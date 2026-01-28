La Capital | Ovación | Djokovic

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Lorenzo Musetti abandonó por una lesión y el serbio ahora enfrentará en semifinales a Sinner

28 de enero 2026 · 22:54hs
Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte

"La toqué", le dijo el serbio Novak Djokovic al juez de silla. Un instante antes, el italiano Lorenzo Musetti había subido a la red y había cruzado un tiro que le quedó muy abierto. Djokovic se estiró para devolverlo pero no pudo, aunque finalmente la pelota picó afuera. Era punto para el serbio, pero él mismo admitió que la había rozado con su raqueta. El punto se le concedió entonces a Musetti, ante la ovación del público de Melbourne por el gesto de nobleza de Nole, que momentos más tarde perdería el juego y el set.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ivabianconero/status/2016398177222414773&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DjokovicFan_/status/2016421463050588572&partner=&hide_thread=false

Pero la fortuna estaba del lado del fair play. Con dos sets abajo y una ampolla en su pie, Djokovic ya estaba pensando en su vuelo a casa cuando Musetti, el quinto cabeza de serie, se retiró con una lesión muscular. "Tuve suerte", reconoció el serbio, que milagrosamente sigue con vida en el Abierto de Australia y protagonizará el viernes una prometedora semifinal: el diez veces campeón en el Melbourne Park enfrentará al bicampeón defensor Jannik Sinner.

Djokovic había llegado a cuartos de final sin jugar, ya que una lesión abdominal provocó el retiro anticipado de su rival, el checo Jakub Mensik. Este miércoles, el serbio perdió los dos primeros sets de su partido contra Musetti por 6-4 y 6-2. Djokovic tenía un quiebre a favor en el tercer parcial cuando el italiano no pudo seguir por la lesión en la pierna derecha.

La suerte empujó así otro récord para Djokovic: su victoria número 103 en el Melbourne Park, superando la marca anterior de Roger Federer.

Djokovic reconoció su empatía por el italiano. "Me ha pasado algunas veces. Pero que te ocurra en los cuartos de final de un Grand Slam, dos sets a cero arriba y teniendo el control total... es algo tan desafortunado. Debió haber sido el ganador hoy", afirmó.

Y añadió: “Me siento realmente apenado por él. Era superior, yo estaba yéndome a casa”.

Ahora deberá enfrentar a un Sinner que impone respeto: despachó 6-3, 6-4, 6-4 al estadounidense Ben Shelton (8º preclasificado) y amplió a 19 su racha de victorias en el Melbourne Park.

El número uno Carlos Alcaraz y el número tres Alexander Zverev se medirán en la otra semifinal.

Noticias relacionadas
No fue una semana más para Ángel Di María y en Avellaneda fue otra vez genio y figura. 

En Central, la jerarquía de Di María no entiende de malos campos de juego

Golazo de Central. Ángel Di María celebra su gol extraordinario ante Racing. 

Triunfazo de Central ante Racing: con un golazo de potrero de Di María y otro grito de Veliz

Central Córdoba. El Matador se hizo fuerte en Arroyo Seco, ganó por 3 a 2 a la reserva de Central.   

Central Córdoba le ganó a la reserva de Rosario Central en Arroyo Seco

Santiago Arduino. El delantero exRosario Central se sumó al equipo de Central Córdoba.

Santiago Arduino, refuerzo de Central Córdoba: "Vengo a aportar lo mejor para el charrúa"

Ver comentarios

Las más leídas

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Lo último

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

La Pastoral Carcelaria de Rosario se preguntó "dónde van a encerrar a los menores y bajo la tutela de qué personal". Qué opina la Iglesia
Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad
Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Por Carlos Durhand
Ovación

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Por Carlos Durhand
Ovación

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario
Economía

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Soledad Pastorutti celebra en Cosquín 30 años de carrera: Nunca voy a negar mi raíz

Soledad Pastorutti celebra en Cosquín 30 años de carrera: "Nunca voy a negar mi raíz"

Ovación
Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Por Carlos Durhand
Ovación

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

En Central, la jerarquía de Di María no entiende de malos campos de juego

En Central, la jerarquía de Di María no entiende de malos campos de juego

Policiales
Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

La Ciudad
Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad
La Ciudad

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Pago de la patente automotor: cuáles son los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

Pago de la patente automotor: cuáles son los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar
La Ciudad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar

Dos hinchas de Newells, al Heca por incidencias antes y después del partido
LA CIUDAD

Dos hinchas de Newell's, al Heca por incidencias antes y después del partido

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario
LA CIUDAD

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario

Donde había un búnker que reclutaba a chicos harán un espacio público 
Policiales

Donde había un búnker que reclutaba a chicos harán un espacio público 

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos alertan por la deuda de Pami
LA CIUDAD

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos alertan por la deuda de Pami

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos
Policiales

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Pullaro: la agresión a Bastia: fue en términos personales, no institucionales
Política

Pullaro: la agresión a Bastia: "fue en términos personales, no institucionales"

Protectores solares: cómo viene la venta en Rosario y cuáles son los más elegidos
Salud

Protectores solares: cómo viene la venta en Rosario y cuáles son los más elegidos

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata
Zoom

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata

¿Llueve o no llueve?: el souvenir del lobo marino de Mar del Plata está online
Información General

¿Llueve o no llueve?: el souvenir del lobo marino de Mar del Plata está online

Estatales realizarán un paro el 11 de febrero contra la reforma laboral
Política

Estatales realizarán un paro el 11 de febrero contra la reforma laboral

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta 8
La Región

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta 8

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga
POLICIALES

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos
La Ciudad

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo
Información General

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo