La Capital | Información General | invierno

¿Cuál es la forma más barata y simple de calentar una casa sin gas en invierno?

Hay alternativas que ayudan a templar los ambientes. En esta nota, un análisis de precios y consumos

6 de julio 2026 · 08:03hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los argentinos buscan los electrodomésticos mas económicos para calentar el hogar

Los argentinos buscan los electrodomésticos mas económicos para calentar el hogar

El frío volvió a la región y las temperaturas de apenas un dígito se sienten con fuerza por estos días. Rosario y la región se enfrentan a una nueva ola de frío extremo en estos albores del invierno .Frente a este escenario, uno de los desafíos más difíciles es mantener el hogar cálido. En busca de soluciones eficientes, muchos argentinos recurren a electrodomésticos que les permitan calefaccionar sus viviendas teniendo en cuenta los costos en las tarifas de luz y gas.

Entre las alternativas disponibles sin utilizar gas, existen diferencias significativas en el consumo de energía. Panel calefactor, caloventor, estufas eléctricas o paneles son las opciones más fáciles de adquirir y de instalar ante la ola de frío. Ahora bien, ¿cuál es la que consume menos y calienta más? ¿Cuál es la mejor opción?

>> Leer más: Los ocho trucos para calentar el hogar sin estufa que no pueden faltar este invierno

Aire acondicionado

El aire acondicionado es una de las opciones más convenientes. Si bien su costo inicial es el más elevado de todas las opciones y requiere la instalación más compleja, estos equipos incluyen una doble función: calefaccionan en invierno y refrigeran en verano, lo que convierte su compra en una inversión útil durante todo el año.

El consumo energético de un equipo promedio (si es inverter) es de 1.000 watts por hora, siempre que su potencia ronde los 20 grados. Sus precios varían entre los $600.000 y $1.400.000, dependiendo de la tecnología y el tipo de ambiente que se quiera calefaccionar. Es importante aclarar que requieren instalación profesional.

Capacitores y plaquetas quemadas, el problema más frecuente de los aires acondicionados

Capacitores y plaquetas quemadas, el problema más frecuente de los aires acondicionados

Caloventor

El caloventor es definitivamente uno de los dispositivos más elegidos a la hora de calentar el hogar. Se trata de un electrodoméstico práctico, económico, pequeño y transportable. Ahora bien, aunque su costo se aproxima a los $40.000 y resulta ser una de las opciones mas baratas en costo inicial, la realidad es que es el dipositivo que más energía consume.

Su gasto ronda entre 2.000 watts por hora, por lo que si se lo utiliza durante muchas horas, la factura eléctrica puede dispararse. En este sentido, es útil para calentar rápidamente espacios pequeños o para usos puntuales, como en el baño antes de la ducha, pero no se recomienda como fuente principal de calefacción.

Estufas eléctricas

Las estufas eléctricas tradicionales (como halógenas o cerámicas) tienen un eocnomico costo inicial sin embargo conllevan un alto consumo de energía. Su costo ronda está entre los $23.000 y $45.000.

En cuanto a su consumo, según la estufa varía entre 800 y 2000 watts por hora. En este sentido, se recomienda utilizar estos dispositivos para habitaciones de tamaño medio.

Convector eléctrico

Otra de las opciones que se puede encontrar en una tienda de electrodomésticos es el el convector eléctrico. Un convector eléctrico funciona calentando el aire a través de resistencias eléctricas y luego distribuyéndolo por la habitación mediante convección natural. En este sentido, calienta ambientes más rapido que las estufas electricas.

Sin embargo, este electrodoméstico consume entre 1.000 y 2.000 watts por hora y su precio ronda entre los 100 mil pesos. Cabe destacar que el mismo dependerá de las funciones integradas del dispositivo. Algunos modelos cuentan con termostato para evitar el consumo innecesario de energía.

>> Leer más: Frío extremo: cómo ayudar a las personas en situación de calle en Rosario

Panel calefactor eléctrico

La opción más barata y eficiente en consumo de energía es el panel calefactor eléctrico. Este equipo tiene un consumo moderado y funciona a traves de resistencia eléctrica, convirtiendo energía eléctrica en calor. Por lo que no funciona a través de ventilador, y, en este sentido, consume apenas 600 watts por hora. Es decir que consume tres veces menos que un caloventor y casi dos veces menos que un aire acondicionado en modo calor, lo que lo convierte en una de las alternativas más económicas del mercado.

Su precio va desde los desde los $100.000 para opciones de bajo consumo de 500watts hasta superar los $400.000 en modelos de 900watts a 2200watts con placas de porcelanato o doble módulo. No requiere instalación compleja, por lo que es ideal para dormitorios o ambientes medianos bien aislados.

¿Qué es mejor para templar un hogar?

En resumen, si se busca la opción más barata y con menor consumo, el panel calefactor eléctrico es la elección más conveniente.

Si el objetivo es una solución para todo el año, el aire acondicionado ofrece una excelente relación entre eficiencia y funcionalidad aunque su inversión inicial es mayor.

El caloventor solo conviene para momentos puntuales, ya que su consumo es muy elevado a largo plazo.

>> Leer más: La ola polar sacudió el ranking de las ciudades más frías: ¿dónde quedó Rosario?

Noticias relacionadas
El frío dio un golpe fuerte al amanecer.

Rosario, en el ranking del frío: fue una de las ciudades con menor temperatura del país

Cuidado con las estufas y las cocinas: recomiendan hacerlas revisar cada año. Y dejar una ventana abierta unos 5cm.

Ola polar, gas y cuidados: consejos simples para evitar la muerte por monóxido de carbono

Los argentinos buscan los electrodomésticos mas económicos para calentar el hogar

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

La ola polar marcó el pulso del arranque de julio de 2026 con mucho frío en las calles de Rosario.

