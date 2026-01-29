Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas en redes al hermano de un sospechoso

Se lo acusa de intimidar a un usuario que pidió justicia por el adolescente. También será imputada la madre de una de las adolescentes señalada como coautora

El hermano de uno de los sospechos del crimen de Jeremías Monzón fue detenido por amenazas en redes sociales

“¿Querés que te rompa la cabeza? Dejá de decir giladas” , afirmó el hermano de uno de los sospechosos del crimen de Jeremías Monzón en respuesta a una publicación de Instagram que pedía justicia por el adolescente de 15 años que fue brutalmente torturado y asesinado en Santa Fe el pasado mes de diciembre. Por esa amenaza, el familiar del acusado fue imputado por la justicia provincial.

En particular, el hermano del sospecho fue imputado por amenazas coercitivas por la fiscal Rosana Piercing en los tribunales de Santa Fe. Se trata de un joven de 18 años, identificado como Máximo U. La acusación principal es de intimidación a un usuario que pidió justicia por el asesinato de Jeremmías Monzón.

Es familiar de uno de los dos menores de 14 años que participó del crimen de Monzón , pero que por su edad no es punible. Según la información oficial , las amenazas se dieron a través de la red social Instagram entre el 22 y el 23 de enero.

El joven se abstuvo de prestar declaración ante el juez Leandro Lazzarini y se dispuso que quede detenido hasta por lo menos este viernes . Ese día se realizará una nueva audiencia donde se definirá si transita la investigación que lo tiene imputado con prisión preventiva o bajo alguna otra regla.

Además del hermano del menor de 14 años, este jueves también será imputada la madre de una de las adolescentes, investigada por la Justicia como coautora del crimen del adolescente.

La madre de una de las adolescentes, imputada

La investigación por el crimen de Jeremías Monzón sumó este viernes al mediodía una nueva detención. La Policía de Santa Fe arrestó a la madre de la adolescente de 16 años en el marco de una causa que continúa ampliándose. La detención fue ordenada por el fiscal Francisco Cecchini, quien encabeza la pesquisa por el asesinato del joven.

Se trata de la madre de Milagros, la única menor que participó del crimen que alcanza los 16 años, el piso de la edad de imputabilidad, por lo que ya se encuentra detenida por el homicidio.

La mujer, cuya identidad todavía no fue difundida, está siendo investigada como presunta partícipe necesaria del homicidio. La audiencia imputativa se llevará a cabo este jueves al mediodía y estará a cargo del fiscal Cecchini, quien expondrá formalmente la acusación en su contra

La reunión de la familia con el MPA

La familia de Jeremías Monzón se reunió este miércoles por la mañana con la fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia, María Cecilia Vranicich, para analizar los avances del caso. Además, trascendió que los familiares del joven tienen programado un encuentro con la exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, quien desde su flamante rol como jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado impulsa la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y la modificación de la ley penal juvenil.

En cuanto al encuentro con Vrainich, la reunión tomó lugar en la Fiscalía General de la ciudad de Santa Fe. Participaron la madre, abuelos y tías del chico asesinado. También dieron el presente los abogados particulares de la familia y del Centro de Asistencia Judicial (CAJ); el fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional N° 1, a cargo de la investigación, Francisco Cecchini; el secretario General Leandro Maiarota; la fiscal Coordinadora para la Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani, y el fiscal con incumbencia provincial en Responsabilidad Penal Adolescente, Luis Schiappa Pietra.

“Durante el encuentro se analizaron los avances del caso y de las investigaciones relacionadas”, expresaron en la oficina de prensa del Ministerio Publico de la Acusación. En esa línea, señalaron que la reunión se enmarcó en el “lineamiento estratégico prioritario de gestión de la Fiscalía General vinculado al abordaje integral de las víctimas”.

En cuanto a novedades del caso, se confirmó que la madre de una de las adolescentes acusadas del crimen será imputada. La mujer, cuya identidad todavía no fue difundida, está siendo investigada como presunta partícipe necesaria del homicidio. La audiencia imputativa se llevará a cabo este jueves, a las 11, y estará a cargo del fiscal Cecchini.

