El "gurú" rosarino del blue ve al dólar en $1.550 y avisa: el negocio no está bajo el colchón

Salvador Di Stefano anticipó nuevas subas para la divisa, aunque relativizó el impacto del movimiento. Además, recomendó dejar de comprar dólares para atesorar y mirar bonos y acciones argentinas.

El dólar volvió a moverse y el mercado empezó otra vez a mirar la pantalla con gesto de preocupación. Después de varias semanas de mayor calma cambiaria, la suba del oficial, de las cotizaciones financieras y del dólar libre reabrió una pregunta clásica de la economía argentina: si se trata apenas de una corrección puntual o del inicio de una nueva tendencia alcista.

En ese escenario, Salvador Di Stefano, más conocido como el “gurú" rosarino de blue, anticipó que la divisa todavía tiene margen para seguir subiendo en las próximas semanas. Según su análisis, el movimiento no debería leerse como una señal de alarma inmediata, sino como parte de una recuperación del tipo de cambio tras haber quedado rezagado frente a la inflación.

“Ahora el dólar va a subir en las próximas semanas. Yo lo veo subiendo a $1.530 o $ 1.550. Igual, no te tenés que asustar porque está teniendo una recuperación. Si hoy se va más arriba y llega a $1.530 no pasa nada”, aseguró el analista financiero.

El dólar oficial acumula una suba de $ 80 desde junio y se ubica en torno a los $1.510 , unos $ 30 por encima del valor con el que había comenzado el año. Para Di Stefano, esa dinámica todavía no alcanza para empatar la evolución de los precios y por eso entiende que hay margen para nuevos ajustes.

“El dólar mayorista al 28 de febrero se ubicaba en $ 1.406 y el día jueves $ 1.477, lo que implica una suba del 5%. Si para el mes de junio estimamos una inflación del 1,8%, la inflación entre junio y febrero del 2026 se ubicaría en el 10,1%. Hay espacio para nuevas subas del dólar”, planteó.

Por qué el dólar todavía podría seguir subiendo

El punto central del razonamiento de Di Stefano es que el dólar no necesariamente sube sólo por una crisis de confianza. También puede hacerlo por arbitraje financiero. Cuando las tasas en pesos pierden atractivo relativo o cuando los inversores detectan que el tipo de cambio quedó barato en términos reales, reaparece la búsqueda de cobertura.

En esa cuenta entran varias variables: inflación acumulada, rendimiento de los instrumentos en pesos, precio de los activos argentinos, nivel del riesgo país y expectativas sobre la economía. Si el dólar quedó rezagado frente a otros precios, el mercado tiende a corregir esa diferencia.

La lectura del “gurú” rosarino del blue también incorpora el contexto internacional. Según su análisis, la menor tensión geopolítica tras el conflicto externo puede favorecer una rotación hacia activos de riesgo. Pero ese mismo movimiento obliga a recalcular carteras: los inversores vuelven a comparar qué activos quedaron atrasados y cuáles pueden ofrecer mejores retornos.

En ese tablero, el dólar funciona como cobertura, pero también como termómetro. Si las tasas en pesos ya no alcanzan para ordenar las decisiones de inversión, la demanda de divisas puede reaparecer aun sin un episodio de pánico financiero.

Comprar dólares, pero no para guardarlos

Pese a prever nuevas subas, Di Stefano insistió en una idea que viene repitiendo desde hace tiempo: no tiene sentido comprar dólares sólo para atesorar. Para el analista, el dólar quieto en una caja de seguridad o debajo del colchón pierde atractivo frente a instrumentos dolarizados que ofrecen renta.

En ese sentido, recomendó mirar bonos soberanos como el AO28. Según explicó, ese instrumento permite obtener “un rendimiento mensual del 0,5%”, una renta que consideró más conveniente que tener los billetes inmovilizados.

“Es mejor que un alquiler”, subrayó.

Para graficar el punto, Di Stefano sostuvo que una inversión de u$s 97.000 podría generar “todos los meses 500 dólares hasta el 30 de octubre del 2028”. La recomendación, de todos modos, apunta a un perfil de inversor dispuesto a asumir riesgo argentino, ya que se trata de bonos soberanos sujetos a la evolución del mercado financiero local.

Bonos, acciones y una nueva cuenta para el inversor

La tensión entre dólar, tasas y acciones aparece como una de las claves del momento. Para quienes tienen pesos, la pregunta es si conviene comprar dólares, seguir aprovechando rendimientos en moneda local o empezar a posicionarse en renta variable.

Di Stefano considera que el mercado argentino todavía tiene margen para una recuperación de acciones, especialmente si baja la incertidumbre externa y se sostiene la mejora del riesgo país.

“En una semana muy ecléctica, los bonos argentinos siguieron a la suba, lo que evidencia la mayor baja del riesgo país. Esto debería ponerle un piso a las acciones que cotizan en niveles similares a la previa del conflicto bélico. Con estos niveles de precio de las acciones, es recomendable comenzar a comprar nuevamente”, sostuvo.

El analista de Rosario comparó el retroceso del riesgo país con el avance del mercado accionario y concluyó que todavía hay una brecha atractiva. “El riesgo país al 28 de febrero estaba en 572 puntos, y el jueves cerró en 437 puntos. El Merval en dólares al 28 de febrero estaba en u$s1.809 y hoy está en u$s2.000. El riesgo país cayó 23,6%, y las acciones subieron sólo el 10,5%; hay espacio para una fuerte recuperación en acciones”, indicó.

La lectura es clara: el dólar puede seguir subiendo, pero eso no necesariamente cancela el atractivo de otros activos argentinos. Para Di Stefano, el mercado podría entrar en una etapa más selectiva, donde convivan cobertura cambiaria, bonos en dólares y oportunidades en acciones.

La apuesta al crecimiento y el efecto Vaca Muerta

Más allá de la coyuntura cambiaria, Di Stefano también proyectó una mejora de la actividad económica. Anticipó para el próximo año un crecimiento del 5% y atribuyó buena parte de esa expectativa al impacto de Vaca Muerta y del sector energético.

“Para el segundo semestre, veo que empieza una recuperación del 3% y donde el 2027 terminará con un crecimiento muy importante si no aparece un cisne negro del exterior”, concluyó.

En esa misma línea, el analista puso la lupa sobre el precio de los combustibles. Según su visión, una eventual baja podría darle más aire a la actividad económica, mejorar el poder de compra de los salarios y aliviar los márgenes de las empresas.

“El petróleo Brent cerró a u$s 74,29, mientras que al 28 de febrero había cerrado a u$s 73. El gasoil diésel 500 aumentó en igual período el 27,4%. Me parece que vamos a tener en breve algún ajuste en precios a la baja. Si ello ocurre, el salario se podría recuperar en términos reales, las empresas mejorar su liquidez y márgenes de rentabilidad, mientras que la economía del país debería mostrar un mayor crecimiento”, afirmó.