Alerta "ley del ex": cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

El registro marca que solamente tres equipos de la máxima categoría del fútbol argentino no cuentan con futbolistas con pasado en la Lepra o el Canalla

Fermín Sánchez Duque

28 de enero 2026 · 16:19hs
Ignacio Malcorra

Ignacio Malcorra, ex-Central, y Ever Banega, ex-Newell's, se marcharon libres en este mercado de pases.

Los equipos rosarinos son reconocidos formadores de jugadores que nutren al fútbol argentino en cada una de sus categorías, con futbolistas que pasaron por Central o Newell's. A su vez, tanto la Lepra como el Canalla suelen moverse en los mercados de pases, con nombres que llegan o se van a otros equipos argentinos.

Tal es la relevancia de los rosarinos a nivel nacional que 25 clubes de los otros 28 que disputan la Liga Profesional de la primera división cuentan con uno o más futbolistas que hayan disputado al menos un partido con el primer equipo de Newell's o de Central.

La contundente cifra excluye a los jugadores formados en las divisiones menores de ambos equipos que no lograron hacer su debut en primera división con la camiseta auriazul o la rojinegra, por lo que el registro sería aún más amplio si se incluyera a los futbolistas que en algún momento pasaron por las juveniles rosarinas.

Los ex Newell's y Central del fútbol argentino

En total, 67 jugadores que actualmente se encuentran en algún equipo de la primera división del fútbol argentino vistieron la camiseta de Central o Newell's en algún momento de su carrera profesional, de los cuales 37 de ellos pasaron por el conjunto del parque Independencia y los otros 30 por Arroyito.

Ever Banega dejó Newell's y firmó con Defensa y Justicia. El volante podría enfrentar a la Lepra el 7 de febrero.

Esta cifra que podría incluso aumentarse en caso de que Platense concrete el fichaje de Víctor Cuesta, recientemente libre de la Lepra, o Unión llegue a un acuerdo con el Canalla por el pase de Mauricio Martínez.

Además, Gimnasia de Mendoza cuenta con el particular caso de Matías Recalde, futbolista que se formó en las inferiores del conjunto de Arroyito y no debutó en primera división, pero sí lo hizo con la camiseta de Argentino y de Central Córdoba de Rosario.

Por otro lado, el particular registro marca que solamente Belgrano, Gimnasia de La Plata y San Lorenzo no cuentan con ningún futbolista con pasado en la Lepra o el Canalla dentro de su plantel, mientras que Argentinos Juniors y Barracas Central son los que tienen mayor cantidad, con seis cada uno.

Atención con la Ley del Ex

Los fanáticos del fútbol reconocen a un exjugador de su equipo cuando les toca enfrentarlo. A lo largo de la historia, varios futbolistas que alguna vistieron los colores de un club un tiempo después se convirtieron en verdugos, algo que los rosarinos deberán tener en la mira.

En este apartado se encuentra una particular coincidencia, ya que, a lo largo del campeonato, tanto Newell's como Central enfrentarán a un total de 21 jugadores que pasaron por sus filas en temporadas anteriores.

Ignacio Russo será uno de los exjugadores de Central que enfrente al equipo de Jorge Almirón.

En tanto, los otros 25 futbolistas deberán enfrentarse al rival de toda la vida, tal como fue el caso reciente de Ignacio Malcorra frente a la Lepra en el Coloso.

La lista completa de jugadores de primera división con pasado en Central o Newell's

Aldosivi

  1. Lucas Rodríguez (ex-Central)
  2. Axel Werner (ex-Central)

Argentinos Juniors

  1. Francis Mac Allister (ex-Central)
  2. Gino Infantino (ex-Central)
  3. Diego “Ruso” Rodríguez (ex-Central)
  4. Lautaro Giaccone (ex-Central)
  5. Cristian Ferreira (ex-Newell's)
  6. Federico Fattori (ex-Newell's)

Atlético Tucumán

  1. Yonathan Cabral (ex-Newell's)
  2. Gabriel Compagnucci (ex-Newell's)
  3. Kevin Ortiz (ex-Central)

Banfield

  1. Nicolás Colazo (ex-Central)

Barracas Central

  1. Juan Espínola (ex-Newell's)
  2. Gonzalo Maroni (ex-Newell's)
  3. Marcelo Miño (ex-Central)
  4. Fernando Tobio (ex-Central)
  5. Jhonatan Candia (ex-Central)
  6. Lucas Gamba (ex-Central)

Belgrano

  • No tiene

Boca

  1. Rodrigo Battaglia (ex-Central)
  2. Lautaro Blanco (ex-Central)

Central Córdoba

  1. Alan Aguerre (ex-Newell's)
  2. Facundo Mansilla (ex-Newell's)

Defensa y Justicia

  1. Éver Banega (ex-Newell's)

Deportivo Riestra

  1. Miguel Barbieri (ex-Central)

Estudiantes

  1. Brian Aguirre (ex-Newell's)

Estudiantes de Río IV

  1. Mauricio Tévez (ex-Newell's)

Gimnasia

  • No tiene

Gimnasia de Mendoza

  1. Esteban Fernández (ex-Newell's)
  2. Luciano Cingolani (ex-Newell's)

Huracán

  1. Hernán Galíndez (ex-Central)
  2. Nehuén Paz (ex-Newell's)
  3. Leonardo Gil (ex-Central)
  4. Emmanuel Ojeda (ex-Central)

Independiente

  1. Ignacio Malcorra (ex-Central)
  2. Rodrigo Rey (ex-Newell's)
  3. Milton Valenzuela (ex-Newell's)
  4. Rodrigo Fernández Cedrés (ex-Newell's)

Independiente Rivadavia

  1. Ramiro Macagno (ex-Newell's)
  2. Fabrizio Sartori (ex-Newell's)
  3. Juan Manuel Elordi (ex-Central)

Instituto

  1. Juan Ignacio Méndez (ex-Newell's)
  2. Agustín Bravo (ex-Central)

Lanús

  1. Lucas Besozzi (ex-Newell's)
  2. Lautaro Morales (ex-Newell's)
  3. José Canale (ex-Newell's)

Platense

  1. Marcos Portillo (ex-Newell's)
  2. Iván Gómez (ex-Newell's)

Racing

  1. Duván Vergara (ex-Central)
  2. Matko Miljevic (ex-Newell's)

River

  1. Aníbal Moreno (ex-Newell's)

San Lorenzo

  • No tiene

Sarmiento

  1. Jonatan Gómez (ex-Central)
  2. Juan Manuel Insaurralde (ex-Newell's)
  3. Julián Contrera (ex-Newell's)

Talleres

  1. Juan Rodríguez (ex-Central)
  2. Augusto Schott (ex-Newell's)
  3. Gabriel Báez (ex-Newell's)
  4. Juan Sforza (ex-Newell's)

Tigre

  1. Ignacio Russo (ex-Central)
  2. Santiago López (ex-Central)
  3. Joaquín Laso (ex-Central)
  4. Alfio Oviedo (ex-Newell's)
  5. Jalil Elías (ex-Newell's)

Unión

  1. Claudio Corvalán (ex-Newell's)
  2. Bruno Pittón (ex-Newell's)
  3. Augusto Solari (ex-Central)

Vélez

  1. Franco Díaz (ex-Newell's)
  2. Lisandro Magallán (ex-Central)
  3. Elías Gómez (ex-Central)

