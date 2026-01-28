Actuación individual Canalla: Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

El más destacado de Central en la visita al Cilindro de Avellaneda fue Ángel Di María, autor de un gol sensacional ante Racing.

El equipo inicial de Central que enfrentó a Racing.

Ángel Di María fue el jugador que más brilló en el triunfo de Central ante Racing por la segunda fecha del Apertura. Jeremías Ledesma, quien sostuvo la victoria con algunas atajadas e Ignacio Ovando completaron el podio

Jeremías Ledesma 7: estuvo a la altura de las circunstancias. Cada remate, sobre todo de Miljevic, lo agarró siempre bien parado y tuvo una tapada fundamental frente a Baltazar Rodríguez en los últimos 10 minutos.

Emanuel Coronel 5: no fue desbordado por su sector, pero no aportó en ataque. Cumplió con lo que se le pidió.

Facundo Mallo 6: nunca se complicó. Sabía de qué se trataba el partido y cada pelota que merodeaba por el área la sacó.

Ignacio Ovando 6,5: mejoró la actuación que tuvo ante Belgrano. Mostró otra vez su técnica, pero esta vez no abusó de ella.

Agustín Sández 4,5: fue el defensor de Central que más le costó hacer pie y tuvo un par de despejes que terminaron en los pies de los futbolistas de Racing y que pudieron generar más complicaciones.

Los volantes y atacantes de Central

Franco Ibarra 5: no fue el jugador de la primera fecha. Perdió algunas pelotas y en otras llegó un poco tarde.

Vicente Pizarro 5,5: elevó bastante su nivel. Tanto con la pelota en los pies triangulando en el primer gol como en la marca siendo una rueda de auxilio de Ibarra.

Enzo Giménez 4,5: nuevamente le costó meterse en partido. No pudo ser el socio y la descarga que necesitaba Di María.

Ángel Di María 7,5: la figura de la cancha. Jugó un gran primer tiempo, hizo un golazo y siempre fue solidario.

Jaminton Campaz 6: Jugó un poco más de una hora y salió por un inconveniente físico. Estuvo muy colaborativo cuando el partido lo pedía y aportó movilidad en ataque.

Alejo Veliz 6: el gol y algunas pelotas bien pivoteadas son las variables que resumen su puntaje.

Ingresaron en Central

Federico Navarro 5,5: su posicionamiento y su orden fue lo mejor que mostró y cuando tuvo que rechazar pelotas estaba bien ubicado.

Enzo Copetti 5: desperdició un contragolpe tras una asistencia de Di María, pero sigue teniendo actitud a la hora de colaborar.

Luca Raffin s/c: Entró sobre el final por Di María y esta vez los canallas pudieron aguantar la ventaja.

DT: Jorge Almirón 6: Esta vez usó el sistema que está acostumbrado este equipo y le dio resultado.