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México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes

El conjunto azteca cayó derrotado ante Inglaterra por 3 a 2 en el estadio Azteca y se diluyó la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo

6 de julio 2026 · 08:01hs
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Los ingleses festejan la clasificación ante el sufrimiento de los mexicanos. 

Los ingleses festejan la clasificación ante el sufrimiento de los mexicanos. 

México quedó eliminado del Mundial 2026 de local luego de perder por 3 a 2 con Inglaterra en el Estadio Azteca, y volvió a chocarse con la pared de los octavos de final, instancia que no supera hace 40 años. Si bien los hinchas aztecas estaban ilusionados con seguir avanzando en la competencia y colmaron el estadio, los ingleses dieron el golpe y llenaron de desazón a uno de los organizadores de la competencia.

El conjunto azteca venía de eliminar a Ecuador en el medio de una polémica instalada con rumores de amenazas al seleccionado que era dirigido por Sebastián Beccacece. Y ante Inglaterra se intensificaron los cuidados con el fin de que nada suceda, más allá que en las afueras del hotel donde estaba alojado hubo largas horas de fuegos artificiales y cánticos con el fin de no dejar descansar a los ingleses.

>>Leer más: En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

Igualmente, Inglaterra dio el golpe y se quedó con el pase a cuartos, algo que motivó a que las redes sociales estallaran con los memes.

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