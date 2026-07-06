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Un nene de 2 años recibió un disparo al quedar en medio de una balacera en barrio Tablada

El menor está internado en el Hospital Vilela fuera de peligro por un balazo que le provocó una herida en el brazo izquierdo

6 de julio 2026 · 09:32hs
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Un nene de 2 años fue baleado al quedar en medio de un tiroteo en barrio Tablada.

Foto: Héctor Rio / La Capital

Un nene de 2 años fue baleado al quedar en medio de un tiroteo en barrio Tablada.

Un nene de dos años recibió un disparo de arma de fuego en el marco de una balacera ocurrida en el barrio Tablada. Su padre aseguró que iba al kiosco junto a su hijo cuando quedaron en medio del ataque.

El hecho ocurrió este domingo por la noche en Ameghino al 200, a escasos metros de donde la semana pasada hubo otra balacera con heridos. El nene de dos años fue identificado como Giovanni G., de 2 años, y quedó internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

De acuerdo a la información preliminar, el padre del niño denunció que iba junto a su hijo al kiosco cuando hubo una balacera entre desconocidos. En ese marco el pequeño fue alcanzado por un disparo en su brazo izquierdo.

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Giovanni G., de 2 años, tiene domicilio en Ameghino al 100, misma cuadra en la que ocurrió el hecho. Desde el Vilela las autoridades confirmaron que está fuera de peligro.

Acerca del ataque no trascendieron pormenores. La Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en la escena del hecho y los peritos recogieron 8 vainas. Además registraron dos impactos de bala en un Renault 12 que estaba estacionado.

Otra balacera en Tablada

El miércoles pasado por la noche ocurrió otra balacera en la misma zona del barrio Tablada. En esa ocasión las víctimas fueron un adolescente de 14 años y una joven de 23, que recibieron disparos por los que terminaron internados en el Hospital Roque Sáenz Peña.

>> Leer más: Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

El hecho sucedió cerca de las 23 del miércoles en inmediaciones de Patricias Argentinas y Garibaldi, a una cuadra de Ameghino al 100 donde este domingo fue herido el nene de 2 años. En aquella ocasión los vecinos llamaron al 911 al escuchar varios disparos y cuando la policía llegó al lugar las víctimas ya habían sido trasladadas.

En el lugar trabajó la PDI, que halló ocho vainas en la escena del ataque. Lo único que se supo hasta el momento es que las víctimas no eran del barrio, sino que ambos residen en otro barrio de la zona sur.

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