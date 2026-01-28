Alerta "ley del ex": cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

El registro marca que solamente tres equipos de la máxima categoría del fútbol argentino no cuentan con futbolistas con pasado en la Lepra o el Canalla

Los equipos rosarinos son reconocidos formadores de jugadores que nutren al fútbol argentino en cada una de sus categorías, con futbolistas que pasaron por Central o Newell's . A su vez, tanto la Lepra como el Canalla suelen moverse en los mercados de pases , con nombres que llegan o se van a otros equipos argentinos.

Tal es la relevancia de los rosarinos a nivel nacional que 25 clubes de los otros 28 que disputan la Liga Profesional de la primera división cuentan con uno o más futbolistas que hayan disputado al menos un partido con el primer equipo de Newell's o de Central .

La contundente cifra excluye a los jugadores formados en las divisiones menores de ambos equipos que no lograron hacer su debut en primera división con la camiseta auriazul o la rojinegra, por lo que el registro sería aún más amplio si se incluyera a los futbolistas que en algún momento pasaron por las juveniles rosarinas.

En total, 67 jugadores que actualmente se encuentran en algún equipo de la primera división del fútbol argentino vistieron la camiseta de Central o Newell's en algún momento de su carrera profesional, de los cuales 37 de ellos pasaron por el conjunto del parque Independencia y los otros 30 por Arroyito .

image (6) Ever Banega dejó Newell's y firmó con Defensa y Justicia. El volante podría enfrentar a la Lepra el 7 de febrero.

Esta cifra que podría incluso aumentarse en caso de que Platense concrete el fichaje de Víctor Cuesta, recientemente libre de la Lepra, o Unión llegue a un acuerdo con el Canalla por el pase de Mauricio Martínez.

>> Leer más: Jerónimo Gómez Mattar, feliz en Newell's: "Desde que estoy en el club sueño con este momento"

Además, Gimnasia de Mendoza cuenta con el particular caso de Matías Recalde, futbolista que se formó en las inferiores del conjunto de Arroyito y no debutó en primera división, pero sí lo hizo con la camiseta de Argentino y de Central Córdoba de Rosario.

Por otro lado, el particular registro marca que solamente Belgrano, Gimnasia de La Plata y San Lorenzo no cuentan con ningún futbolista con pasado en la Lepra o el Canalla dentro de su plantel, mientras que Argentinos Juniors y Barracas Central son los que tienen mayor cantidad, con seis cada uno.

Atención con la Ley del Ex

Los fanáticos del fútbol reconocen a un exjugador de su equipo cuando les toca enfrentarlo. A lo largo de la historia, varios futbolistas que alguna vistieron los colores de un club un tiempo después se convirtieron en verdugos, algo que los rosarinos deberán tener en la mira.

>> Leer más: Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

En este apartado se encuentra una particular coincidencia, ya que, a lo largo del campeonato, tanto Newell's como Central enfrentarán a un total de 21 jugadores que pasaron por sus filas en temporadas anteriores.

ignacio russo tigre Ignacio Russo será uno de los exjugadores de Central que enfrente al equipo de Jorge Almirón.

En tanto, los otros 25 futbolistas deberán enfrentarse al rival de toda la vida, tal como fue el caso reciente de Ignacio Malcorra frente a la Lepra en el Coloso.

La lista completa de jugadores de primera división con pasado en Central o Newell's

Aldosivi

Lucas Rodríguez (ex-Central) Axel Werner (ex-Central)

Argentinos Juniors

Francis Mac Allister (ex-Central) Gino Infantino (ex-Central) Diego “Ruso” Rodríguez (ex-Central) Lautaro Giaccone (ex-Central) Cristian Ferreira (ex-Newell's) Federico Fattori (ex-Newell's)

Atlético Tucumán

Yonathan Cabral (ex-Newell's) Gabriel Compagnucci (ex-Newell's) Kevin Ortiz (ex-Central)

Banfield

Nicolás Colazo (ex-Central)

Barracas Central

Juan Espínola (ex-Newell's) Gonzalo Maroni (ex-Newell's) Marcelo Miño (ex-Central) Fernando Tobio (ex-Central) Jhonatan Candia (ex-Central) Lucas Gamba (ex-Central)

Belgrano

No tiene

Boca

Rodrigo Battaglia (ex-Central) Lautaro Blanco (ex-Central)

Central Córdoba

Alan Aguerre (ex-Newell's) Facundo Mansilla (ex-Newell's)

Defensa y Justicia

Éver Banega (ex-Newell's)

Deportivo Riestra

Miguel Barbieri (ex-Central)

Estudiantes

Brian Aguirre (ex-Newell's)

Estudiantes de Río IV

Mauricio Tévez (ex-Newell's)

Gimnasia

No tiene

Gimnasia de Mendoza

Esteban Fernández (ex-Newell's) Luciano Cingolani (ex-Newell's)

Huracán

Hernán Galíndez (ex-Central) Nehuén Paz (ex-Newell's) Leonardo Gil (ex-Central) Emmanuel Ojeda (ex-Central)

Independiente

Ignacio Malcorra (ex-Central) Rodrigo Rey (ex-Newell's) Milton Valenzuela (ex-Newell's) Rodrigo Fernández Cedrés (ex-Newell's)

Independiente Rivadavia

Ramiro Macagno (ex-Newell's) Fabrizio Sartori (ex-Newell's) Juan Manuel Elordi (ex-Central)

Instituto

Juan Ignacio Méndez (ex-Newell's) Agustín Bravo (ex-Central)

Lanús

Lucas Besozzi (ex-Newell's) Lautaro Morales (ex-Newell's) José Canale (ex-Newell's)

Platense

Marcos Portillo (ex-Newell's) Iván Gómez (ex-Newell's)

Racing

Duván Vergara (ex-Central) Matko Miljevic (ex-Newell's)

River

Aníbal Moreno (ex-Newell's)

San Lorenzo

No tiene

Sarmiento

Jonatan Gómez (ex-Central) Juan Manuel Insaurralde (ex-Newell's) Julián Contrera (ex-Newell's)

Talleres

Juan Rodríguez (ex-Central) Augusto Schott (ex-Newell's) Gabriel Báez (ex-Newell's) Juan Sforza (ex-Newell's)

Tigre

Ignacio Russo (ex-Central) Santiago López (ex-Central) Joaquín Laso (ex-Central) Alfio Oviedo (ex-Newell's) Jalil Elías (ex-Newell's)

Unión

Claudio Corvalán (ex-Newell's) Bruno Pittón (ex-Newell's) Augusto Solari (ex-Central)

Vélez