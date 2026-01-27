La Capital | Ovación | Newell's

Newell's necesita un triunfo ante su gente para tomar envión en el comienzo del campeonato

Newell's juega este martes desde las 22.15 contra Independiente por la segunda fecha del Apertura en busca del primer triunfo de 2026.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

27 de enero 2026 · 06:10hs
Rodrigo Herrera podría ser titular  en Newells en el cotejo de este martes contra Independiente.

Rodrigo Herrera podría ser titular  en Newell's en el cotejo de este martes contra Independiente.

Newell’s se presentará este martes por primera vez ante su gente en 2026 cuando desde las 22.15 se mida frente a Independiente por la segunda fecha del Apertura. Además, será el primer contacto con los hinchas leprosos de Favio Orsi y Sergio Gómez, los flamantes entrenadores del primer equipo.

La dupla debutó en forma oficial el pasado sábado con una derrota por 2 a 1 ante Talleres en el Mario Kempes. Sería muy prematuro hacer una evaluación, ya que los nuevos técnicos solamente tienen 90 minutos jugados. Newell’s había comenzado bien, pero a lo largo del partido se fue desdibujando y terminó siendo más de lo mismo respecto a lo que fue en 2025.

Seguramente los refuerzos que trajo se irán adaptando con el correr de los partidos. Pero hoy Newell’s tiene la urgencia de comenzar a ganar y sumar puntos para no tener la soga al cuello como el año pasado, donde -fiel a su historia- pudo mantener la categoría.

No es un dato menor que de los últimos 27 puntos que disputó, Newell’s cosechó solamente cinco. Y estas series negativas son huellas que en la tabla de promedios, que se mantienen durante tres temporadas.

Leer más: Armando Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's

Esta noche frente al Rojo, la dupla no podrá contar con Bruno Cabrera, quien fue expulsado por doble amarilla ante Talleres. Por lo cual casi con seguridad que se cambie el esquema de la línea de cinco al clásico 4-4-2.

En principio la línea de fondo estaría compuesta por Armando Méndez, quien cumple 100 partidos (ver aparte), Sául Salcedo, Oscar Salomón y Martín Luciano.

En la mitad de la cancha, quien haría su ingreso desde el minuto inicial sería Rodrigo Herrera para acompañar a Facundo Guch, Luca Regiardo y Valentino Acuña.

Esta situación implicaría el adelantamiento de Luciano Herrera para acompañar en el ataque a Michael Hoyos.

Otra de las opciones sería que Matías Cóccaro arranque entre los titulares junto a Hoyos. Por lo cual Luciano Herrera estaría en la mitad de la cancha. Pero al Zorro lo esperarían un poco más desde el aspecto físico.

Por otra parte, el lateral Gabriel Risso Patrón está entre los convocados, mientras que el Colo Ramírez deberá seguir esperando su habilitación.

Independiente también llegará al Coloso con obligaciones. El equipo de Gustavo Quinteros debutó con un empate como local ante Estudiantes y quiere ser protagonista de este torneo ya que hace 24 años que no logra dar una vuelta olímpica en la Liga local, desde el Apertura 2002

Casi siempre hay un ganador

El historial entre Newell’s e Independiente se compone de 151 partidos (uno en el amateurismo en 1918 y 150 en el profesionalismo). El Rojo está 14 partidos arriba ya que ganó 62 partidos, contra 48 triunfos de la Lepra y 41 tablas.

Aunque actuando los rojinegros en condición de local los números dan un giro de 180 grados, puesto que se vieron las caras 77 veces, con 34 éxitos para Newell’s, 18 para Independiente y 25 empates.

Pero el dato más curioso de la actualidad tiene que ver con que en el los últimos tiempos en la gran mayoría de los partidos siempre hubo un ganador. En efecto, de los doce enfrentamientos que tuvieron desde el Final 2013 hubo una sola igualdad.

Fue el 17 de agosto de 2018 cuando empataron 2 a 2 en el Coloso, en la segunda fecha de la Superliga 2018/19. Héctor Fértoli y Fabricio Fontanini anotaron para los de Omar De Felippe, mientras que Emanuel Gigliotti (2) convirtió para los de Ariel Holan. El resto fueron 5 victorias de Newell’s y 6 de los Diablos Rojos.

Buena racha de Newell's ante Independiente

Los rojinegros ganaron tres de los últimos cuatro partidos contra Independiente. Esta serie empezó en la Liga Profesional 2021, cuando el elenco de Adrián Taffarel ganó 1 a 0 en Rosario con tanto de Román Bravo sobre la hora.

Luego, en la Liga Profesional 2022, los de Adrián Coria cayeron 1 a 0 en Avellaneda, con tanto de Leandro Benegas. Pero la lepra respondió con dos triunfos más.

En la Liga Profesional 2023, el equipo de Gabriel Heinze ganó 2 a 0 en el Libertadores de América con gritos de Cristian Ferreira y Gustavo Velázquez. Mientras que en el último enfrentamiento, en la Liga Profesional 2024, Newell’s con Gabriel del Valle Medina como entrenador ganó 2 a 1 en el Marcelo Bielsa con festejos de Ever Banega (penal) y Juan Manuel García.

