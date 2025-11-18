Lucas Bernardi está a disposición de Newell's y ninguna agrupación política lo descartó

El entrenador quiere continuar en la reserva y hay sectores que lo tienen en cuenta para que siga en la entidad. Otros planean una charla con Bernardi

“Estoy siempre disposición del club. Luego se verá con el que asuma, que me dirá si sigo o no”. Lucas Bernardi dejó abierta la posibilidad de continuar en Newell's. En el lugar donde se siente “a gusto”, que es la reserva. Con “paz interior”, por haber conseguido que el equipo se mantenga en la primera. Su futuro dependerá de las nuevas autoridades , quienes asumirán el 15 de diciembre.

Las distintas agrupaciones que fueron consultadas no descartaron que Bernardi siga en el club. Algunos sectores plantearon la necesidad de mantener una charla con él, para saber si encaja dentro del proyecto futbolístico que tienen pensando en el caso de ser gobierno. Otros fueron más contundentes. Entienden que tiene que continuar en el club.

Bernardi asumió la primera división de manera interina en reemplazo de Cristian Fabbiani. El entrenador dejó supeditada esa decisión al visto bueno de la oposición. Y la tuvo de las agrupaciones políticas que en ese momento tenían definidos los postulantes a la presidencia: Unen, que lleva de candidato a Ignacio Boero, Rojinegro Querido, de Cristian D’Amico, y Fuerza Leprosa, de Julián González.

Esta determinación de los diferentes sectores no implicaba que Bernardi tendría chances de continuar al frente de la primera división en 2026. Unos y otros, con mayor o menor efusividad, lo dejaron en claro. El mismo involucrado sostuvo que tampoco le interesaba. “Me siento muy a gusto donde estoy” , dijo el entrenador, en referencia a su cargo en la reserva.

“Mi año finaliza en la semana con todo el plantel (de primera). En principio vuelvo al espacio donde estaba (la reserva), con tranquilidad. Luego se verá con el que asuma, que me dirá si sigo o no”, declaró Bernardi.

>> Leer más: Saúl Salcedo habló sobre su futuro en Newell's: "Estoy feliz acá y tengo contrato"

Si bien nadie del arco opositor planteó en su momento la posibilidad de que Bernardi continúe al frente de la primera división la próxima temporada, opinión que se mantiene una vez concluida la participación del equipo en el torneo Clausura, tampoco ninguno lo descartó en otro rol.

Todos los consultados dejaron abierta la puerta para que Bernardi trabaje en Newell’s, aunque en ciertos casos, parece difícil que eso vaya a suceder. Por diferencias con el entrenador o porque entienden que hay que empezar todo de cero, iniciando un ciclo con personas que no hayan estado en el proceso de la actual comisión directiva. Pero también están los que realmente lo tienen en cuenta.

La opinión de las agrupaciones

Desde Unen, de Nacho Boero, se sostuvo que a Bernardi no se lo puede dejar afuera con todo lo que hizo y que habrá una charla con él, que llevará adelante Roberto Sensini, quien será el director deportivo si la agrupación se convierte en gobierno.

La conversación con el técnico, según manifestaron, servirá para definir si Bernardi puede ser considerado dentro de la estructura de fútbol que se diagrama.

El Movimiento Rojinegro Querido, de Cristian D’Amico, señaló que la continuidad de Bernardi dependerá de la charla que mantenga el entrenador con Claudio Vivas, quien será el director general del fútbol si es que ganan las elecciones. Siempre y cuando Bernardi esté dispuesto a sumarse al proyecto de la agrupación.

A Bernardi le reconocen que siempre, incluso en las situaciones difíciles, estuvo a disposición del club.

>> Leer más: Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Desde Fuerza Leprosa, de Julián González, ya se juntaron con Bernardi para conocer su metodología y diagnóstico de la situación. Le valoran que se hiciera cargo de la primera. Y están decididos a que continúe como entrenador de la reserva.

El Movimiento 1974, que fue oficializado este lunes por la comisión electoral, por haber presentado los avales suficientes, cuyo referente es Ignacio Grivarello, manifestó que se juntarán con Bernardi y que lo tienen en cuenta dentro de la reestructuración que planifican. Hasta lo piensan a cargo de una secretaría técnica del fútbol profesional, nexo entre el director deportivo y el plantel profesional.

“Siempre puse en tema, sobre cada una de mis decisiones, a las personas que se iban a encargar en el futuro del club”, dijo Bernardi sobre su breve paso por la primera. En manos de la nueva comisión directiva quedará supeditada su continuidad. Por lo pronto, nadie lo descartó.