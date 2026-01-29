La Capital | Negocios | mascotas

Creó una máquina expendedora de alimentos para mascotas que funciona las 24 horas

En la búsqueda de sumar innovación, un rosarino desarrolló un dispenser externo de alimentos. Tiene registros de clientes que compran después de las tres de la mañana. ¿Dónde funciona?

María Laura Neffen

Por María Laura Neffen

29 de enero 2026 · 08:32hs
Juan Carlos Montironi junto al dispenser que entrega los alimentos para gatos durante las 24 hs.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Juan Carlos Montironi junto al dispenser que entrega los alimentos para gatos durante las 24 hs.

Cada día, cuando la tienda de mascotas MrGuau estaba por abrir, los primeros que formaban la fila para ingresar eran los dueños de los gatos. ¿Por qué? Es que parece que los felinos pueden ser muy insistentes a la hora de pedir comida, tanto que sus dueños requieren el producto con urgencia. Juan Carlos Montironi, uno de los dueños de la tienda, observaba ese fenómeno a menudo, es por eso que se puso a idear una respuesta veloz y 24/7 que pudiera satisfacer esa demanda a toda hora.

Así, se le ocurrió idear una máquina expendedora de sobres con comida para gatos que pudiera funcionar las 24 horas. Tras tres años de desarrollo, la colocó en el frente del local sobre calle Córdoba y Callao, con acceso desde la calle, y hoy es un verdadero éxito. Tanto que empezó a recibir consultas de veterinarias que quieren comprarle su tecnología. “Yo me encargo de la parte de innovación de MrGuau, siempre estoy buscando colocar algo distinto, que sea novedad. Y pensé ¿qué pasa si pongo un expendedor propio que no dependa de que el local esté abierto al público?”, recuerda Juan Carlos.

En un primer momento pensó en una máquina que pudiera entregar las bolsas de un kilo, pero para ello requería de equipos que pudieran manejar mucho peso. Entonces, en esta primera etapa, se decidió por desarrollar una máquina que expendiera una dosis de alimento que pueda sacar del paso a los clientes. “Ya vendimos alrededor de mil paquetes, en horarios de todo tipo, tengo registro de gente que compró a las 3.50 de la madrugada”, describe. El costo de cada sobre es $2100, vienen en siete variedades para gatos cachorros y adultos.

Wuau 4
El costo de cada sobre es $2100, vienen en siete variedades para gatos cachorros y adultos.

El costo de cada sobre es $2100, vienen en siete variedades para gatos cachorros y adultos.

Una alianza estratégica

Al enterarse del proyecto rosarino, quienes llevan adelante la marca premium de alimentos Sieger decidieron sponsorear el equipo. Luego, tras meses funcionando, Juan Carlos relata que empezó a hacerse conocido el desarrollo y que los distribuidores de la marca le comentaban la necesidad de que empiece a fabricar para terceros, es decir, para otras veterinarias o tiendas. Ya está manos a la obra en esa estrategia, de hecho, contactó a ingenieros mecánicos de Buenos Aires para consolidar un esquema de fabricación.

Si bien hay casos de máquinas de este tipo en el exterior, Juan Carlos asegura que no las ha encontrado en Argentina. “Soy autodidacta y me encanta, y disfruto de las devoluciones de la gente, porque cuando vienen y les cuento que pueden conseguir el alimento en cualquier momento no lo pueden creer”, agrega.

Embed

MrGuau la fundó hace 24 años la pareja de Juan Carlos, Samanta Serra. Ella se dedica al desarrollo de productos de diseño para mascotas, poniendo valor agregado en los productos que fabrican para la tienda. Actualmente desarrollaron unas cajas de regalos para los cumpleaños de los perros y gatos porque cuentan que muchos dueños suelen organizarles festejos. Con ellos, trabaja la médica veterinaria Gabriela Santón que se ocupa de atender a las mascotas.

