las instalaciones de Bordabehere al 1100.

El presidente de la Asociación Deportiva Infantil de Rosario (Adir), René Montoya, señaló que lo ocurrido “fue un momento para nada grato". Amplió: "Venimos desarrollando una actividad linda para disfrutar como el fútbol infantil y cuando sucede algo así, es muy triste. Trabajamos ad honorem en una institución para cosas positivas y cuando pasa algo así, es como un cachetazo”.

En declaraciones a LT8, el titular de Adir brindó un resumen de lo ocurrido. “Se disputaba un partido de categoría 2017. Por un fallo del árbitro, se produjo una discusión de ida y vuelta con el director técnico de Unión y Progreso. El referí terminó expulsando a los técnicos, y como el tiempo del partido ya prácticamente estaba concluido, directamente decidió dar por finalizado el encuentro”.

agreden arbitro en cancha de ADIR

Cómo fue la agresión al árbitro

Montoya agregó que “cuando el réferi se dirigió a completar las planillas ya había padres que lo insultaban y ya lo estaban esperando". Precisó: "En ese momento, mi esposa Silvia que era la encargada de la jornada, advirtió que la situación se ponía difícil y trató de cubrir al árbitro porque los padres se le iban encima”.

Embed - CAOS EN FÚTBOL INFANTIL: PADRES AGREDIERON A UN ÁRBITRO - RENÉ MONTOYA

“Se sumaron situaciones y todo iba cada vez peor. Mi mujer tuvo el reflejo de alojar al árbitro en el vestuario que está detrás del lugar donde estaba la planilla, y de ponerse ella en la puerta a modo de custodia. Los padres empezaron a patear la puerta. Gracias a Dios no nos pasó nunca algo así. Tenemos mucho cuidado, charlamos muchos con los padres de nuestros chicos”, explicó Montoya.

Y finalmente subrayó: “En nuestro club hacemos hincapié en que los padres deben ser tolerantes y que no deben engancharse en situaciones de violencia, que deben pensar en que están delante de sus hijos. Esa es la manera de actuar para que todo no se pase a un incidente grave".

