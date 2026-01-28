Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Lorenzo Musetti abandonó por una lesión y el serbio ahora enfrentará en semifinales a Sinner

"La toqué", le dijo el serbio Novak Djokovic al juez de silla. Un instante antes, el italiano Lorenzo Musetti había subido a la red y había cruzado un tiro que le quedó muy abierto. Djokovic se estiró para devolverlo pero no pudo, aunque finalmente la pelota picó afuera. Era punto para el serbio, pero él mismo admitió que la había rozado con su raqueta. El punto se le concedió entonces a Musetti, ante la ovación del público de Melbourne por el gesto de nobleza de Nole, que momentos más tarde perdería el juego y el set.

Pero la fortuna estaba del lado del fair play. Con dos sets abajo y una ampolla en su pie, Djokovic ya estaba pensando en su vuelo a casa cuando Musetti, el quinto cabeza de serie, se retiró con una lesión muscular. "Tuve suerte", reconoció el serbio, que milagrosamente sigue con vida en el Abierto de Australia y protagonizará el viernes una prometedora semifinal: el diez veces campeón en el Melbourne Park enfrentará al bicampeón defensor Jannik Sinner.

Todo un caballero Gran gesto de deportividad por parte de Novak Djokovic al otorgarle el punto a Musetti luego de haber tocado la pelota #AusOpen pic.twitter.com/fbqh0zsjv6

Djokovic había llegado a cuartos de final sin jugar, ya que una lesión abdominal provocó el retiro anticipado de su rival, el checo Jakub Mensik. Este miércoles, el serbio perdió los dos primeros sets de su partido contra Musetti por 6-4 y 6-2. Djokovic tenía un quiebre a favor en el tercer parcial cuando el italiano no pudo seguir por la lesión en la pierna derecha.

La suerte empujó así otro récord para Djokovic: su victoria número 103 en el Melbourne Park, superando la marca anterior de Roger Federer.

Djokovic reconoció su empatía por el italiano. "Me ha pasado algunas veces. Pero que te ocurra en los cuartos de final de un Grand Slam, dos sets a cero arriba y teniendo el control total... es algo tan desafortunado. Debió haber sido el ganador hoy", afirmó.

Y añadió: “Me siento realmente apenado por él. Era superior, yo estaba yéndome a casa”.

Ahora deberá enfrentar a un Sinner que impone respeto: despachó 6-3, 6-4, 6-4 al estadounidense Ben Shelton (8º preclasificado) y amplió a 19 su racha de victorias en el Melbourne Park.

El número uno Carlos Alcaraz y el número tres Alexander Zverev se medirán en la otra semifinal.