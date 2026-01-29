La Capital | La Región | Jeremías Monzón

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas en redes al hermano de un sospechoso

Se lo acusa de intimidar a un usuario que pidió justicia por el adolescente. También será imputada la madre de una de las adolescentes señalada como coautora

29 de enero 2026 · 12:08hs
El hermano de uno de los sospechos del crimen de Jeremías Monzón fue detenido por amenazas en redes sociales

El hermano de uno de los sospechos del crimen de Jeremías Monzón fue detenido por amenazas en redes sociales

“¿Querés que te rompa la cabeza? Dejá de decir giladas”, afirmó el hermano de uno de los sospechosos del crimen de Jeremías Monzón en respuesta a una publicación de Instagram que pedía justicia por el adolescente de 15 años que fue brutalmente torturado y asesinado en Santa Fe el pasado mes de diciembre. Por esa amenaza, el familiar del acusado fue imputado por la justicia provincial.

En particular, el hermano del sospecho fue imputado por amenazas coercitivas por la fiscal Rosana Piercing en los tribunales de Santa Fe. Se trata de un joven de 18 años, identificado como Máximo U. La acusación principal es de intimidación a un usuario que pidió justicia por el asesinato de Jeremmías Monzón.

Es familiar de uno de los dos menores de 14 años que participó del crimen de Monzón, pero que por su edad no es punible. Según la información oficial, las amenazas se dieron a través de la red social Instagram entre el 22 y el 23 de enero.

El joven se abstuvo de prestar declaración ante el juez Leandro Lazzarini y se dispuso que quede detenido hasta por lo menos este viernes. Ese día se realizará una nueva audiencia donde se definirá si transita la investigación que lo tiene imputado con prisión preventiva o bajo alguna otra regla.

Además del hermano del menor de 14 años, este jueves también será imputada la madre de una de las adolescentes, investigada por la Justicia como coautora del crimen del adolescente.

>> Leer más: La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA y prevé un encuentro con Bullrich

La madre de una de las adolescentes, imputada

La investigación por el crimen de Jeremías Monzón sumó este viernes al mediodía una nueva detención. La Policía de Santa Fe arrestó a la madre de la adolescente de 16 años en el marco de una causa que continúa ampliándose. La detención fue ordenada por el fiscal Francisco Cecchini, quien encabeza la pesquisa por el asesinato del joven.

Se trata de la madre de Milagros, la única menor que participó del crimen que alcanza los 16 años, el piso de la edad de imputabilidad, por lo que ya se encuentra detenida por el homicidio.

La mujer, cuya identidad todavía no fue difundida, está siendo investigada como presunta partícipe necesaria del homicidio. La audiencia imputativa se llevará a cabo este jueves al mediodía y estará a cargo del fiscal Cecchini, quien expondrá formalmente la acusación en su contra

La reunión de la familia con el MPA

La familia de Jeremías Monzón se reunió este miércoles por la mañana con la fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia, María Cecilia Vranicich, para analizar los avances del caso. Además, trascendió que los familiares del joven tienen programado un encuentro con la exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, quien desde su flamante rol como jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado impulsa la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y la modificación de la ley penal juvenil.

En cuanto al encuentro con Vrainich, la reunión tomó lugar en la Fiscalía General de la ciudad de Santa Fe. Participaron la madre, abuelos y tías del chico asesinado. También dieron el presente los abogados particulares de la familia y del Centro de Asistencia Judicial (CAJ); el fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional N° 1, a cargo de la investigación, Francisco Cecchini; el secretario General Leandro Maiarota; la fiscal Coordinadora para la Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani, y el fiscal con incumbencia provincial en Responsabilidad Penal Adolescente, Luis Schiappa Pietra.

Durante el encuentro se analizaron los avances del caso y de las investigaciones relacionadas”, expresaron en la oficina de prensa del Ministerio Publico de la Acusación. En esa línea, señalaron que la reunión se enmarcó en el “lineamiento estratégico prioritario de gestión de la Fiscalía General vinculado al abordaje integral de las víctimas”.

En cuanto a novedades del caso, se confirmó que la madre de una de las adolescentes acusadas del crimen será imputada. La mujer, cuya identidad todavía no fue difundida, está siendo investigada como presunta partícipe necesaria del homicidio. La audiencia imputativa se llevará a cabo este jueves, a las 11, y estará a cargo del fiscal Cecchini.

>> Leer más: El crimen de Jeremías Monzón llegó al debate nacional: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

Noticias relacionadas
El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe conmociona al país

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

En la oportunidad, ambos mandatarios resaltaron la relevancia del acuerdo, que posibilita compartir experiencias y poner en marcha proyectos en diversas áreas, impulsando el crecimiento común y la integración regional. 

Confirmaron que el festival Pre Cosquín volverá a realizarse en Reconquista

Santiago Leonel Varas tiene 17 años y está desaparecido desde el martes 27 de enero, cuando salió de su casa, en San Lorenzo.

San Lorenzo: buscan a un adolescente de 17 años que fue a un partido de fútbol y no volvió

El siniestro con una víctima fatal sucedió la ruta 34, a la altura de localidad de Casas

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34

Ver comentarios

Las más leídas

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Lo último

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

El ataque ocurrió este mediodía en Alzugaray al 700. La víctima falleció en el lugar pese a la intervención del Sies. Buscan a dos sospechosos

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030
La Ciudad

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Hallan muerta a Narela Barreto: quién era la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles
Información General

Hallan muerta a Narela Barreto: quién era la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

La imputabilidad de menores: Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años
POLITICA

La imputabilidad de menores: "Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Ovación
Jorgelina Cardoso a Di María: No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos
Ovación

Jorgelina Cardoso a Di María: "No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos"

Jorgelina Cardoso a Di María: No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos

Jorgelina Cardoso a Di María: "No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos"

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Policiales
Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

La Ciudad
Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad
La Ciudad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Cococcioni y el caso Luna: Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas

Cococcioni y el caso Luna: "Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas"

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Orsi-Gómez y el progreso de Newells: Queremos representar al hincha
Ovación

Orsi-Gómez y el progreso de Newell's: "Queremos representar al hincha"

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
La Ciudad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: El servicio mermó un 60 %
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: "El servicio mermó un 60 %"

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
Política

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar
La Ciudad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar

Dos hinchas de Newells, al Heca por incidencias antes y después del partido
LA CIUDAD

Dos hinchas de Newell's, al Heca por incidencias antes y después del partido