La carta de un diputado santafesino a Milei por los incendios en la Patagonia: "Deje los shows musicales"

El legislador le reclamó que incorpore los proyectos de ley que declaran la emergencia ígnea en el temario de sesiones extraordinarias

El show de Milei con Fátima Flórez causó repudio entre algunos dirigentes políticos.

El diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón le escribió este miércoles una carta al presidente Javier Milei para pedirle que “ deje los shows musicales para otro momento” y se ocupe de combatir los incendios en la Patagonia.

“Le escribí al presidente porque la Patagonia arde y el Estado está ausente. Defender el ambiente y a quienes ponen el cuerpo no puede esperar”, posteó el legislador socialista de Santa Fe en su cuenta de la red social X.

Junto al mensaje escrito, Paulón difundió un video en el que relata en primera persona las consecuencias directas que provocó el recorte de más de l 70% en el presupuesto para el área de prevención y manejo del fuego, y le reclamó al presidente que incorpore los proyectos de ley que declaran la emergencia ígnea en el temario de sesiones extraordinarias.

“Lo que pasa en la Patagonia es una tragedia: 45 mil hectáreas arrasadas por el fuego , mientras el Estado se retira y se recortaron mas del 70% de los presupuestos para prevenir y combatir los incendios”, denunció.

Miles de hectáreas fueron arrasadas por el fuego en la Patagonia.

“Mientras tanto, los que defienden lo que es de todos, brigadistas y bomberos, lo hacen con salarios bajos, contratos precarios e inestabilidad laboral”, advirtió Paulón.

Defender el ambiente y a quienes ponen el cuerpo no puede esperar. pic.twitter.com/xMhivitSFb — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) January 28, 2026

El legislador del interbloque Unidos sostuvo que es urgente que "se incorporen los proyectos para declarar la emergencia ambiental y más penas para el delito de ecocidio en las sesiones extraordinarias que comienzan el próximo 1 de febrero”.

“Eso depende de usted señor presidente. Deje los shows musicales para otro momento. Ocúpese del ambiente”, lo exhortó el diputado socialista. Y agregó: “Envíe estos proyectos a extraordinarias. El cuidado de la naturaleza, del ambiente y de los bienes comunes es su responsabilidad”