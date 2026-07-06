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En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

Fue 3 a 2, con un doblete de Bellingham con menos de dos minutos de diferencia. La selección británica terminó con 10 por la expulsión de Quansah

6 de julio 2026 · 00:04hs
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En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

La selección de México se despidió del Mundial 2026 en octavos de final, al caer con Inglaterra 3 a 2 en un partido al que no le faltaron emociones.

Después de una primera media hora donde hubo pocas emociones, Jude Bellingham apareció con dos baldazos de agua en el estadio Azteca: abrió la cuenta a los 36' y dos minutos más tarde convirtió el 2 a 0.

México no bajó los brazos y a los 42' puso el partido todavía en suspenso, con el descuento de Julián Quiñones, y la esperanza de los locales se convirtió en pura ilusión cuando, a los 9' del complemento, Jarell Quansah vio la tarjeta roja. Pero luego el árbitro marcó un penal para Inglaterra, que Harry Kane cambió por gol a los 15' para poner al seleccionado británico arriba 3 a 1.

El propio Kane se vio involucrado en una jugada dudosa que, a instancias del VAR, a los 24' se convirtió en el 3-2 desde los pies de Raúl Jiménez, con algo más de veinte minutos para que México fuese en busca del empate.

Los centros empezaron a llover en el área inglesa, pero México no supo quebrar el cerco defensivo y se quedó afuera del Mundial. De esta manera, Inglaterra enfrentará en cuartos de final a Noruega, el próximo sábado a las 18.

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