Cómo llega Gimnasia, el próximo rival del Central de Holan en el torneo Clausura

No sólo viene de perder en el último partido, sino que logró muy malos resultados en cuatro de los últimos cinco. El DT Orfila analiza cambios

La derrota de Gimnasia en cancha de Deportivo Riestra se sumó a la que había sufrido contra Unión.

Central no viene con buenos resultados, sobre todo en su cancha, y este sábado tendrá que ir en busca de puntos a La Plata , ante un Gimnasia que llega mucho peor que el equipo de Ariel Holan . De hecho, en la fecha pasada el equipo Alejandro Orfila perdió como visitante de Deportivo Riestra.

Gimnasia está afuera hoy de los ocho clasificados a las instancias finales del torneo Clausura, pero no tan lejos tampoco, pese a que los resultados en las últimas fechas no lo acompañaron. Está a dos unidades de Sarmiento y Central, que son los últimos que están clasificando, aunque ambos tienen 45 minutos pendientes.

El Lobo acumula 10 puntos (tres triunfos, un empate y cinco derrotas), pero lo más llamativo es que de los últimos cinco que disputó perdió cuatro, lo que puso al equipo en una situación un tanto delicada.

Orfila Alejandro Orfila seguramente moverá algunas piezas en Gimnasia. El Lobo no termina de arrancar en el torneo.

El Lobo viene de caer como visitante

El pasado viernes Gimnasia cayó por 1 a 0 como visitante de Deportivo Riestra y una fecha antes el tropezón fue frente a Unión, por 3 a 1, en La Plata. La única alegría de estos últimos cinco partidos fue frente a Atlético Tucumán (1-0), ya que los dos anteriores también los perdió: contra San Martín de San Juan (0-1) y Lanús (1-2).

El entrenador Alejandro Orfila seguramente realizará algunas variantes para el choque contra el Canalla, pero recién este jueves está previsto el ensayo futbolístico.

Los once que puso en cancha el entrenador del Lobo en el último encuentro fueron: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Gastón Suso y Pedro Silva; Mateo Seoane, Augusto Max y Bautista Merlini; Marcelo Torres y Juan Carlos Hurtado. Lo que habrá que ver es cuántos de ellos mantienen el puesto después de la última derrota.