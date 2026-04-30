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Hockey: Rocío Bianchi, la figura de Las Leoncitas que admira a Lucha Aymar y jugará el Mundial

Comenzó a jugar hockey a los 3 años en Newell’s y hoy lo hace en Universitario. Viene de ser elegida mejor jugadora del Panamericano juvenil de Chile

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

30 de abril 2026 · 06:10hs
Rocío Bianchi hace camino en el hockey con Las Leoncitas.

Rocío Bianchi hace camino en el hockey con Las Leoncitas.

Luciana Aymar hizo magia. Una magia que sigue flotando, regando cada cancha de hockey del país, encendiendo nuevos talentos y motivando a miles de jóvenes para que se acerquen a este deporte. Rocío Bianchi (19 años) germinó de este proceso.

La joven jugadora de Universitario atesora una foto con Lucha Aymar después de un partido que su ídola disputó con Las Leonas en Rosario. Rocío nunca se imaginó que, años después, estaría del otro lado. Hoy es la figura de Las Leoncitas -la selección argentina Sub-21-, fue elegida MVP de la copa Panamericana de Chile, logró el título con la albiceleste y la clasificación al Mundial junior 2027. Está en el lugar que señalaba con el dedo, apuntando a la TV, cuando era pequeña y miraba a la selección. Allí llegó.

Las Leoncitas, que contaron con otra talentosa rosarina como Delfina Persoglia, arrasaron en el torneo con un 11-0 a México, 8-1 a Canadá, 2-1 a Uruguay, 5-0 a Estados Unidos (fase de grupos), 3-0 a Chile (semifinales) y 3-1 nuevamente ante las norteamericanas en la final.

“Es un privilegio vestir esta camiseta”, le contó Rocío Bianchi a Ovación, en medio de un tiempo libre entre los entrenamientos en Buenos Aires, el cursado en la facultad y los partidos para Uni en Rosario. Su pasión la hace cumplir con todo. La ciudad tiene una nueva aprendiz de maga.

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Los primeros pasos en el hockey en Newell’s

¿Dónde te vinculaste por primera vez con el hockey?

Arranqué en el hockey a los 3 años en Newell’s. Mi mamá jugó toda la vida en el club, así que esa fue una de mis motivaciones para arrancar. Fue una gran referente para mi. Estuve hasta los 15 años en Newell’s y después pasé a Universitario para seguir mejorando y aprendiendo. Soy una chica que siempre va por más. Así que desde los 16 que estoy en Uni, ahora jugando en primera. Estoy muy feliz de representar al club.

¿Y cuándo te llega la citación a Las Leoncitas?

En febrero de 2025 fue mi primer llamado a la selección juvenil. Fue un proceso muy duro porque jugué el 4 Naciones en Rosario pero después quedé afuera de la lista del Panamericano de Asunción. Esta vez tuve el privilegio de ser parte del plantel del Panamericano de Chile.

La vida entre el estudio, los viajes y la selección

Antes de preguntarte por tu enorme logro con la selección, me gustaría saber cómo haces para dividir tus tiempos entre la facultad, los entrenamientos con la selección en Buenos Aires y los partidos con Universitario acá.

De lunes a jueves tengo facultad, la carrera de Kinesiología y Fisiatría, que la hago de manera virtual porque se me complica mucho con los horarios. Así que curso por la mañana y a la tarde entreno en Buenos Aires con la selección, de 14 a 18. Los viernes que ya estoy en Rosario sí puedo cursar presencial en la facultad. De alguna manera ya le agarré la mano. No quiero desentenderme tanto del estudio porque es algo que también me gusta mucho. También desde la facultad siempre estuvieron predispuestos a ayudarme y resolverme dudas que me surgían. Así que estoy agradecida.

Rocío Bianchi hockey Las Leoncitas

Ahora sí, contame qué sentiste al haber quedado en el plantel del Panamericano de Chile y, no conforme con eso, haber sido la mejor jugadora del torneo, además de lograr la clasificación al Mundial. ¿Ya asimilaste semejante premio?

Es un orgullo enorme poder vestir esta camiseta. Me siento una privilegiada porque muy pocas personas llegan a hacerlo. El equipo fue de menos a más en el torneo y nos propusimos llegar al último partido de la mejor manera y eso se plasmó en la coronación. El premio individual es también de todo el grupo porque fue un proceso muy duro. También agradecimientos para el cuerpo técnico por darme la posibilidad de haber sido parte del Panamericano. El objetivo era claro y lo pudimos conseguir, que era clasificar al Mundial. Estamos muy felices.

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Rocío Bianchi 2

La idolatría por Lucha Aymar y el futuro

¿Qué tenés por delante?

Ahora hay que seguir entrenando. Con Universitario tenemos liga local y Superliga, así que hay que ir por más y nunca aflojar. Más adelante se vendrá el Mundial con la selección, que te vuelvo a repetir que es un privilegio poder vestir esta camiseta.

Hace unos días trascendió una foto tuya de chiquita abrazada a Luciana Aymar, con una sonrisa de oreja a oreja y los ojos brillosos por estar al lado de tu ídola. Hoy estás vistiendo la misma camiseta con la que hizo magia Lucha. ¿Qué significa para vos?

De chica siempre intentaba ir a ver jugar a Lucha, y cuando no podía la veía por la tele. Lamentablemente no pude ir a verla cuando se retiró en el Champions Trophy de Mendoza pero sí la pude ver acá en Rosario. Soy muy fanática de ella y es un sueño vestir esta camiseta.

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