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Una taza diaria de café puede reducir el riesgo de enfermedades hepáticas

El estudio, del que participaron 354 mil personas y duró diez años, sostiene que reciben más beneficios quienes toman más tazas de café al día

5 de julio 2026 · 22:26hs
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Una taza diaria de café puede reducir el riesgo de enfermedades hepáticas

Distintos estudios ya habían revelado que el consumo de café puede llevar a un menor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y fallo cardíaco, accidente cerebrovascular, demencia y otras enfermedades crónicas. Ahora una nueva investigación a gran escala asegura que aquellos que toman al menos una taza de café por día reducen el riesgo de contraer una enfermedad hepática o cáncer de hígado, e incluso aporta mayores beneficios a quienes más beben.

Los hallazgos se basan en más de 354.000 participantes a quienes los investigadores siguieron por más de una década, según el estudio publicado en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology.

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“Probablemente estos sean los datos de seguimiento a largo plazo más completos sobre el impacto del café”, dijo el primer autor del estudio, el doctor Hyunseok Kim, hepatólogo de trasplantes en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles. Y añadió: “Vemos que probablemente, el beneficio para el hígado del café no viene de la cafeína, porque observamos un beneficio similar en los bebedores de café descafeinado. Así que parece estar más relacionado con el efecto antioxidante del café”.

Los investigadores encontraron que el efecto protector potencial del café generalmente aumentó cuanto más bebían los participantes: de una a dos tazas diarias se asociaba con un 20 % menos de riesgo de cirrosis, un 24 % menos de riesgo de cáncer de hígado y un 31 % menos de probabilidad de muerte relacionada con el hígado. De tres a cuatro tazas diarias se relacionaba con un 35 % menos de riesgo de cirrosis y cáncer de hígado, y un 41 % menos de probabilidad de muerte relacionada con el hígado. Cinco tazas o más estaban correlacionadas con un 32 % menos de riesgo de cirrosis, una disminución del 47 % en el riesgo de cáncer de hígado y un 42 % menos de probabilidades de muerte relacionada con el hígado.

“Esos son números significativos para algo tan común como una taza diaria de café”, dijo Lauren Manaker, dietista nutricionista registrada, quien remarcó que se trata de "asociaciones, no pruebas de causa”.

Los investigadores también observaron que estas reducciones del riesgo entre las personas que endulzaban el café con azúcar o edulcorantes eran ligeramente inferiores aunque similares.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomienda limitar la ingesta de cafeína a no más de 400 miligramos por día para adultos generalmente sanos, lo que equivale a aproximadamente dos o tres tazas de café de 350 mililitros. Sin embargo, la sensibilidad y el metabolismo de la cafeína pueden variar ampliamente.

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