Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

La Secretaría de Control realizó 52.321 test, siendo la primera vez que se realiza esta cantidad de intervenciones preventivas en un año calendario

La Municipalidad de Rosario concretó en el año 2025 más de 52 mil controles de alcoholemia , siendo la primera vez que se alcanza esa cifra desde que se generan estadísticas de intervenciones preventivas de seguridad vial. La cifra superó por poco a la del 2024 (cuando se habían hecho 51.078 test) y, en comparación con 2023, implicó un crecimiento del 38%. En simultáneo, la constancia y el crecimiento de la fiscalización, sumada una mayor conciencia de la población, generaron que el índice de positividad continúe por debajo del 3%.

“Estar presentes controlando a toda hora y todos los días de la semana, especialmente sobre el consumo de alcohol o droga al volante, tiene que ver con una política clara de profundizar la seguridad vial, que para nosotros es una prioridad y así nos lo ha marcado desde el primer día el intendente Pablo Javkin. En estos dos años hemos logrado tener más presencia en la calle y en distintas zonas, y desde hace un tiempo ya venimos observando que cada vez hay más conciencia de que no se debe tomar a la hora de manejar. Esto también se refleja en la baja de la accidentología y los lesionados graves que venimos teniendo año a año ”, destacó el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera .

Al momento de la creación del área de control, en 2014, la cantidad de test anuales no superaban los 10 mil y el porcentaje de positividad rondaba el 15%.

En tanto, en 2023 ya se hicieron 32.145 fiscalizaciones vehiculares, con 1.406 positivos, dando un 4.37% de positividad. Mientras que en 2024 se dio otro salto grande con la realización de 51.078 controles de alcohol a conductores, de los cuales 1207 dieron positivos; así el índice de positividad fue del 2.36%. Finalmente, el año pasado se concretaron 52.321 test con 1.323 positivos, dando por resultado total una positividad de 2,52%.

Casos de narcolemia en Rosario

Por su parte, este 2025 también se dieron 88 resultados positivos de narcolemia. Cabe destacar que en este caso solo se realiza un control de narcóticos cuando el conductor no ha dado positivo en el test de alcoholemia y, según el análisis ocular del médico que está presente en los operativos, el conductor podría estar en una situación de conducción bajo los efectos de alguna sustancia.

Las intervenciones municipales están a cargo de las direcciones de Tránsito, de Fiscalización del Transporte y de Proximidad. Las cifras se conocen a partir de la realización de 2.444 operativos de control vehicular en 2025, siempre con la presencia de agentes de la Secretaría de Control y Convivencia municipal y del Ministerio de Seguridad Provincial a través de la Policía de Santa Fe.

Más datos

Más allá de las intervenciones exclusivas de alcoholemia, en total el año pasado se controlaron 87.033 vehículos en operativos de tránsito, de los cuales 6.381 fueron remitidos por múltiples causas. En la mayoría de los vehículos enviados al depósito municipal se pudo constatar otros incumplimientos en materia de seguridad vial y documentación.

Además, se informó que el pasado año un total de 553 remises ilegales fueron remitidos al corralón. La gran mayoría de los casos se trató de vehículos que estaban trabajando para aplicaciones ilegales.

Por último, desde el municipio valoraron que el avance de los controles y las acciones de concientización y prevención generaron una baja en los siniestros viales. Según datos de la Secretaría de Salud, en el año 2022 habían ingresado 4047 personas a las guardias de efectores municipales producto de accidentes de tránsito en la vía pública. Mientras que el año pasado fueron 3.148.