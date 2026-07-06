México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes El conjunto azteca cayó derrotado ante Inglaterra por 3 a 2 en el estadio Azteca y se diluyó la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo 6 de julio 2026 · 08:01hs

Los ingleses festejan la clasificación ante el sufrimiento de los mexicanos.

México quedó eliminado del Mundial 2026 de local luego de perder por 3 a 2 con Inglaterra en el Estadio Azteca, y volvió a chocarse con la pared de los octavos de final, instancia que no supera hace 40 años. Si bien los hinchas aztecas estaban ilusionados con seguir avanzando en la competencia y colmaron el estadio, los ingleses dieron el golpe y llenaron de desazón a uno de los organizadores de la competencia.

El conjunto azteca venía de eliminar a Ecuador en el medio de una polémica instalada con rumores de amenazas al seleccionado que era dirigido por Sebastián Beccacece. Y ante Inglaterra se intensificaron los cuidados con el fin de que nada suceda, más allá que en las afueras del hotel donde estaba alojado hubo largas horas de fuegos artificiales y cánticos con el fin de no dejar descansar a los ingleses.

Igualmente, Inglaterra dio el golpe y se quedó con el pase a cuartos, algo que motivó a que las redes sociales estallaran con los memes.