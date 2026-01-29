Creó una máquina expendedora de alimentos para mascotas que funciona las 24 horas

En la búsqueda de sumar innovación, un rosarino desarrolló un dispenser externo de alimentos. Tiene registros de clientes que compran después de las tres de la mañana. ¿Dónde funciona?

Cada día, cuando la tienda de mascotas MrGuau estaba por abrir, los primeros que formaban la fila para ingresar eran los dueños de los gatos . ¿Por qué? Es que parece que los felinos pueden ser muy insistentes a la hora de pedir comida , tanto que sus dueños requieren el producto con urgencia. Juan Carlos Montironi, uno de los dueños de la tienda, observaba ese fenómeno a menudo, es por eso que se puso a idear una respuesta veloz y 24/7 que pudiera satisfacer esa demanda a toda hora.

Así, se le ocurrió idear una máquina expendedora de sobres con comida para gatos que pudiera funcionar las 24 horas . Tras tres años de desarrollo, la colocó en el frente del local sobre calle Córdoba y Callao , con acceso desde la calle, y hoy es un verdadero éxito. Tanto que empezó a recibir consultas de veterinarias que quieren comprarle su tecnología. “Yo me encargo de la parte de innovación de MrGuau, siempre estoy buscando colocar algo distinto, que sea novedad. Y pensé ¿qué pasa si pongo un expendedor propio que no dependa de que el local esté abierto al público?”, recuerda Juan Carlos.

En un primer momento pensó en una máquina que pudiera entregar las bolsas de un kilo, pero para ello requería de equipos que pudieran manejar mucho peso. Entonces, en esta primera etapa, se decidió por desarrollar una máquina que expendiera una dosis de alimento que pueda sacar del paso a los clientes. “Ya vendimos alrededor de mil paquetes, en horarios de todo tipo, tengo registro de gente que compró a las 3.50 de la madrugada ”, describe. El costo de cada sobre es $2100 , vienen en siete variedades para gatos cachorros y adultos.

Al enterarse del proyecto rosarino, quienes llevan adelante la marca premium de alimentos Sieger decidieron sponsorear el equipo . Luego, tras meses funcionando, Juan Carlos relata que empezó a hacerse conocido el desarrollo y que los distribuidores de la marca le comentaban la necesidad de que empiece a fabricar para terceros, es decir, para otras veterinarias o tiendas. Ya está manos a la obra en esa estrategia, de hecho, contactó a ingenieros mecánicos de Buenos Aires para consolidar un esquema de fabricación.

Si bien hay casos de máquinas de este tipo en el exterior, Juan Carlos asegura que no las ha encontrado en Argentina. “Soy autodidacta y me encanta, y disfruto de las devoluciones de la gente, porque cuando vienen y les cuento que pueden conseguir el alimento en cualquier momento no lo pueden creer”, agrega.

MrGuau la fundó hace 24 años la pareja de Juan Carlos, Samanta Serra. Ella se dedica al desarrollo de productos de diseño para mascotas, poniendo valor agregado en los productos que fabrican para la tienda. Actualmente desarrollaron unas cajas de regalos para los cumpleaños de los perros y gatos porque cuentan que muchos dueños suelen organizarles festejos. Con ellos, trabaja la médica veterinaria Gabriela Santón que se ocupa de atender a las mascotas.

Otros equipos para sumar servicios

Por otra parte, una de las máquinas que adquirieron para la tienda es la que permite imprimir en un acrílico los nombres de las mascotas más el teléfono de sus dueños, para que puedan ser restituidos en caso de que se extravíen. Se hace en el momento y es otro de los servicios diferenciales que tienen.

Wuau 1 El método es muy simple: se escanea el código QR, se elige el producto y se paga por billeteras virtuales. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Por otra parte, Juan Carlos añade que desarrolló una etiqueta especial que va pegada a la bolsa del alimento y que a través de la tecnología NFC (Near Field Communication) permite que el cliente pueda gestionar la recompra de la bolsa de forma muy ágil. Asegura que es un método muy simple porque se acerca el celular, se descarga el link y luego MrGuau coordina la entrega, sin ni siquiera tener que mandar un mensaje de WhatsApp.

Juan Carlos ya tiene en mente seguir escalando en innovación. De hecho, no puede adelantar detalles, pero está trabajando en un nuevo modelo de gestión que dará que hablar en la ciudad.