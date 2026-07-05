Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno empezaron con frío intenso en Rosario y un escenario meteorológico que obligará a mirar el pronóstico antes de salir de casa.

El frío estará presente en la primera semana de vacaciones en Rosario.

Rosario comenzó la primera semana de las vacaciones de invierno bajo un intenso frío. Durante los próximos días y según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad seguirá con bajas temperaturas, sobre todo durante la mañana. Sin embargo, por las tardes estará un poco más amable y sin lluvias, una combinación que permitirá aprovechar el día con actividades al aire libre.

Después de un domingo gris, con llovizna y una temperatura máxima que apenas alcanzó los 8º, el lunes promete algunas mejorías. Durante la mañana el SMN pronostica niebla, con cero posibilidad de lluvias y una temperatura mínima de 1º. Para la tarde el cielo estará totalmente despejado, sin una nube y con una máxima de 13º.

El martes se espera que la temperatura suba un poco más hasta llegar a una máxima de 17º y una mínima de 3º, con presencia de algunas nubes. Por su parte, el miércoles sería el día con los valores más altos: el termómetro oscilaría entre 17º de máxima y 4º de mínima. El cielo estaría parcialmente nublado hasta el sábado.

Según los pronósticos, la temperatura irá bajando a partir de mitad de semana. El jueves la máxima llegaría a 16º y la mínima a 3º, el viernes oscilaría entre 13º y 6º y el sábado entre 11º y 4º.

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Según lo comunicado por Meteored, la masa de aire de origen polar continuará dominando las condiciones meteorológicas durante el inicio de la semana, manteniendo temperaturas inferiores a los valores normales en prácticamente todo el territorio argentino.

Durante la madrugada del lunes volverán a registrarse temperaturas cercanas a 0°C o inferiores en amplias zonas de la región pampeana, cuyo y el centro del país, favoreciendo nuevas heladas de variada intensidad.

A su vez, el déficit de precipitaciones afectará a todo el país y no sólo a Rosario. Hasta mediados de la semana no se esperan lluvias significativas sobre la mayor parte del territorio nacional.