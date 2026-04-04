Turismo Nacional en Rosario: un sábado palo y palo que anticipa carreras de alto voltaje en el Fangio

Las clasificaciones fueron muy disputadas y el reasfaltado curvón igual cobró peaje. Se viene un domingo a full del Turismo Nacional en el Fangio

Un tapado en la C2. Martín Leston obtuvo su primera pole position y se la sacó del buche a Exequiel Bastidas en el mismo final.

Pata a fondo. Leonel Pernía hizo dos tiempos bárbaros en sus intentos y en el último le sacó la pole al ganador del Cabalén, Agustín Canapino. El Turismo Nacional dio gran espectáculo en el Fangio de Rosario.

El agua que cayó en Rosario la noche del viernes y que se mantuvo con intermitencias en la madrugada, dejó el asfalto del Fangio mojado. Pero el clima perdonó el sábado en una jornada inusitadamente fresca y el Turismo Nacional pudo clasificar sin condicionamientos para librar una dura batalla en los relojes en las dos clases, Con Leonel Pernía y Martín Leston superlativos.

El temido curvón, aun reasfaltado, también cobró peaje y lo que se viene es un domingo de máxima adrenalina, ahora sí con lucha genuina mano a mano, en las series y en las finales de esta tercera fecha.

Primer dato. Las opiniones de los pilotos sobre los trabajos que se hicieron en el curvón fueron positivos. Quien más, quien menos, dijeron que quedó con menos ondulaciones, lo que no quitó la calificación que todos le dan como el más atrapante y desafiante del automovilismo argentino. Un sello distintivo.

Se mejoró mucho, pero no perdona salirse de la huella, como le pasó a Franco Romano en el primer entrenamiento de la Clase 2, cuando apenas se movió de la línea blanca que acompaña la trayectoria e impactó derechito, subiéndose a la pared, dando una vuelta de campana completa y parándose sobre sus cuatro ruedas.

La piña temida. El curvón se cobró su víctima. Fue Franco Romano, que se trepó literalmente en el primer entrenamiento. Zafó..

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Más tarde, Nicolás Moscardini también perdió la trayectoria y se golpeó, pero con menos espectacularidad y de hecho terminó con la cola del auto arriba de la pared del otro lado. Quizás los costos de la reparación le hicieron decir que no seguirá en la categoría y quedará solo en el TC, donde este año debutó ganando.

Algo similar le pasó al que retornaba a la Clase 2, el de Máximo Paz Bruno Pace, en la última clasificación que cerró la jornada. Golpeó Yaris de costado en el curvón y terminó de trompa en la vereda opuesta.

HFFxsRfWUAE4R8q Así quedó el Yaris de Bruno Pace, que volvió en Rosario.

La pelea palmo a palmo en los relojes

Claro, los accidentes siempre quedan en primer plano, pero no hubo consecuencias físicas para los pilotos y no opacaron lo deportivo, que por cierto fue muy bueno en la lucha por la pole.

Parecía que Canapino, que corre con lastre tras ganar en el Cabalén y busca este año el título argentino que le falta, se quedaba con el “uno” hasta que apareció Pernía. El Tanito hizo dos vueltas espectaculares, en una quedó a 21 milésimas y en la última le sacó el dulce al Titán por 19 milésimas, quedando además adelante del campeón Julián Santero, claro que sin cargar kilos.

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La pole del excampeón fue celebrada como un gol en una final en el box, sobre todo por su papá, el recordado 4 del Boca campeón del Toto Lorenzo, Vicente Pernía. Además de conseguir su segunda pole al hilo, el Tanito bajó el récord del circuito por 624 milésimas, que estaba en poder del Patito Yannatuoni en 2025.

Los representantes de la región

El Flaco de Las Parejas, Facundo Ardusso, logró un gran 6º lugar con el Ale Bucci Racing de V. G. Gálvez, Ever Franetovich fue 9º con el Crucianelli GC y su compañero, el totorense Ramiro Cano, no pudo hacer tiempo, lo mismo que el Patito de Capitán Bermúdez . El otro parejense, Leandro Carducci, fue 16º, el rosense Lucas Tedeschi 20º, el santafesino Miguel Ciaurro 26º, el baigorriense Leo Larrauri 28º.

En la C2, hizo la primera pole el quilmeño Martín Leston, que se la sacó en los últimos segundos a Exequiel Bastidas, del Ale Bucci. El rosarino Santino Balerini clasificó 6º, el rafaelino Juan Ignacio Canela 17º y Pace quedó 19º pese a todo.

A las 9.10, 9.35 y 10.10 serán las series de la C2, a las 11.20, 11.45 y 12.10 las de la C3. Y las finales serán a las 12.45 (16 vueltas) y a las 14.05 (20 vueltas).