Rosario helada: el frío no da tregua y la temperatura volvió a caer bajo el cero

Ver comentarios

Las más leídas

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

Escándalo: tras el pedido de Trump, la Fifa levantó la tarjeta roja al goleador de EEUU

Escándalo: tras el pedido de Trump, la Fifa levantó la tarjeta roja al goleador de EEUU

Lo último

Ola polar y gripe: cómo solicitar gratis la vacuna antigripal en Pami

Ola polar y gripe: cómo solicitar gratis la vacuna antigripal en Pami

Chale: El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte

Chale: "El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte"

Qué es la maldición del gato que volvió a perseguir a Brasil tras quedar afuera del Mundial

Qué es la "maldición del gato" que volvió a perseguir a Brasil tras quedar afuera del Mundial

Chale: "El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte"

Tras el rechazo de la Justicia al freno del proyecto, esta semana pondrían manos a la obra para llegar a fin de año con la remodelación integral de la zona norte

Chale: El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte
Un policía de franco baleó a un ladrón que entró a robar a su casa
Policiales

Un policía de franco baleó a un ladrón que entró a robar a su casa

Un nene de 2 años recibió un disparo al quedar en medio de una balacera en barrio Tablada
Policiales

Un nene de 2 años recibió un disparo al quedar en medio de una balacera en barrio Tablada

Venezuela: brigadistas de Santa Fe comenzaron sus tareas en una de las zonas más afectadas
La Región

Venezuela: brigadistas de Santa Fe comenzaron sus tareas en una de las zonas más afectadas

Santa Fe lanza el certificado médico digital para evitar falsificaciones y agilizar trámites
La Ciudad

Santa Fe lanza el certificado médico digital para evitar falsificaciones y agilizar trámites

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?
La Ciudad

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

Escándalo: tras el pedido de Trump, la Fifa levantó la tarjeta roja al goleador de EEUU

Escándalo: tras el pedido de Trump, la Fifa levantó la tarjeta roja al goleador de EEUU

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados

Ovación
Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo
Ovación

Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Portugal vs. España por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Portugal vs. España por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes

México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes

Policiales
Un policía de franco baleó a un ladrón que entró a robar a su casa
Policiales

Un policía de franco baleó a un ladrón que entró a robar a su casa

Un nene de 2 años recibió un disparo al quedar en medio de una balacera en barrio Tablada

Un nene de 2 años recibió un disparo al quedar en medio de una balacera en barrio Tablada

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Santa Fe: imputaron a seis policias por tortura y vejaciones a un preso en una comisaría

Santa Fe: imputaron a seis policias por tortura y vejaciones a un preso en una comisaría

La Ciudad
Chale: El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte
La Ciudad

Chale: "El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte"

Ola polar: recomendaciones de gasistas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Ola polar: recomendaciones de gasistas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Rosario, helada: 6,3 grados bajo cero de térmica y alerta por niebla en la región

Rosario, helada: 6,3 grados bajo cero de térmica y alerta por niebla en la región

Gastronomía: el Mundial 2026 no logra impulsar el consumo en Rosario

Gastronomía: el Mundial 2026 no logra impulsar el consumo en Rosario

Irán reclama venganza en los funerales del asesinado líder supremo
El Mundo

Irán reclama venganza en los funerales del asesinado líder supremo

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente
Política

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

Remediar en Rosario: aseguran que el envío de medicamentos cayó 60 %
La Ciudad

Remediar en Rosario: aseguran que el envío de medicamentos cayó 60 %

Ante posibles estafas, piden a WhatsApp que suspenda los nombres de usuario
Información General

Ante posibles estafas, piden a WhatsApp que suspenda los nombres de usuario

Convirtió una Renoleta en auto eléctrico y gastó $1.100 para hacer 100 kilómetros
Información General

Convirtió una Renoleta en auto eléctrico y gastó $1.100 para hacer 100 kilómetros

Crecen sin pausa los autos chinos en las calles de Rosario

Por Fermín Sanchez Duque
La Ciudad

Crecen sin pausa los autos chinos en las calles de Rosario

Karina Milei: El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027
Política

Karina Milei: "El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027"

Empalme Graneros: liberaron al portero imputado por abuso sexual
La Ciudad

Empalme Graneros: liberaron al portero imputado por abuso sexual

Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario
La Ciudad

Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde
Ovación

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde

Un auto destruido tras más de una hora de trabajo por incendio en barrio Alvear
La Ciudad

Un auto destruido tras más de una hora de trabajo por incendio en barrio Alvear

Triquinosis: refuerzan medidas de prevención ante la detección de casos
La Región

Triquinosis: refuerzan medidas de prevención ante la detección de casos

Fiesta Casa Brava: el bar tendrá su gran reunión en La Segunda Seguros Arena
La Ciudad

Fiesta Casa Brava: el bar tendrá su gran reunión en La Segunda Seguros Arena

El pibe de Cañada campeón del mundo es también un campeón de la vida

Por Pablo Mihal
Ovación

El pibe de Cañada campeón del mundo es también un campeón de la vida

Vacaciones de invierno: un sábado de salas de escape, cine y observación en el cielo
Zoom

Vacaciones de invierno: un sábado de salas de escape, cine y observación en el cielo

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3 por ciento en abril
Economía

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3 por ciento en abril

Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano, la selección sigue viva

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano, la selección sigue viva

El BCRA anunció una refinanciación de deuda por u$s 6 mil millones
Economía

El BCRA anunció una refinanciación de deuda por u$s 6 mil millones

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa
Policiales

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas
Policiales

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas