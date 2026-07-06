Murió el youtuber Chatterbox en un choque frontal en Pehuajó

En el accidente también murió su padre, y su madre y su hermana están graves. El influencer, de 27 años, tenía más de un millón y medio de seguidores en YouTube

El youtuber y streamer Sebastián Funes, conocido en las redes sociales como Chatterbox, murió este lunes a los 27 años en un choque en la ruta 5, a la altura del partido bonaerense de Pehuajó.

Chatterbox viajaba con su padre, Juan Manuel Funes quien también falleció en el choque frontal contra una camioneta. Las víctimas circulaban por la ruta 5 a bordo de un Honda Civic, en el que también viajaban su hermana Francesca y su madre Vanesa Batilana, quienes resultaron gravemente heridas y fueron derivadas a un hospital de la zona.

El hecho se registró en el kilómetro 349, donde el vehículo del influencer colisionó contra una Chevrolet S-10, cuyos ocupantes salieron ilesos, y también se vio envuelto en el siniestro un camión Scania jaula con acoplado.

Uno de los coches implicados habría intentado sobrepasar al rodado de gran porte y en ese momento se produjo la tragedia.

Personal de la Policía Científica trabajó en el lugar, a fin de preservar la escena y recolectar evidencia de relevancia para el caso.

Chatterbox tenía más de 1.600.000 de suscriptores en su canal de YouTube, donde subía videos humorísticos sobre juegos como Fortnite y Stumble Guys. También tenía presencia en la plataforma Twitch (con más de 100 mil seguidores) y TikTok.