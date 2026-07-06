Fiesta para ver Argentina-Egipto en el Fontanarrosa: pantalla gigante y figuritas del Mundial

El centro cultural organiza este martes una fan fest gratuita para seguir el partido de la selección con canje de figuritas y juegos

El Cultural Fontanarrosa vivirá el partido de Argentina ante Egipto del Mundial 2026.

La fiebre mundialista volverá a tomar el centro de Rosario este martes 7 de julio. En la previa del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto , el Cultural Fontanarrosa se transformará en una gran fan fest con pantalla gigante y canje de figuritas.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Rosario, se desarrollará desde las 12 en el espacio ubicado en San Martín 1080 y tendrá entrada libre y gratuita.

Uno de los clásicos que ya se consolidó durante esta Copa del Mundo será la Mesa Mundialista, un espacio destinado al intercambio de figuritas que funciona todos los sábados junto al Espacio Pokémon del edificio, con una propuesta comenzará a las 12.

La explanada del Fontanarrosa se vestirá de celeste y blanco para recibir a los fanáticos con una serie de actividades especialmente pensadas para acompañar la previa del encuentro.

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Desde el mediodía, los fanáticos de la selección argentina podrán arribar al Centro Culturar y, minutos antes del comienzo del partido, iniciará la transmisión.

Pantalla gigante para ver Argentina-Egipto

El momento más esperado llegará a las 13, cuando comience la transmisión en pantalla gigante del partido entre Argentina y Egipto. La proyección se realizará en en la Planta Baja del Cultural Fontanarrosa y será de acceso libre y gratuito.

De esta manera, Rosario repetirá este espacio público para vivir el Mundial en comunidad, en una jornada que combinará una reunión de fútbol y entretenimiento en pleno centro de la ciudad.