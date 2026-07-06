En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

La selección de México se despidió del Mundial 2026 en octavos de final, al caer con Inglaterra 3 a 2 en un partido al que no le faltaron emociones.
Fue 3 a 2, con un doblete de Bellingham con menos de dos minutos de diferencia. La selección británica terminó con 10 por la expulsión de Quansah
La selección de México se despidió del Mundial 2026 en octavos de final, al caer con Inglaterra 3 a 2 en un partido al que no le faltaron emociones.
Después de una primera media hora donde hubo pocas emociones, Jude Bellingham apareció con dos baldazos de agua en el estadio Azteca: abrió la cuenta a los 36' y dos minutos más tarde convirtió el 2 a 0.
México no bajó los brazos y a los 42' puso el partido todavía en suspenso, con el descuento de Julián Quiñones, y la esperanza de los locales se convirtió en pura ilusión cuando, a los 9' del complemento, Jarell Quansah vio la tarjeta roja. Pero luego el árbitro marcó un penal para Inglaterra, que Harry Kane cambió por gol a los 15' para poner al seleccionado británico arriba 3 a 1.
El propio Kane se vio involucrado en una jugada dudosa que, a instancias del VAR, a los 24' se convirtió en el 3-2 desde los pies de Raúl Jiménez, con algo más de veinte minutos para que México fuese en busca del empate.
Los centros empezaron a llover en el área inglesa, pero México no supo quebrar el cerco defensivo y se quedó afuera del Mundial. De esta manera, Inglaterra enfrentará en cuartos de final a Noruega, el próximo sábado a las 18.