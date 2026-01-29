Primera C: Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

El equipo que dirige José Previti trabaja en el armado del equipo de cara al debut de la Primera C. Este sábado jugará ante Provincial de Salto Grande

En la segunda semana de entrenamientos, Argentino sigue con los trabajos de pretemporada de cara al debut en el torneo de la Primera C que comenzará el 21 de febrero. Este sábado, el Salaíto disputará el primer amistoso de la temporada 2026.

Encabezado por el técnico José Previti y sus ayudantes, el club continúa en el armado del primer equipo, en el que hay muchos juveniles de inferiores y reserva.

Al plantel Albo se le sumaron los futbolistas que estuvieron en PSM Fútbol, equipo que disputó el Regional Amateur. Los cuatro que volvieron están lesionados (Thiago Bartalini, Theo Guiñazú, Bruno Cabrera y Kevin Schmidt). Todos ellos se están recuperando y esperan el alta médica para entrenar.

Además de estos jugadores, a la enfermería del salaíto se le suman el defensor Facundo Yess y el mediocampista Sebastián Guanter.

Thiago Bartalini tres meses afuera

El caso de Bartalini es el más complicado, ya que el jugador debe espera tres meses para volver jugar. El lateral izquierdo sufrió una fractura del escafoides en la pierna derecha. La idea de los médicos es que pueda estar para la fecha 12, en el partido clásico ante Central Córdoba en el Olaeta.

El plantel sumó dos arqueros experimentados. Franco Puppo llega del club Studebaker, de la Liga Venadense. El otro es Fabricio Manduca, con pasado en Alto Hornos Zapla, del fútbol jujeño. Ambos esperan firmar sus contratos.

Palabras de José Previti

“Estamos en formación, armando un nuevo plantel para llegar de la mejor manera al debut del torneo. Los trabajos son muy exigentes y los jugadores están cumpliendo con mucha responsabilidad las rutinas que armaron los profes. Ahora tenemos varios partidos amistosos en carpeta y quiero ver a todos los futbolistas en acción. Mi idea es jugar la mayor cantidad de amistosos y llegar en competencia al debut del torneo”, dijo el DT.

Los amistosos del Salaíto

Argentino disputará el primer amistoso del año y será ante el club General San Martín de Puerto San Martín, este sábado, a partir de las 17 en el barrio Sarmiento y a puertas cerradas. Y el sábado 7 de febrero jugará ante Provincial de Salto Grande, también en el Olaeta. La revancha, será el viernes 13 en Salto Grande.