Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía Todo comenzó con una colisión en barrio Martín y terminó con un procedimiento policial en Pellegrini al 900. El hombre trabajaría para apps de viajes 10 de noviembre 2025 · 11:33hs

Foto: Policía de Santa Fe. Alcoholemia positiva. El automovilista que trabajaría con la aplicación Didi al ser detenido por conducir en estado de ebriedad Alcoholemia positiva. El taxi que fue chocado por el conductor d Didi en barrio Martin

Un hombre de 45 años, que trabajaría como chofer con la aplicación DiDi, protagonizó este fin de semana un grave caso de conducción peligrosa en estado de ebriedad del que intentó zafar con un intento de soborno a policías. La secuencia se inició con un choque en barrio Martin, siguió con la fuga del responsable por distintas calles del macrocentro y terminó con la aprehensión del hombre por parte de la Policía y la ratificación de que no estaba en condiciones de manejar: el test alcoholemia marcó1,96 gramos de alcohol en sangre. En el medio, según señalaron fuentes oficiales, el automovilista intentó coimear a los policías que lo habían apresado con entregarles 100 mil pesos con la condición de que lo dejen ir.

Todo sucedió el sábado a la mañana con un siniestro vial en Colón y 3 de Febrero, que en principio pareció un hecho más dentro de lo que es el tránsito en la ciudad. Un Renault Sandero embistió a un taxi Fiat Cronos que estaba estacionado correctamente. Según el testimonio del taxista, cuando bajó del auto para solicitar la documentación y así iniciar los trámites del seguro, notó que el conductor del Renault tenía un fuerte olor a alcohol etílico y que le costaba mantener el equilibrio.

De acuerdo con esa versión, no hubo tiempo de intercambiar ningún dato porque el hombre que conducía el Renault decidió subirse otra vez al auto y marcharse de lugar. El taxista salió a perseguirlo. Según las fuentes, el contraventor se desplazó por 3 de Febrero, dobló por Alem hacia el sur, siguió hasta Cochabamba, después giró en Buenos Aires y empalmó por avenida Pellegrini hacia el oeste.

Alcoholemia positiva y ofrecimiento de coimas El taxista logró darle alcance en Pellegrini entre San Martín y Maipú. En forma casi paralela, la Policía ya estaba informada del incidente y agentes de la Brigada Motorizada se presentaron en el lugar. Cuando los policías intentaron identificar al infractor, éste volvió a darse a la fuga, pero en este caso corriendo y manifestando a los gritos que no contaba con documentación.

>> Leer más: Dormido al volante: un taxista se quedó a pie por un test de alcoholemia en el centro Según las fuentes corrió por Pellegrini y dobló por Maipú hacia el norte hasta que fue aprehendido a la altura de Maipú1670. Al momento de ser alcanzado y aprehendido, el infractor le ofreció a uno de los policías la suma de 100 mil pesos para que lo dejaran ir. Posteriormente, intervino personal de Tránsito de la Municipalidad que realizó el test de alcoholemia, revelando 1,96 gramos de alcohol en sangre. El conductor del Renault quedó demorado en la seccional 2ª por conducción peligrosa, daño, desobediencia e intento de cohecho.