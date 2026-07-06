Tras el gesto de Messi, Sofi Martínez contó la charla privada que tuvo con Antonela Roccuzzo

El capitán argentino saludó a la periodista tras la victoria ante Cabo Verde y bromeó sobre las versiones que circularon durante el Mundial

El inesperado apoyo de Antonela Roccuzzo a Sofi Martínez en medio de los rumores que rodearon a Messi y a la periodista

La clasificación de la selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una escena que rápidamente trascendió lo deportivo. Después del agónico triunfo por 3 a 2 ante Cabo Verde , Lionel Messi protagonizó un gesto con la periodista Sofi Martínez que fue interpretado como una respuesta a los rumores que circularon en los últimos días sobre un supuesto conflicto entre la cronista y el entorno del plantel.

El momento ocurrió en la zona mixta del Hard Rock Stadium de Miami, donde los futbolistas brindaban las tradicionales entrevistas posteriores al partido.

Antes de comenzar la nota, Messi saludó a la periodista con un beso en la mejilla y lanzó una frase que no tardó en viralizarse. "Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo".

La expresión, pronunciada entre sonrisas, fue interpretada como una ironía frente a las especulaciones que habían surgido en redes sociales sobre la relación entre ambos y el supuesto malestar que la periodista habría generado dentro de la concentración argentina.

“SI TE SALUDO PORQUE TE SALUDO, SI TE MIRO PORQUE TE MIRO”. Lionel entendió absolutamente todo. pic.twitter.com/vC8sjALaii

Los rumores que rodearon a Sofi Martínez

Durante los últimos días comenzaron a circular versiones que aseguraban que Sofi Martínez habría tenido restringido el acceso al plantel por presuntos conflictos internos durante la cobertura del Mundial.

Las especulaciones se multiplicaron en redes sociales y fueron replicadas por distintos medios, aunque nunca existió una confirmación oficial.

El saludo y la broma de Messi fueron leídos por muchos como una forma de restarle importancia a esos trascendidos y mostrar que la relación entre ambos continúa siendo cordial.

Qué contó Sofi Martínez sobre Antonela Roccuzzo

Después de que el video se hiciera viral, la periodista reveló que tiempo atrás mantuvo una conversación privada con Antonela Roccuzzo a raíz de los rumores.

En diálogo con el programa Agarrate Catalina, que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, contó que la esposa del capitán argentino le recomendó no prestarle atención a las versiones. "Me dijo que no me preocupe por ese ruido que se había armado, que no tiene nada de verdad y que siga con mi trabajo para adelante", recordó.

Martínez también destacó la actitud de Antonela. "Es lo más grande que hay. Yo la admiro profundamente", afirmó.

"Es completamente mentira"

La periodista aprovechó además para negar que exista algún conflicto con el plantel de la Selección. "Son cosas que me parecen injustas y que están muy alejadas de la realidad. Son completamente mentira", sostuvo.

Finalmente, reflexionó sobre el impacto que pueden tener este tipo de versiones en quienes trabajan cubriendo la actualidad deportiva. "Esta profesión es hermosa y te da cosas espectaculares, pero hay que tener templanza para seguir adelante pese al ruido, que puede ser muy dañino", concluyó.

El intercambio entre Messi y Sofi Martínez, de apenas unos segundos, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del pospartido y fue interpretado por muchos como la respuesta más clara del capitán argentino frente a una polémica que había crecido fuera de la cancha.