Otros equipos para sumar servicios

Por otra parte, una de las máquinas que adquirieron para la tienda es la que permite imprimir en un acrílico los nombres de las mascotas más el teléfono de sus dueños, para que puedan ser restituidos en caso de que se extravíen. Se hace en el momento y es otro de los servicios diferenciales que tienen.

Wuau 1
El método es muy simple: se escanea el código QR, se elige el producto y se paga por billeteras virtuales.

El método es muy simple: se escanea el código QR, se elige el producto y se paga por billeteras virtuales.

Por otra parte, Juan Carlos añade que desarrolló una etiqueta especial que va pegada a la bolsa del alimento y que a través de la tecnología NFC (Near Field Communication) permite que el cliente pueda gestionar la recompra de la bolsa de forma muy ágil. Asegura que es un método muy simple porque se acerca el celular, se descarga el link y luego MrGuau coordina la entrega, sin ni siquiera tener que mandar un mensaje de WhatsApp.

Juan Carlos ya tiene en mente seguir escalando en innovación. De hecho, no puede adelantar detalles, pero está trabajando en un nuevo modelo de gestión que dará que hablar en la ciudad.

Noticias relacionadas
de santa fe a las cocinas de mcdonalds: el queso cheddar nace en milkaut

De Santa Fe a las cocinas de McDonald's: el queso cheddar nace en Milkaut

Cada vez más marcas utilizan contenido virtal de redes sociales para hacer publicidad y llegar a nuevos usuarios.

Subirse a la ola viral: cuando una tendencia se convierte en una oportunidad para las marcas

Matías Crestale da su mirada sobre el mercado inmobiliario y anuncia lo nuevo que se viene para la empresa.

Lo nuevo de Crestale: comercializan en Punta del Este un edificio de los desarrolladores de Le Parc

Avanzan las obras para inaugurar una nueva propuesta gastronómica en el local donde funcionó Pan y Manteca.

Córdoba e Italia: ¿qué propuesta va al tradicional local donde estuvo el bar Pan y Manteca?

Ver comentarios

Las más leídas

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Lo último

Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite

Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Trabajadores estatales de Santa Fe: cronograma de pago de los haberes de enero

Trabajadores estatales de Santa Fe: cronograma de pago de los haberes de enero

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

La provincia será la tercera con mayor pérdida de alumnos en el país. Las proyecciones indican que se reducirá la cantidad de alumnos por maestro

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030
Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región
LA CIUDAD

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Refugios climáticos en Rosario: los espacios para hacerle frente al calor

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Refugios climáticos en Rosario: los espacios para hacerle frente al calor

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34
LA REGION

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34

Alquileres, expensas y deudas: crecen los reclamos de inquilinos en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Alquileres, expensas y deudas: crecen los reclamos de inquilinos en Rosario

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Ovación
Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica
Ovación

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Newells consiguió un mojón que debe ser su plataforma de despegue

Newell's consiguió un mojón que debe ser su plataforma de despegue

Policiales
Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

La Ciudad
Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite
La Ciudad

Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Las claves del caso Luna Zárate: un siniestro vial, una llamada anónima, un joven y un Uber

Las claves del caso Luna Zárate: un siniestro vial, una llamada anónima, un joven y un Uber

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
La Ciudad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: El servicio mermó un 60 %
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: "El servicio mermó un 60 %"

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
Política

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar
La Ciudad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar

Dos hinchas de Newells, al Heca por incidencias antes y después del partido
LA CIUDAD

Dos hinchas de Newell's, al Heca por incidencias antes y después del partido

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario
LA CIUDAD

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario

Donde había un búnker que reclutaba a chicos harán un espacio público 
Policiales

Donde había un búnker que reclutaba a chicos harán un espacio público 

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos alertan por la deuda de Pami
LA CIUDAD

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos alertan por la deuda de Pami

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos
Policiales

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Pullaro: la agresión a Bastia: fue en términos personales, no institucionales
Política

Pullaro: la agresión a Bastia: "fue en términos personales, no institucionales"

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata
Zoom

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata