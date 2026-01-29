La Capital | Ovación | Brian Otero

Brian Otero: "Central Córdoba es un club importante y se merece saltar de categoría"

Brian Otero, con pasado en Adiur y Argentino, se transformó en el décimo refuerzo del charrúa. En la última temporada jugó en Atlético San Genaro

29 de enero 2026 · 19:44hs
Brian Otero. El delantero estampó la firma con el Matador por una temporada.

Brian Otero. El delantero estampó la firma con el Matador por una temporada.  El Negro, como lo apodan, también jugó en Sportivo Las Parejas y Unión de Sunchales.

Brian Otero se transformó en el décimo refuerzo de este nuevo Central Córdoba que se prepara con todo para el debut en la Primera C, el 21 de febrero. El Negro, como lo apodan, tiene un pasado en Adiur y Argentino y llega desde Atlético San Genaro. Este jueves estampó la firma con la entidad de barrio Tablada.

“Las sensaciones son las mejores después de haber estampado la firma con Córdoba. Estoy feliz por esta nueva etapa como jugador, el Charrúa es uno de los clubes más importantes de Rosario y están haciendo las cosas muy bien. El reflejo es la gran campaña que realizó el equipo la temporada pasada, eso te exige al ciento por ciento y sobre todo tener mucha responsabilidad a la hora vestir estos colores. Central Córdoba es un club importante”, comentó Otero a Ovación.

Brian Otero con acento rosarino

El delantero nacido en Rosario contó sus inicios en el fútbol. “Arranqué en el baby, en un club de barrio de la zona de la oeste, Defensores de Centro, que en su momento se llamaba Centro Municipal y disputa la Liga Arditi. Después pasé a Juan XXIII en cancha de once para llegar a Unión de Álvarez y saltar a Adiur. Con el correr de los años recalé en Atlético Rafaela, donde pude jugar en la inferiores de AFA y llegar a reserva. Después volví a Adiur para disputar el Federal C y logramos el ascenso al Federal B. En ese equipo compartí grandes momentos con Diego Acoglanis, uno de los entrenadores de Central Córdoba junto a Daniel Teglia”, contó.

Jugó en Argentino

Otero también formó parte del plantel de Argentino en la temporada 2021.“Jugué en el Salaíto una temporada y por suerte me fue muy bien. En ese torneo llegamos hasta los cuartos de final y quedamos afuera en los penales ante Sportivo Barracas. La experiencia de vestir la camiseta de Argentino fue buena y después me fui a jugar a Sportivo Las Parejas y Unión de Sunchales, ambos equipos en el Federal A. En la temporada pasada estuve todo el año en Atlético de San Genaro, donde dejé muchos amigos”, dijo el refuerzo del Matador.

Por último, el Negro se refirió al nuevo equipo de Central Córdoba. “El plantel me recibió muy bien, es un grupo donde hay muchos chicos pero también hay jugadores de experiencia como Cristián Sánchez. Con el Pato pude jugar y compartí hermosos momentos en Adiur. Y la llegada de Nery Domíguez le dio un salto de calidad al plantel, es un jugador de otro nivel y lo podemos disfrutar. Córdoba armó un gran plantel con el objetivo de apuntar muy alto, ya que el objetivo es saltar de categoría.

Sobre sus características, Otero expresó. “Soy delantero, me gusta vivir de los goles y siempre pensando en el arco rival”, cerró el experimentado jugador.

