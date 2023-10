TN en El Calafate: Andrés Jakos y los que se sacan lastre

El 4º puesto se lo quedó Matías Muñoz Marchesi y la nueva polémica en una definición de la C3 estuvo atrás. Es que Manu Urcera y Pernía venían 5º y 6º, y el rionegrino empezó a frenar para dejarlo pasar y retrasarse al 6º puesto, primera de las posiciones que no cargan lastre. Pero no solo no pasó, sino que el Tanito, que se aferraba al sexto lugar con uñas y dientes, fue superado por el baigorriense Leonel Larrauri sobre la bandera a cuadros, lo que motivó todas sus quejas.

“Cuando yo levanto generalmente no molesto a nadie, Urcera me vino frenando toda la vuelta para que me agarre Larrauri. Me frena y me dobla en plena recta, está loco, lo tienen que sancionar”, gritó Pernía, que en la serie fue sancionado por dos polémicos toques a su compañero Castellano en la última vuelta.

Captura.JPG

El contragolpe no se hizo esperar: “No sé qué dice Pernía, no hice nada malo. Defendí mi posición para que no me pase. Antideportivo es lo que hizo él en la serie que chocó a varios. Pernía tenía auto para ir para adelante y quedó demostrado, pero no quería pasar. Sería mas fácil que venga, le pague al que termina sexto y listo”. Durísimo.

En ese contexto llegarán a Viedma el 19 de noviembre, el líder Pernía con 45 kilos de lastre y el escolta Urcera, que llegaba a 11 de la punta y ahora quedó a 2, con 40 kilos. Jerónimo Teti, que llegó como puntero con el Tanito y penó bastante, quedó a 8, con 30 kilos al igual que Julián Santero, a 10. En Viedma uno se sacará todo un gran peso de encima y será campeón.