Obras y mejoras en Villa Constitución: una semana de avances para la ciudad

El municipio de Villa Constitución continúa con un plan sostenido de obras y acciones que buscan potenciar la infraestructura urbana, embellecer espacios públicos y mejorar la calidad de vida

10 de noviembre 2025 · 13:50hs
Con motivo los trabajos, se registran cortes en las calles intervenidas por lo que se solicitó a los vecinos y conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el lugar. 
La Municipalidad de Villa Constitución a cargo del intendente, Jorge Berti, emprendió un plan sostenido de obras y acciones para potenciar la infraestructura urbana, embellecer los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. Durante las última semanas, se desarrollaron intervenciones clave en distintos puntos de la ciudad.

En cuanto al embellecimiento urbano se llevó adelante la plantación de lavandas en el sector de la Virgen del predio de las dos rutas y de flores de estación en espacios públicos, sumando color y vida a la ciudad. “Estas acciones contribuyen a crear entornos más agradables, fortaleciendo la identidad local y promoviendo el disfrute de los vecinos en sus espacios comunes”, expresaron desde el municipio.

Además, se incorporaron 10 nuevos vehículos a la flota municipal, “un paso fundamental para fortalecer la capacidad operativa del municipio. Esta inversión permite brindar respuestas más eficientes y reducir la dependencia de servicios tercerizados, optimizando recursos y mejorando los tiempos de intervención en los distintos barrios”, indicaron las autoridades.

Mejoras para la ciudad

Por otro lado, la gestión de Berti continúa con los trabajos de bacheo en hormigón en diferentes sectores de la ciudad. “Este tipo de intervención garantiza mayor durabilidad y contribuye a mejorar la transitabilidad, haciendo más seguras y cómodas las calles para peatones, ciclistas y automovilistas”, resaltaron.

Se inició también el pavimentado de las calles Formosa y Dorrego y la construcción de un nuevo conducto pluvial subterráneo, “obras históricas que representa un avance significativo en materia de circulación y conexión dentro de la ciudad. Esta intervención no solo facilita el tránsito diario, sino que también mejora la accesibilidad y potencia el desarrollo urbano”, se enfatizó desde el municipio.

En cuanto a la mejora en el sistema pluvial, en barrio Cilsa sobre fines de octubre comenzaron los trabajos de mejora del sistema de desagüe, incluyendo la renovación del alcantarillado. “Estas tareas son fundamentales para optimizar el escurrimiento del agua y prevenir inconvenientes durante períodos de lluvias intensas”.

La intervención comprende la repavimentación de los tramos de calle Formosa, entre Dorrego y la Ruta 21, y de Dorrego, entre Formosa y Presidente Perón, junto con la construcción de un nuevo conducto pluvial subterráneo que permitirá optimizar el escurrimiento del agua y reducir los anegamientos durante lluvias intensas.

Con motivo los trabajos, se registran cortes en las calles intervenidas por lo que se solicitó a los vecinos y conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el lugar.

"Se trata de una obra largamente esperada, que viene a resolver un problema histórico de infraestructura, mejorando la transitabilidad, la seguridad vial y el drenaje urbano", expresaron desde la Municipalidad.

El plazo de ejecución estimado es de tres meses, durante los cuales se efectuarán cortes parciales y por tramos, con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y de quienes circulen por la zona.

Esta acción forma parte del plan de mejora integral de la infraestructura urbana que el municipio lleva adelante para fortalecer la conectividad y la calidad de vida en los distintos barrios de Villa Constitución.

